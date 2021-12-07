Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Мир
Кремль увидел смысл в разговоре с Байденом на фоне сообщений о санкциях
Мир
Власти ЮАР запретили заболевшим штаммом «Омикрон» покидать страну
Политика
В ГД ответили на заявление США о политике «открытых дверей» по расширению НАТО
Мир
Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции 8 декабря
Мир
Трамп напишет мемуары о работе на посту президента США
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Мир
В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление
Интернет
В WhatsApp появятся новые возможности с исчезающими сообщениями

Набиуллина сравнила ситуацию с экосистемами с покупкой аборигенами бус

Набиуллина сравнила продажу персональных данных со сделками аборигенов за бусы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с экосистемами в России напоминает покупку бус аборигенами, готовыми отдать за них что-то несоизмеримо более дорогое. Об этом во вторник, 7 декабря, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Секретные идеалы: для экосистем предложили ввести аналог банковской тайны
Как следует защищать права потребителей цифровых платформ

По ее словам, в настоящее время регулятор ведет споры с участниками рынка по вопросу регулирования экосистем. Как считает глава ЦБ, данная тема затрагивает не только экономические, но и более фундаментальные аспекты.

«Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда как аборигены за бусы готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные. И с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает. И точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложений сохранить здравое отношение?» — отметила она в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

Чтобы минимизировать риски монополизации экосистем мировые центральные банки активно работают над созданием соответствующих моделей регулирования, указала Набиуллина. Она задалась вопросом, чем современному человеку придется заплатить за комфорт, который предоставляют такие нововведения, как супераппы, суперсервисы и экосистемы.

«Оптимисты говорят, что практически ничем. Пессимисты — что придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что возникнет монополизм. Чтобы этот сценарий не реализовался, многие регуляторы, не только в России, но и по всему миру, стараются выработать модели регулирования, которые позволят снизить эти риски монополизации», — добавила глава регулятора.

В октябре «Известия» со ссылкой на презентацию Роспотребнадзора сообщали о предложении ввести аналог «банковской тайны» для экосистем — режим, который гарантировал бы, что данные пользователей не будут переданы за пределы платформы. В документе отмечалось, что сейчас отсутствует эффективный механизм управления согласиями на обработку персональных данных и доступ к последним.

В Центробанке, комментируя данную инициативу, заявили о намерении оценить достаточность установленных требований к защите персональных данных пользователей экосистем. Представитель регулятора в беседе с «Известиями» подчеркнул, что вопрос управления данными и их защиты является «одним из ключевых»: данные становятся «основной ценностью» для экосистем.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021