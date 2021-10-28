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Токовая терапия: РФ может удвоить поставки электроэнергии в Казахстан

Насколько это может увеличить доходы российских энергетиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Токовая терапия: РФ может удвоить поставки электроэнергии в Казахстан
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2021-10-27 20:38:29
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Россия готова удвоить экспорт электроэнергии в Казахстан в ноябре 2021 года, рассказали «Известиям» в «Интер РАО» (монополист в сфере поставок электроэнергии из РФ за рубеж). Осуществлять поставки компания будет по рыночной цене, их увеличение связано с риском дефицита электроэнергии в Казахстане предстоящей зимой. Нехватка электроэнергии в стране вызвана преимущественно ростом числа майнеров — они дают большую нагрузку на энергосистему, отметили в «Интер РАО». Эксперты считают, что такое увеличение положительно повлияет на доходы компании и ее позиции в качестве крупного экспортера в регионе.

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Россия готова удвоить экспорт электроэнергии в Казахстан в ноябре 2021 года, увеличив мощность перетока на 300–400 МВт, сказала «Известиям» член правления компании «Интер РАО» Александра Панина. Дополнительные поставки компания будет осуществлять по рыночной цене, их рост связан с риском дефицита электроэнергии в Казахстане предстоящей зимой, добавила она.

— Нехватка электроэнергии в стране вызвана преимущественно ростом числа майнеров в Казахстане, они дают большую нагрузку на энергосистему, — отметила Александра Панина.

Сейчас поставки электроэнергии между Россией и Казахстаном осуществляются на некоммерческих принципах параллельной работы энергосистем мощностью перетока около 400 МВт, отметила топ-менеджер компании. В период понижения спроса на электричество Казахстан поставляет излишки электроэнергии в Россию, а в период ее нехватки — получает из РФ по стоимости без учета ряда услуг российских энергокомпаний, объяснила Александра Панина. Техническая возможность организации плановой поставки в обсуждаемых объемах (300–400 МВт) имеется, поскольку эти объемы ниже существующих на сегодня фактических неплановых межсистемных перетоков, сказали «Известиям» в «Системном операторе» (управляет всеми объектами энергетической системы в России).

Токовая терапия
ЛЭП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

Накануне министр энергетики Николай Шульгинов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что работа с энергосистемой Казахстана сегодня вызывает особую озабоченность. Внеплановое отклонение объема перетока достигает 1–1,5 ГВт, отметил министр. Ситуация осложняется тем, что аварийность генерирующего оборудования в Казахстане высокая, подчеркнул Николай Шульгинов. Кроме того, в стране примерно на 6% выросло потребление электроэнергии из-за работы майнинговых ферм, которые ушли из Китая, добавил чиновник.

Для «Интер РАО» указанное увеличение экспорта — хороший объем поставок, но поскольку нет данных о длительности этой работы и продолжительности новых контрактов, сложно дать оценку дополнительных доходов компании, сказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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Мощность и выручка

В первом полугодии 2021 года Казахстан занимал 7% от объема экспортируемой электроэнергии, и, судя по всему, речь идет о доходе в 1,5–2 млрд рублей за 2022 год вместо стандартных 0,7-–1,5 млрд, оценил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Увеличение экспорта электроэнергии в Казахстан может несколько снизить стоимость мощности для российских потребителей, однако величина такого снижения будет зависеть от графика поставок, отметили в НП «Совет рынка».

В случае наращивания поставок электроэнергии в Казахстан в два раза и более это даст возможность «Интер РАО» увеличить выручку на 1,4–1,8 млрд рублей, считает заместитель руководителя отдела специальных проектов департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Алексей Фаддеев. Подобное решение также позволит подтвердить статус России как надежного поставщика электроэнергии, причем с относительно низким углеродным следом, добавил он.

Токовая терапия
Столица Казахстана Нур-Султан

Столица Казахстана Нур-Султан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Не исключено, что дополнительные поставки электроэнергии за рубеж в осенне-зимний период могут привести к тому, что в торговом графике рынка «на сутки вперед» (РСВ) будут догружаться менее эффективные электростанции, что чревато ростом цены, отметил Алексей Фаддеев. Таким образом, можно ожидать подорожания электроэнергии для коммерческих потребителей на РСВ, хотя количественно оценить этот эффект сложно, заключил эксперт.

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Казахстан — ключевой партнер России и Белоруссии в Евразийском союзе, поэтому для «Интер РАО» важно наращивать присутствие в данном регионе, отметил эксперт по финансовым коммуникациям Андрей Лобода. Вполне возможно, что Минск, Москва и Нур-Султан уже до 2025 года запустят единый энергетический рынок, поэтому нынешние поставки можно идентифицировать коммерческими, но по «человеческим» ценам по сравнению со стрессовой ситуацией в ЕС и других западных странах, считает эксперт.

За первые девять месяцев 2021 года «Интер РАО» вышла на исторический максимум экспорта электроэнергии за 10 лет, сообщила компания 27 октября. Объем зарубежных поставок за этот период составил более 15,6 млрд КВт/ч, на 85% превысив показатель в аналогичный промежуток прошлого года. Особенно вырос экспорт в Финляндию (в 3,2 раза), страны Балтии (в 1,5 раза) и Грузию (2,9), сказано в отчете компании. Увеличение поставок связано с ростом электропотребления в условиях более холодной зимы и весны в 2021 году и жаркой погоды летом на фоне низкой водности и сокращения выработки на ВЭС. Также сыграл роль ценовой фактор. В Европе подорожали энергоносители из-за роста квот за выбросы СО2 для тепловой генерации.

«Известия» направили запрос в Минэнерго и посольство Казахстана в Москве.

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