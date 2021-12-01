Привлекательный сосед: Как Казахстан превратился в фаворита инвесторов с постсоветского пространства

Казахстан стал лидером по объемам накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из стран ЕАЭС и темпам их привлечения. Об этом сообщила пресс-служба Евразийского банка развития (ЕАБР). Как соседней республике удалось стать центром притяжений вложений из ближайшего зарубежья — читайте в материале «Известий».

Согласно опубликованному на этой неделе отчету ЕАБР, посвященному ПИИ в Евразийском регионе, по итогам 2020 года Казахстан привлек из стран ЕАЭС $11,2 млрд, став лидером по этому показателю в регионе. Прирост инвестиций за последние четыре года составил $3 млрд, этот показатель также стал лучшим, говорится в исследовании.

В целом объем накопленных взаимных инвестиций стран ЕАЭС к концу 2020 года достиг $25,4 млрд, продемонстрировав рост на 24% за последние четыре года. Как напоминают авторы исследования, в 2012 году на первом месте по привлечению капиталовложений из стран СНГ была Украина. Сейчас же фаворитами инвесторов с постсоветского пространства (за исключением стран Прибалтики) помимо Казахстана является Узбекистан. Он занимает второе место из стран СНГ с $9,1 млрд накопленных инвестиций на конец 2020 года.

Также в ЕАБР признали Казахстан основным инвестиционным партнером России, получившим 30% ПИИ от всего объема экспортированных российских ПИИ в страны СНГ в 2020 году. Эксперты указали, что Россия является единственным нетто-экспортером накопленных взаимных ПИИ на постсоветском пространстве, то есть она вкладывает в другие страны больше, чем получает от них.

Всего на российских инвесторов приходится 80% экспортированных ПИИ как в страны ЕАЭС, так и в страны СНГ по итогам 2020 года. Однако, несмотря на инвестиционную активность, сама Россия привлекает капиталовложения из стран постсоветского пространства меньше, чем Казахстан, и даже меньше, чем Узбекистан или Белоруссия, говорится в отчете аналитиков ЕАБР.

Развитие сотрудничества

Отмечающий в этом году 30-летние независимости Казахстан за эти годы в целом привлек $365 млрд иностранных инвестиций, став вторым по капитализации фондовым рынком в СНГ. Здесь признают, что пандемия и кризис заставили поменять привычную экономическую модель, но стране по-прежнему удается привлекать значительный объем средств.

Как заявил на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия» в Бишкеке премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сегодня Казахстан демонстрирует значительный прогресс в восстановлении экономики после пандемийного спада.

«Несмотря на сохраняющиеся риски в международной экономике, за первые девять месяцев 2021 года ВВП республики увеличился на 3,4%. Благодаря такой динамике экономика уже вышла на предшествующие пандемии показатели производства», — сказал Аскар Мамин.

Справка «Известий» Сразу после обретения независимости Казахстан столкнулся с серьезными экономическими трудностями. Резкое падение стоимости нефти — основного экспортного товара — губительно сказалось на экономике республики. Объем промышленного производства в 1994–1999 годах сократился наполовину, выпуск сельскохозяйственной продукции снизился на треть, инвестиции в основной капитал — почти на 90%. Руководству страны в таких условиях пришлось принимать экстренные меры. Первый президент республики Нурсултан Назарбаев сделал ставку на рыночные реформы. Наиболее важной стала приватизация госсобственности. Ее провели в три этапа и в основном завершили к 1998 году. В это же время в Казахстане создавалась современная банковская система, проводились реформы ЖКХ, энергетики и пенсионной системы. Республика также активно выступала за сотрудничество на постсоветском пространстве. В 1994 году Назарбаев выступил инициатором создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Постепенная реализация этих инициатив помогла развитию взаимной торговли. Большой сдвиг была сделан в части привлечения иностранных инвестиций. Первым таким контрактом стало заключенное в 1993 году соглашение с корпорацией «Шеврон» о разработке Тенгизского нефтегазового месторождения. Положительное влияние также оказало взаимодействие республики с Международным валютным фондом. В 1993–1998 годах Казахстан одолжил у МВФ $390 млн. По условиям соглашения средства необходимо было вернуть до 2007 года, но Астана (столица Казахстана, сегодня Нур-Султан) выполнила обязательства на семь лет раньше. Благоприятный инвестиционный климат позволил стране в 1990-е годы стать лидером по привлечению иностранных инвестиций на постсоветском пространстве.

В целом за 30 лет объем ВВП страны вырос в 190 раз – с $11,4 млрд в 1993 году до $190 млрд в 2021 году. Товарооборот увеличился до $100 млрд к 2021 году. Для сравнения, в 1991 году этот показатель составлял всего $1,5 млрд. Международные резервы Казахстана с 1993 года выросли с $711 млн до $90,9 млрд.

По словам Аскара Маминова, за годы независимости республике удалось достичь нескольких важных целей, в том числе полностью интегрироваться в мировую торгово-экономическую систему и проявить себя надежным партнером, стать экономическим лидером Центральноазиатского региона, а также укрепиться на международной арене, получив статус авторитетного и стабильного государства с многовекторным и сбалансированным внешнеполитическим курсом.

