Вышел ток: экспортная цена электричества превысила допандемийный уровень

Поставляемая из России в Европу электроэнергия подорожала, что дает стране шанс нарастить доходы от экспорта . Средняя цена на энергетической бирже Северной Европы Nord Pool в июле уже превысила допандемийный уровень. А по сравнению с прошлым годом, согласно протоколу совещания в Минэнерго от 27 июля (есть у «Известий»), стоимость ресурса выросла в 22 раза (в пандемию были зафиксированы даже отрицательные цены). В Минэнерго заявили, что в 2020-м электроэнергия дешевела, а в 2021-м стоимость ресурса выросла на фоне роста потребления и подорожания энергоносителей в Европе. Июльская ценовая динамика сохранится и в августе, считают в ведомстве.

Больше в разы

Средняя системная цена электроэнергии на бирже Nord Pool в период с 1 по 25 июля 2021 года уже превысила допандемийный уровень . Согласно протоколу оперативного совещания у директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрея Максимова от 27 июля (есть у «Известий»), стоимость ресурса увеличилась в 22 раза по сравнению с июлем 2020-го и составила €54,6 за 1 МВт/ч . В прошлом году стоимость электроэнергии для североевропейских стран была на уровне €2,5 за 1 МВт/ч, сказано в протоколе. В Минэнерго сказали «Известиям», что это средняя цена на рынке Nord Pool в июле 2020 года по следующим странам: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания. В пандемию на бирже были зафиксированы даже отрицательные значения.

— Это одноставочная оптовая цена на сутки вперед на рынке Nord Pool указанных стран. В ней не учтены инфраструктурные и сетевые платежи, — отметили в ведомстве.

В документе также сказано, что в июле 2021 года средняя цена на электроэнергию в Финляндии составила €78,5 за 1 МВт/ч против €19,3 в прошлом году (увеличение на 306%). В Литве рост составил €90,2 за 1 МВт/ч против €32,4 (+178%). В Латвии — €90,2 против €32,5 (+177%).

Доля Nord Pool в общем российском экспорте электроэнергии составляет от 50% до 70% в зависимости от периода, сказал «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Финляндия и Прибалтика в этом случае основные для РФ рынки сбыта, добавил он.

Одна из основных причин столь значительной разницы в цене электроэнергии по сравнению с прошлым годом — низкая база июля 2020-го , отметили «Известиям» в Минэнерго.

— Цена в €2,5 за 1 МВт/ч сложилась путем наложения целого ряда факторов: снижения потребления на фоне пандемии, аномальной водности на фоне мягкой зимы, увеличения выработки ВЭС (ветровые электростанции. — «Известия») вследствие также аномальных ветров в Северной Европе. Средняя цена для этого региона в 2018–2019 годах была около €40 за 1 МВт/ч, — объяснили в министерстве.

Ценовое замыкание Фото: Global Look Press

В этом году практически все указанные факторы отсутствовали: водность рек и сила ветра были на среднем уровне, зима была холодная, экономика европейских стран стала выходить из вызванного пандемией кризиса, отметили «Известиям» в компании «Интер РАО», экспортирующей электроэнергию за рубеж. Соответственно, восстановились и цены на ресурс.

Второй пул причин большой разницы в стоимости электроэнергии — это факторы, которые привели к увеличению ее цены непосредственно в июле 2021 года, добавили в Минэнерго. Среди них — рост потребления электроэнергии на фоне сухой и безветренной погоды, увеличение цен на выбросы СO2 и энергоносители (газ на бирже ТТF достиг отметки $453 за 1 тыс. куб. м, уголь на бирже API стоит $116 за тонну), снижение доли выработки ВЭС с 17% до 14%, а также летняя ремонтная кампания в сетевом комплексе с ограничением на перетоки между энергозонами Nord Pool, подчеркнули в ведомстве.

— Июльский прирост цен в Nord Pool связан с аномальной жарой, и они очень скоро вернутся к обычным значениям , которые, по нашим подсчетам, в последние годы, как правило, ниже среднего уровня цен на электроэнергию для бизнеса в России, — отметили в «Сообществе потребителей энергии».

Ценовая динамика

В Минэнерго считают, что подобная динамика цен на электроэнергию сохранится и в августе, так как все основные факторы продолжают действовать.

— Текущая системная цена в Nord Pool составляет €58,6 за 1 МВт/ч. Кроме того, фьючерсы на август котировались на уровне €52 за 1 МВт/ч, — отметили в министерстве.

Ценовое замыкание Фото: NORD POOL/Ilja Hendel

Там также добавили, что подобный рост цен на электроэнергию наблюдается по всему миру. В Германии и Франции в июле 2021 года цена изменилась более чем вдвое к прошлому июлю и достигла €81,37 за 1 МВт/ч и €78,37 соответственно, уточнили в ведомстве. В Великобритании цена выросла более чем втрое, до £92,8 за 1 МВт/ч, добавили там.

— Увеличение поставок в Европу однозначно показывает, что российская электроэнергетика конкурентоспособна на международных рынках. Это позволяет не только получить дополнительный доход, но и снизить платежи на энергорынке для собственных потребителей РФ за счет перекладывания части оплаты мощности через экспортера на зарубежные компании, — отметили в Минэнерго.

В условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на Nord Pool объемы экспорта уже увеличились в первом полугодии 2021 года почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и превысили 10 млрд кВт/ч — максимальное значение за последние десять лет , подчеркнули в ведомстве. Дальнейший рост поставок за рубеж помимо цены будет определяться климатическими факторами, а также отсутствием ограничений на перетоки между Россией и зарубежными энергосистемами, заключили в министерстве.

— Можно сказать, что наблюдаемая в Европе тенденция роста цен на электричество почти общемировая, за исключением стран, где тарифы регулируются государством. В странах G7 подорожание точно происходит, так как большие объемы стимулирования пострадавших от пандемии отраслей из бюджетов разогнали с определенным временным лагом рост инфляции. Но в России такой ярко выраженной тенденции нет, у нас тарифы регулируемые, — отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Ценовое замыкание Фото: NORD POOL/Ilja Hendel

В этой ситуации Россия может нарастить доходы от экспорта, считает эксперт. Как писали «Известия», в 2020 году Россия заработала $480 млн на поставках электроэнергии за рубеж, по итогам 2021-го показатель может достичь $1,02–1,06 млрд .

При этом отмеченный для Nord Pool сценарий роста цен в десятки раз для России сейчас крайне маловероятен, считают в ассоциации «Совет рынка».

— Принятая у нас модель рынка с выделением двух товаров — электрической энергии и мощности — позволяет частично хеджировать риски резких колебаний цен за счет оплаты постоянных затрат станций в составе платежей за мощность. В ситуации рынка одного товара (одноставочной цены) в цене учитываются и постоянные затраты малоэффективной генерации, нужной только в период пикового спроса, что, как правило, приводит к существенно большему росту цен, — заявили там.

В этом смысле принятая в России конструкция оптового рынка в значительной мере предотвращает резкий рост для потребителей в подобной ситуации, заключили в ассоциации.