Про запас: ключевая ставка ЦБ впервые в этом году обогнала инфляцию

Впервые в этом году ключевая ставка превысила показатель инфляции , которая в ноябре достигла 8,4%. При этом на последнем в нынешнем году заседании Совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП) в пятницу Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 8,5% . В релизе регулятор прямым текстом заявил, что если рост цен не остановится, то на ближайших заседаниях ставка может еще подрасти . Опрошенные «Известиями» эксперты считают этот сценарий наиболее вероятным. Зато для вкладчиков это оборачивается повышением доходности по депозитам. При этом, как заявила глава ЦБ Эльвира Наибуллина, для того, чтобы граждане могли выбирать лучшие условия, регулятор обсуждает возможность сделать переводы в пределах 1,4 млн рублей между счетами россиян в разных банках бесплатными .

Восемь с половиной

Общественность уже привыкла, что решения ЦБ по ключевой ставке сопровождаются символизмом, который выражается в брошках председателя Эльвиры Набиуллиной. На этот раз аллюзии начались уже на стадии объявления решения повысить ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 8,5 годовых. Непроизвольно в памяти возникло сравнение с культовым фильмом Федерико Феллини «8 ½» .

Во многом автобиографическая работа мастера представляет зрителю мучительные метания мужчины среднего возраста, находящегося в экзистенциальном кризисе. Конечно, параллель тут непрямая, но и сказать, что ситуация с инфляцией выравнивается, тоже нельзя . Об этом свидетельствует само решение по резкому повышению ставки, которая впервые в этом году обогнала показатель роста цен.

Отыграли с запасом, если так можно выразиться. Тем более, что до очередного Совета директоров еще почти два месяца, на которые приходятся новогодние траты и эффект «конца года», когда бизнес и чиновники стараются по максимуму закрыть бюджеты .

Про запас Глава ЦБ Эльвира Наибуллина Фото: ЦБ РФ

Что касается традиционного украшения, то в пятницу Эльвира Набиуллина на пресс-конференцию надела брошку с изображением Щелкунчика. И хотя многие аналитики по аксессуарам главы ЦБ интерпретировали этот символ как убежденность в том, что инфляция будет раскрошена в пыль, все же хочется верить — так она намекнула на приближающиеся праздники . На то, что пора брать билет на балет, который традиционно у нас в стране ассоциируется с ожиданием Рождества и чуда. В общем, инфляция инфляцией, но и самый радостный праздник никто не отменял.

Сигнал ястреба

И все же в последнем решении ЦБ проявил изрядную жесткость, достойную Щелкунчика, учитывая резкость повышения . Почему? Регулятор отметил, что инфляция оказалась выше прогнозов, заложенных в базовом сценарии. Особенно в этом смысле отличился ноябрь, когда рост цен увеличился в годовом выражении с 7,4% до 8,4%.

Как подчеркнула Эльвира Набиуллина, сказался, например, высокий спрос со стороны населения на новогодние туры. Кроме того, добавляют аналитики, из-за ожиданий дальнейшего повышения цен люди сместили спрос на подарки к празднику с декабря на последний осенний месяц.

Именно спрос, который подпитывается кредитными деньгами и опережает предложение, стал вызовом для борцов с инфляцией . При этом достаточно большое внимание и в комментарии, и в ходе пресс-конференции, было уделено ситуации на рынке труда, которая характеризуется острым дефицитом кадров, причем разной степени квалификации и профессиональной подготовки.

По словам главы ЦБ, несмотря на возвращение мигрантов, нехватка работников все еще остается очень высокой. И это вынуждает поднимать номинальные зарплаты тем, кто есть, причем опережающими темпами. В этом Центробанк видит большой риск, когда этот рост не сопровождается производительностью труда, то есть эффективностью. Это ведет к тому, что прибавка может быть съедена растущими ценами.

Про запас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — подытожил Центробанк .

Впрочем, опрошенные «Известями» эксперты не сомневаются, что именно так и будет .

— Решение было ожидаемым — по мнению ЦБ, инфляцию надо дожимать , — прокомментировал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. — Инфляционные ожидания людей и бизнеса сейчас находятся на максимуме за последние шесть лет. И если судить по релизу ЦБ, регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Скорее всего, в феврале-марте мы увидим повышение ставки еще на 0,5-0,75 п.п .

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также отмечает: большая часть аналитиков ожидала, что ЦБ даст «успокаивающий сигнал» — или ДКП не будет ужесточаться далее, или намек на то, что регулятор сделает паузу в дальнейшем повышении ставки. Этого не случилось. Был послан «ястребиный сигнал» по действиям ЦБ на ближайших заседаниях, по крайней мере, в первой половине следующего года.

По прогнозу аналитика, по итогам 2021-го тренд по усилению инфляции вряд ли изменится. Он ожидает, что недельные показатели роста будут находится на уровне 0,5-0,7%, а по году мы получим 8,2%.

— Прогноз НРА по инфляции на первый квартал 2022 года составляет 7,7%, а среднегодовая инфляция в следующем году продолжит находиться выше отметки 6% . При этом существует большое количество факторов неопределенности относительно глобальной инфляции, что не позволяет сделать однозначные прогнозы, — сообщил Сергей Гришунин.

В агентстве полагают, что в случае неблагоприятного стечения обстоятельств ЦБ продолжит решительно повышать ключевую ставку до 9,5-10%.

Про запас Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сейчас важны именно перспективы, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— И здесь мы склоняемся к снижению ценового давления в экономике на фоне замедления потребительского спроса и восстановления промышленности . А значит, в будущем году у ЦБ может не оказаться веских доводов для продолжения подъёма ставки. Не исключаем снижение инфляции и смягчение курса ЦБ в 2022 году в направлении 7%, — предположил он.

Нет худа без добра

Любая палка, как известно, имеет два конца. Так, на фоне увеличения стоимости денег, продолжается и повышение ставок по депозитам . И граждане снова понесли деньги в банки. Так, многие кредитные организации уже повысили обещанную доходность с учетом изменения ключевой ставки до 8,5%. Причем самые выгодные предложения уже простираются до щедрости в 9% годовых .

По мнению Михаила Зельцера, небольшой задел для роста ставок сохраняется . В релизе ЦБ отмечается, что проводимая им ДКП укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения.