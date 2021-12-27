Безличные данные: банки начнут обмениваться информацией о клиентах

Обезличенные сведения о клиентах будут передаваться с согласия потребителей между участниками рынка — такую концепцию сейчас прорабатывает ЦБ. Это должно повысить конкуренцию и финансовую доступность, а также способствовать появлению новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса. К таким сведениям о клиентах может относиться информация о кредитах, счетах, доходах, трансакционной активности. Предложение поддержали и в Ассоциации банков России. Предоставление коммерческого доступа к таким массивам данных на прозрачных условиях позволит выровнять конкурентную среду на рынке, заявили «Известиям» в ФАС.

Общественные данные

ЦБ разрабатывает концепцию передачи данных клиента между банками с его согласия с помощью открытых программных интерфейсов. Такой обмен поможет развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и будет способствовать появлению новых цифровых сервисов для граждан и компаний, рассказали «Известиям» в Центробанке. Эти мероприятия также указаны в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022–2024 годы.

Крупные финансовые организации накапливают значительные объемы информации о клиентах. За счет этого они получают конкурентное преимущество перед небольшими игроками, например, при аналитике и оценке заемщиков, а также при разработке новых продуктов, сообщили в ФАС. В службе уверены: открытие доступа к таким массивам данных на коммерческой основе и при прозрачных условиях позволит выровнять конкурентную среду. Крупные банки могут также начать оказывать услуги по построению моделей на основе этих сведений для других участников рынка. Служба внесла разработку механизма и условий передачи информации между банками в план мероприятий на 2022–2025 годы, подчеркнули в ФАС.

Безличные данные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

За счет масштаба крупные компании становятся естественными монополистами данных о клиентах, но доступ к ним стоит предоставить также мелким и средним игрокам, считает вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков. По его словам, кредитные организации согласны, что сервис по обмену обезличенными данными необходим.

Причем игроки предлагают делиться информацией не только между банками, но и с ритейлом в обе стороны, так как это ускорит переход к цифровой экономике, рассказал Анатолий Козлачков. По его мнению, государство может предоставить самый высокий уровень безопасности, так как является наиболее сильным игроком. Поэтому именно власти должны создать технологию обмена сведениями о клиентах и определить правила функционирования системы.

На текущем этапе появляются риски монополизации данных потребителей и маленькие банки могут не выжить на таком рынке, сообщал ранее помощник президента РФ Максим Орешкин на форуме «Россия зовет». Он предложил создать передачу обезличенных данных о клиентах между компаниями, допустив участие в этом процессе государства.

На новых условиях

Банки поддержали введение такого сервиса. На текущем этапе есть запрос финансовых организаций на обмен данными по трансакционной активности клиентов, так как это позволит более точно рассчитать кредитный рейтинг и снизить риски потерь. Создание этой платформы уже обсуждается с регулятором, отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр. Сведения, которые накапливают торговые сети, мобильные операторы, маркетплейсы и другие компании реального сектора, еще более разнообразны и при систематизации могут также быть полезны для кредитных организаций.

Обмен данными поможет небольшим финансовым организациям. Монополизация вредит рынку, а это предложение также соответствует тренду развития open banking в Евросоюзе, сообщила советник председателя правления Банка 131 (входит в третью сотню) Анна Кузьмина. По ее словам, особенно полезны были бы централизованные данные по идентификации — эту процедуру каждый банк вынужден проводить отдельно для одних и тех же клиентов и компаний.

Безличные данные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Однако необходимость обрабатывать данные, переводить их в обезличенный вид и предоставлять в определенном формате потребует ресурсов от крупных банков, считает председатель правления АКБ «Держава» Алексей Скородумов. По его мнению, абсолютной монополизации данных нет, так как информация о клиентах распределяется по игрокам и также дублируется, например, у банков, операторов связи и ритейлеров, поэтому не стоит делать предоставление доступа обязательным. Но в случае создания сервиса обмена данными государство должно участвовать в этом и следить за тем, чтобы сведения были обезличены, а предложение по их предоставлению оставалось публичным.

Обмен информацией о клиентах создается в интересах небольшого бизнеса. При этом имеются в виду сведения по портрету потребителя — на что он тратит больше средств, каковы его предпочтения, какими спецпредложениями пользуется, отметил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Со временем банк формирует полноценную картину по расходам клиента и может делать специальные предложения, акции, повышающие лояльность к компании.

Однако при переходе клиента в другую кредитную организацию банку снова приходится собирать сведения о движении средств на счете, объяснил эксперт. При этом есть риски информационной безопасности, подчеркнул он: для мошенников данные о жертве могут стать дополнительным инструментом давления. Основной целью создания системы передачи информации между банками может быть поддержка небольших компаний, попытка сохранить число игроков на рынке и количество рабочих мест, считает эксперт.

Такой сервис поможет небольшим организациям, однако на текущий момент без наличия системы анализа данных о своих и потенциальных клиентах банки не смогут работать с розницей, уверен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Так, помимо информации о кредитах, счетах, доходах крупный банк с экосистемой получает данные о покупаемых продуктах, привычках, геолокации человека, и если компания сумеет идентифицировать обезличенную информацию с конкретным клиентом, то потребитель перейдет в этот банк на более выгодных условиях из того, который на такую аналитику не способен.