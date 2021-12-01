Привлекательный сосед: Как Казахстан превратился в фаворита инвесторов с постсоветского пространства
Казахстан стал лидером по объемам накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из стран ЕАЭС и темпам их привлечения. Об этом сообщила пресс-служба Евразийского банка развития (ЕАБР). Как соседней республике удалось стать центром притяжений вложений из ближайшего зарубежья — читайте в материале «Известий».
Согласно опубликованному на этой неделе отчету ЕАБР, посвященному ПИИ в Евразийском регионе, по итогам 2020 года Казахстан привлек из стран ЕАЭС $11,2 млрд, став лидером по этому показателю в регионе. Прирост инвестиций за последние четыре года составил $3 млрд, этот показатель также стал лучшим, говорится в исследовании.
В целом объем накопленных взаимных инвестиций стран ЕАЭС к концу 2020 года достиг $25,4 млрд, продемонстрировав рост на 24% за последние четыре года. Как напоминают авторы исследования, в 2012 году на первом месте по привлечению капиталовложений из стран СНГ была Украина. Сейчас же фаворитами инвесторов с постсоветского пространства (за исключением стран Прибалтики) помимо Казахстана является Узбекистан. Он занимает второе место из стран СНГ с $9,1 млрд накопленных инвестиций на конец 2020 года.
Также в ЕАБР признали Казахстан основным инвестиционным партнером России, получившим 30% ПИИ от всего объема экспортированных российских ПИИ в страны СНГ в 2020 году. Эксперты указали, что Россия является единственным нетто-экспортером накопленных взаимных ПИИ на постсоветском пространстве, то есть она вкладывает в другие страны больше, чем получает от них.
Всего на российских инвесторов приходится 80% экспортированных ПИИ как в страны ЕАЭС, так и в страны СНГ по итогам 2020 года. Однако, несмотря на инвестиционную активность, сама Россия привлекает капиталовложения из стран постсоветского пространства меньше, чем Казахстан, и даже меньше, чем Узбекистан или Белоруссия, говорится в отчете аналитиков ЕАБР.
Развитие сотрудничества
Отмечающий в этом году 30-летние независимости Казахстан за эти годы в целом привлек $365 млрд иностранных инвестиций, став вторым по капитализации фондовым рынком в СНГ. Здесь признают, что пандемия и кризис заставили поменять привычную экономическую модель, но стране по-прежнему удается привлекать значительный объем средств.
Как заявил на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия» в Бишкеке премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сегодня Казахстан демонстрирует значительный прогресс в восстановлении экономики после пандемийного спада.
«Несмотря на сохраняющиеся риски в международной экономике, за первые девять месяцев 2021 года ВВП республики увеличился на 3,4%. Благодаря такой динамике экономика уже вышла на предшествующие пандемии показатели производства», — сказал Аскар Мамин.
В целом за 30 лет объем ВВП страны вырос в 190 раз – с $11,4 млрд в 1993 году до $190 млрд в 2021 году. Товарооборот увеличился до $100 млрд к 2021 году. Для сравнения, в 1991 году этот показатель составлял всего $1,5 млрд. Международные резервы Казахстана с 1993 года выросли с $711 млн до $90,9 млрд.
По словам Аскара Маминова, за годы независимости республике удалось достичь нескольких важных целей, в том числе полностью интегрироваться в мировую торгово-экономическую систему и проявить себя надежным партнером, стать экономическим лидером Центральноазиатского региона, а также укрепиться на международной арене, получив статус авторитетного и стабильного государства с многовекторным и сбалансированным внешнеполитическим курсом.
Согласно статистике, в последние годы Казахстан ежегодно привлекал $22–24 млрд инвестиций, исключением стал только кризис 2020 года. Но после его преодоления, говорит премьер Аскар Мамин, общие ожидания инвесторов улучшились, о чем свидетельствует динамизм рынка капитала. «Объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан за первое полугодие вырос более чем на 30%. Только прямые иностранные инвестиции из ЕС выросли на 15%», — объяснил премьер-министр страны.
По подсчетам аналитиков ЕАБР, среди «инвестиционных пар» в СНГ Россия и Казахстан занимают первое место по объему взаимных ПИИ, что сделало их ключевыми партнерами по содружеству. Объем накопленных российских ПИИ в Казахстан превышает $10 млрд, казахстанских в Россию — $3 млрд.
На сегодня в Казахстане действует больше 7 тыс. совместных предприятий, а также многие крупные российские частные и государственные компании — АвтоВАЗ, «ВымпелКом» («Билайн»), «Газпром», «Интер РАО ЕЭС», «Лукойл», «Росатом», «Русал» и другие. При этом, подчеркивают аналитики ЕАБР, ключевой отраслью, получающей ПИИ от партнеров по ЕАЭС (по сути, от России), является добыча металлических руд (с долей 30% в отраслевой структуре импортированных ПИИ из ЕАЭС). Следом идут добыча нефти и природного газа (20,6%) и деятельность по предоставлению финансовых услуг (9,1%), основными инвесторами в которую является тройка крупнейших российских банков: Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ.
То, что привлечение иностранных инвестиций стало одним из наиболее успешных направлений развития национальной экономики, признают и в самой республике. По данным Национального банка Казахстана, всего за годы независимости страна привлекла $365 млрд ПИИ. По этому показателю Казахстан занимает первое место среди стран СНГ на душу населения.
По мнению главного экономиста ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова, в целом рост взаимных ПИИ в ЕАЭС имеет качественный характер, повышается интерес инвесторов к наукоемким производствам, «зеленым» проектам, а также проектам с невысокой капиталоемкостью.
«В ближайшие годы отраслевая структура взаимных ПИИ постепенно будет более диверсифицированной: получат развитие розничная торговля, финансовые услуги, автомобилестроение, производство машин и электрооборудования», — отметил эксперт. В частности, в условиях растущей актуальности глобальной климатической повестки увеличатся взаимные ПИИ в проекты зеленой экономики. При этом, по мнению Винокурова, Казахстан упрочит лидерство в привлечении прямых капиталовложений в ВИЭ (возобновляемые источники энергии).
В начале ноября на встрече во Франкфурте занимающийся вопросами иностранных инвестиций заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров сообщил, что в этом десятилетии доля ВИЭ в электроэнергетике страны должна вырасти с нынешних 3 до 15%, причем упор будет сделан на создание мощностей, работающих не по специальным льготным тарифам, а по рыночным ценам.
В ближайшей же перспективе сотрудничество России и Казахстана будет развиваться в области развития традиционной электроэнергетики. Так, в октябре в ходе состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи Мирзагалиева с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером стороны договорились возобновить переговоры об освоении нефтегазоконденсатного месторождения Хвалынское и газоконденсатного месторождения Имашевское, расположенного на границе Казахстана (Атырауская область) и России (Астраханская область).