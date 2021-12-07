Набиуллина сравнила ситуацию с экосистемами с покупкой аборигенами бус

Ситуация с экосистемами в России напоминает покупку бус аборигенами, готовыми отдать за них что-то несоизмеримо более дорогое. Об этом во вторник, 7 декабря, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в настоящее время регулятор ведет споры с участниками рынка по вопросу регулирования экосистем. Как считает глава ЦБ, данная тема затрагивает не только экономические, но и более фундаментальные аспекты.

«Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда как аборигены за бусы готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные. И с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает. И точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложений сохранить здравое отношение?» — отметила она в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

Чтобы минимизировать риски монополизации экосистем мировые центральные банки активно работают над созданием соответствующих моделей регулирования, указала Набиуллина. Она задалась вопросом, чем современному человеку придется заплатить за комфорт, который предоставляют такие нововведения, как супераппы, суперсервисы и экосистемы.

«Оптимисты говорят, что практически ничем. Пессимисты — что придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что возникнет монополизм. Чтобы этот сценарий не реализовался, многие регуляторы, не только в России, но и по всему миру, стараются выработать модели регулирования, которые позволят снизить эти риски монополизации», — добавила глава регулятора.

В октябре «Известия» со ссылкой на презентацию Роспотребнадзора сообщали о предложении ввести аналог «банковской тайны» для экосистем — режим, который гарантировал бы, что данные пользователей не будут переданы за пределы платформы. В документе отмечалось, что сейчас отсутствует эффективный механизм управления согласиями на обработку персональных данных и доступ к последним.

В Центробанке, комментируя данную инициативу, заявили о намерении оценить достаточность установленных требований к защите персональных данных пользователей экосистем. Представитель регулятора в беседе с «Известиями» подчеркнул, что вопрос управления данными и их защиты является «одним из ключевых»: данные становятся «основной ценностью» для экосистем.