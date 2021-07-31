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Над градусом: как Россия пережила рекорд потребления электроэнергии

И есть ли у отечественной инфраструктуры достаточный запас прочности для работы в жару
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Над градусом: как Россия пережила рекорд потребления электроэнергии
2021-07-30 19:42:25">
2021-07-30 19:42:25
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В период аномальной жары и рекордного потребления электроэнергии этим летом энергокомпании усилили контроль на производстве, рассказали «Известиям» представители отрасли. Национальная энергосистема имеет достаточный запас прочности для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей, отмечают энергетики. Ранее в России был достигнут новый летний максимум потребления электрической мощности, он составил 126 142 МВт, сообщается в данных «Системного оператора». При этом тарифы на электроэнергию для населения полностью регулируются государством, поэтому рост потребления на них никак не отразится, отмечают в Минэнерго.

Становится горячее

В ЕЭС России достигнут новый летний максимум потребления электроэнергии, он составил 126 142 МВт, приводятся данные «Системного Оператора» в протоколе оперативного совещания у директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрея Максимова от 20 июля. Это на 1 377 МВт выше предыдущего летнего максимума потребления, пройденного 24 июня этого года, и на 5 765 МВт больше рекордного летнего максимума прошлых лет, достигнутого 21 июня 2019-го, указывают данные «Системного оператора».

Там «Известиям» рассказали, что помимо прочего впервые в истории в летний период в объединенной энергосистеме Кубани (одной из семи ОЭС страны) побит общий максимум потребления электроэнергии.

— Это стало первым примером в истории ЕЭС России, когда максимум в ОЭС был превышен в период летних максимумов нагрузки. Ранее исторические максимумы потребления во всех семи ОЭС фиксировались только зимой, — подчеркнули в организации.

Эта тенденция связана с крайне жаркой погодой в Европейской части страны, что привело к увеличению потребления электроэнергии на нужды кондиционирования, пояснил «Известиям» замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Над градусом
крым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Так, накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об экстремально жаркой погоде в ряде регионов России. Высокие температуры ожидаются на Сахалине, Таймыре, в Красноярском и Краснодарском краях, в Крыму и Приморье.

На Юге к этому добавилось заметное увеличение спроса на электроэнергию из-за пика туристического сезона — большинство зарубежных направлений пока закрыто, и потоки в Крым, Краснодарский и Ставропольский края оказались рекордными, добавил Сергей Кондратьев.

Ещё одной причиной можно назвать рост промышленного производства и сферы услуг, который восстанавливается по сравнению с кризисным 2020 годом, когда из-за локдаунов во II квартале деловая активность резко понизилась, отметила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Потребление электроэнергии с начала июля 2021 года по России возросло на 6,6% по отношению к аналогичному периоду 2020-го, а в сравнении с 2019 годом оно оказалось выше на 4%, сообщили «Известиям» в Минэнерго. Потребление электроэнергии с начала года в целом по России в сравнении с 2020-м возросло на 5,3%, оно на 2,4% выше уровня 2019 года, добавили в ведомстве.

В Совете производителей энергии заверили: национальная энергосистема имеет достаточный запас прочности для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей, для опасений нет причин. Ее работа спланирована так, чтобы покрыть потребление с учетом необходимого резерва, сказали «Известиям» и в «Системном операторе».

При этом, конечно, аномальная жара в отдельных энергосистемах требует от организаций особо внимательного отношения к управлению, в первую очередь это касается южных ОЭС, добавили там.

— Незапланированные скачки потребления повышают аварийность, но в целом энергосистема страны должна выдерживать такие нагрузки, — согласен руководитель Практики по проектам в энергетике юридической фирмы VEGAS LEX Евгений Родин.

Над градусом3
ЕЭС
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Жара летом в России при нашем резко континентальном климате не является чем-то неожиданным, такие температурные скачки для страны не редкость, также как и аномальные холода зимой, а ЕЭС исторически была создана для того, чтобы обеспечивать бесперебойное снабжение населения и предприятий даже в периоды пиковых нагрузок, отметила Наталья Мильчакова.

Запас прочности

Чтобы повысить запас прочности энергосистемы в аномально жаркий период, компаниям необходимо регулярно и тщательно контролировать электросетевое оборудование, расчищать просеки линий электропередач, держать в резерве дополнительные ремонтные бригады, отметил Евгений Родин.

— Мы наравне с подготовкой к отопительному сезону, заблаговременно готовимся и к летнему периоду. Проводим необходимые мероприятия для работы в условиях аномальной жары, определяем оборудование, которое сможет оптимально нести повышенные нагрузки, — сообщили «Известиям» в Т-Плюс.

Компания усиливает контроль на производстве, а также увеличивает число обязательных обходов объектов, добавили там.

Компания «Энел Россия» заблаговременно приняла меры, направленные на создание комфортных температурных условий для оперативного персонала и оборудования, чувствительного к работе в условиях высоких температур. В настоящий момент все системы работают в штатном режиме, сообщили там «Известиям».

Проектирование и выбор оборудования в энергосистеме осуществляется с учетом климатического фактора (в том числе при работе в экстремально высоких и низких температурах), поэтому риски аварийности незначительны, отметили в ассоциации «Сообщество потребителей энергии». При этом по рыночным законам рост спроса в моменте всегда сопровождается краткосрочным повышением цены, предупредили представители бизнеса.

Над градусом2
электроэнергия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Совете рынка «Известиям» отметили, что рекордный рост потребления электроэнергии в период летней ремонтной кампании ведет к загрузке и востребованности малоэффективной генерации, а также генерации, использующей более дорогие виды топлива, что отражается и на волатильности цены электроэнергии.

С другой стороны, модель рынка, принятая в России, с выделением двух товаров — электрической энергии и мощности — позволяет частично хеджировать риски резких колебаний цен за счет оплаты постоянных затрат станций в составе платежей за мощность, добавили там.

В этом смысле принятая конструкция оптового рынка в значительной мере предотвращает резкий рост цен для потребителей в подобной ситуации, заключили в «Совете рынка». При этом тарифы на электроэнергию для населения полностью регулируются государством, поэтому рост потребления на расценках никак не отразится, заключили в Минэнерго.

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