Справка «Известий» За годы независимости республика добилась значительных успехов в создании благоприятного инвестиционного климата. К значимым событиям, повлиявшим на приток иностранных инвестиций, можно отнести следующие: - присоединение в 2017 году к Декларации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по международным инвестициям и многонациональным предприятиям, а также получение статуса ассоциированного члена инвестиционного комитета ОЭСР; - принятие в 2017 году Национальной инвестиционной стратегии на 2018–2022 годы, разработанной в сотрудничестве со Всемирным банком, которая предусматривает значительное увеличение притока прямых иностранных инвестиций; - создание ряда новых органов для развития инвестиционной сферы и защиты прав инвесторов, включая координационный совет по вопросам привлечения инвестиций, инвестиционного омбудсмена, фронт-офисов по привлечению инвесторов в ряде посольств Казахстана и др.; продолжение работы по снижению административных барьеров, улучшению правовой защиты инвесторов, внедрению системы «одного окна» для иностранных инвесторов. Достижения Казахстана в привлечении иностранных инвестиций признаны авторитетными международными организациями и экспертами, что отражено не только в высоких позициях страны в ряде известных рейтингов, но и в специализированных исследованиях инвестиционного климата. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечает «хорошие показатели Казахстана в привлечении ПИИ в регионе, с более высоким уровнем накопленных инвестиций относительно ВВП, чем в большинстве соседних стран

Согласно статистике, в последние годы Казахстан ежегодно привлекал $22–24 млрд инвестиций, исключением стал только кризис 2020 года. Но после его преодоления, говорит премьер Аскар Мамин, общие ожидания инвесторов улучшились, о чем свидетельствует динамизм рынка капитала. «Объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан за первое полугодие вырос более чем на 30%. Только прямые иностранные инвестиции из ЕС выросли на 15%», — объяснил премьер-министр страны.

По подсчетам аналитиков ЕАБР, среди «инвестиционных пар» в СНГ Россия и Казахстан занимают первое место по объему взаимных ПИИ, что сделало их ключевыми партнерами по содружеству. Объем накопленных российских ПИИ в Казахстан превышает $10 млрд, казахстанских в Россию — $3 млрд.

На сегодня в Казахстане действует больше 7 тыс. совместных предприятий, а также многие крупные российские частные и государственные компании — АвтоВАЗ, «ВымпелКом» («Билайн»), «Газпром», «Интер РАО ЕЭС», «Лукойл», «Росатом», «Русал» и другие. При этом, подчеркивают аналитики ЕАБР, ключевой отраслью, получающей ПИИ от партнеров по ЕАЭС (по сути, от России), является добыча металлических руд (с долей 30% в отраслевой структуре импортированных ПИИ из ЕАЭС). Следом идут добыча нефти и природного газа (20,6%) и деятельность по предоставлению финансовых услуг (9,1%), основными инвесторами в которую является тройка крупнейших российских банков: Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ.

То, что привлечение иностранных инвестиций стало одним из наиболее успешных направлений развития национальной экономики, признают и в самой республике. По данным Национального банка Казахстана, всего за годы независимости страна привлекла $365 млрд ПИИ. По этому показателю Казахстан занимает первое место среди стран СНГ на душу населения.

По мнению главного экономиста ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова, в целом рост взаимных ПИИ в ЕАЭС имеет качественный характер, повышается интерес инвесторов к наукоемким производствам, «зеленым» проектам, а также проектам с невысокой капиталоемкостью.



«В ближайшие годы отраслевая структура взаимных ПИИ постепенно будет более диверсифицированной: получат развитие розничная торговля, финансовые услуги, автомобилестроение, производство машин и электрооборудования», — отметил эксперт. В частности, в условиях растущей актуальности глобальной климатической повестки увеличатся взаимные ПИИ в проекты зеленой экономики. При этом, по мнению Винокурова, Казахстан упрочит лидерство в привлечении прямых капиталовложений в ВИЭ (возобновляемые источники энергии).

Справка «Известий» Крупным инвестором в «зеленую» энергетику в Казахстане станет суверенный фонд Абу-Даби ADQ, под управлением фонда находятся активы объемом более $175 млрд. Такую возможность арабские инвесторы получат благодаря подписанию масштабного инвестиционного соглашения, итоги которого обсуждались на недавней встрече в столице ОАЭ первого президента республики Нурсултана Назарбаева и наследного принца Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Межправительственное соглашение предусматривает долгосрочное стратегическое партнерство по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана общим объемом $6 млрд. Основным партнером в этих проектах выступит фонд ADQ. Соглашение между государствами предполагает, что казахстанский госфонд «Самрук-Казына» создаст с зарубежным инвестором совместный энергетический холдинг для развития возобновляемой и традиционной энергетики. В частности, сообщалось о планах реализовать проекты по строительству в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 ГВт. Документом также предусмотрена реализация совместных проектов в других отраслях экономики Казахстана — в агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах. В частности, планируется создание совместного венчурного фонда на $100 млн для финансирования совместных стартап-проектов и участие ADQ в строительстве сети оптово-распределительных центров.

В начале ноября на встрече во Франкфурте занимающийся вопросами иностранных инвестиций заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров сообщил, что в этом десятилетии доля ВИЭ в электроэнергетике страны должна вырасти с нынешних 3 до 15%, причем упор будет сделан на создание мощностей, работающих не по специальным льготным тарифам, а по рыночным ценам.

В ближайшей же перспективе сотрудничество России и Казахстана будет развиваться в области развития традиционной электроэнергетики. Так, в октябре в ходе состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи Мирзагалиева с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером стороны договорились возобновить переговоры об освоении нефтегазоконденсатного месторождения Хвалынское и газоконденсатного месторождения Имашевское, расположенного на границе Казахстана (Атырауская область) и России (Астраханская область).