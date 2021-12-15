Защита отечественных: экосистемам хотят возмещать ущерб в случае санкций
Для российских цифровых компаний, работающих за рубежом, предлагается предусмотреть механизм компенсации убытков в случае санкций. Такая мера среди прочих обсуждалась на совещании в АНО «Цифровая экономика» с участниками рынка и регуляторов, узнали «Известия». Помимо этого, предлагается разрешить свободную передачу персональных данных между компаниями внутри группы, ввести «период охлаждения» при оформлении подписки и обязать крупных игроков отчитываться о покупке стартапов. Участники рынка поддерживают концепцию регулирования, однако разумный баланс интересов еще предстоит выработать.
Родным — просторы
О том, что российским экосистемам необходимо дать преференции, говорилось еще в концепции кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова, которая была разработана в мае 2021 года. Тогда их описывали в общих чертах. По итогам совещания в АНО «Цифровая экономика» был сформирован ряд более конкретных инициатив по стимулированию национальных экосистем. Перечень мер, которые обсудили представители Минэка, ЦБ и крупных экосистем — «Сбера», «Яндекса» и VK, есть в распоряжении «Известий». Среди них значатся следующие:
— Механизм компенсации убытков в случае наложения санкций на отечественные экосистемы за рубежом;
— Дополнительные меры поддержки для отечественных цифровых компаний, осуществляющих экспортную и иную внешнеэкономическую деятельность (субсидии);
— Налоговые льготы на экспорт для российских цифровых компаний;
— Закрепление функций «цифровых атташе» по обеспечению поддержки и защиты прав отечественных экосистем на зарубежных рынках.
Как пояснил источник «Известий», близкий к АНО «Цифровая экономика», конкретные механизмы компенсации убытков при санкциях еще предстоит определить. При этом уже понятно, что большинство льгот экосистемам будет дано адресно, по схеме, похожей на специальный инвестиционный контракт, который активно применяется в промышленности.
В списке других мер, вошедших в перечень по итогам обсуждений, — установление обязанности операторов обработки персональных данных проводить регулярный аудит систем безопасности, а в случае децентрализованного хранения клиентской информации и вовсе страховать риски компрометации сведений. Вместе с тем предлагается разрешить игрокам передавать персональные данные клиентов между разными сервисами в одной экосистеме без получения дополнительного согласия от пользователя.
Другой крупный блок документа посвящен защите потребителей. В том числе предлагается закрепить право клиента отказаться от подписки в течение 14 дней, в случае если он не начал пользоваться услугами. Кроме того, необходимо, чтобы цифровые платформы в обязательном порядке уведомляли пользователей об очередном списании денег за подписку, а также всегда оставлять за клиентом право продлить подписку в ручном режиме, а не автоматическом, следует из перечня мер. Также там говорится, что необходимо установить обязанность экосистемы уведомлять ФАС о приобретении стартапов.
— Меры направлены на развитие российского цифрового бизнеса, развитие конкуренции и улучшение качества предоставляемых сервисов для граждан. Наибольший эффект, по мнению участников круглого стола, должны дать меры по стимулированию деятельности, в том числе за рубежом, и повышению эффективности обработки данных. Результатом серии круглых столов, состоявшихся на площадке АНО «Цифровая экономика», станет сводный документ с предложением мер и описанием ожидаемых эффектов. Уже сейчас понятно, что часть мер не даст однозначных положительных эффектов, потому в этой части предложения планируется скорректировать, — отметил заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.
Данные и подписки
В Минэкономразвития заявили, что сейчас обсуждают механизмы регулирования экосистем с представителями бизнес-сообщества, научных кругов и заинтересованных органов власти. Рассматриваются в том числе возможные меры господдержки и случаи их применения. Задача ведомства — создать благоприятные условия для поступательного развития национальных экосистем и цифровых платформ, а также их конкурентоспособности на мировом рынке.
В Минцифры сообщили, что представители министерства не участвовали в обсуждении. В ЦБ также не прокомментировали инициативы. Участие в дискуссии на площадке АНО «Цифровая экономика» «Известиям» подтвердили в «Сбере», «Ростелекоме-ЦОД», «Страховом доме ВСК», Wildberries и «СКБ Контур».
В «Сбере» подчеркнули, что обсуждаемые меры позволят повысить удобство и безопасность взаимодействия пользователей и поставщиков с цифровыми платформами. В то же время в VK (бывший Mail.ru Group) считают, что действующего законодательства достаточно для недопущения потенциальных недобросовестных практик. Особенно важные области обсуждения — правила оборота персональных данных и поддержка отечественных экосистем при выходе на международные рынки, считают в ВСК.
В вопросе регулирования экосистем еще предстоит найти разумный баланс между интересами государства, которому требуется поддержать конкуренцию, игроками рынка, которым необходимо беспрепятственно развиваться, и клиентами, требующими прозрачных условий обслуживания, отметил советник гендиректора «СКБ Контур» Максим Прохоров, который участвует в рабочей группе АНО «Цифровая экономика».
Хеджирование рисков геополитического характера вполне соответствует мировым практикам и наиболее актуально для компаний с госучастием, таких как «Сбер», ВТБ, «Ростелеком», уверен директор ИНП РАН Александр Широв. При этом он отметил, что защита от санкций актуальна и для крупных частных компаний, таких как «Яндекс», которые вполне можно отнести к стратегически важным организациям.
— Нельзя строить иллюзии, что в мировой экономике всё определяет рынок. Поддержка государства тоже очень важна, особенно в чувствительных сферах, таких как IT, — заявил эксперт.
Защита отечественных игроков, безопасность персональных данных, контроль за подписками — сферы, которые регуляторы выделяют как основные с точки зрения контроля за экосистемами и цифровыми платформами, подчеркнул руководитель направления исследований финансового центра «Сколоково-РЭШ» Егор Кривошея. Он отметил, что в России экосистемы отличаются большой ролью финансовых компаний, поэтому главными акторами в регулировании будут ЦБ и Минцифры.