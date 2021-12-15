Защита отечественных: экосистемам хотят возмещать ущерб в случае санкций

Для российских цифровых компаний, работающих за рубежом, предлагается предусмотреть механизм компенсации убытков в случае санкций . Такая мера среди прочих обсуждалась на совещании в АНО «Цифровая экономика» с участниками рынка и регуляторов, узнали «Известия». Помимо этого, предлагается разрешить свободную передачу персональных данных между компаниями внутри группы, ввести «период охлаждения» при оформлении подписки и обязать крупных игроков отчитываться о покупке стартапов . Участники рынка поддерживают концепцию регулирования, однако разумный баланс интересов еще предстоит выработать.

Родным — просторы

О том, что российским экосистемам необходимо дать преференции, говорилось еще в концепции кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова , которая была разработана в мае 2021 года. Тогда их описывали в общих чертах. По итогам совещания в АНО «Цифровая экономика» был сформирован ряд более конкретных инициатив по стимулированию национальных экосистем . Перечень мер, которые обсудили представители Минэка, ЦБ и крупных экосистем — «Сбера», «Яндекса» и VK, есть в распоряжении «Известий». Среди них значатся следующие :

— Механизм компенсации убытков в случае наложения санкций на отечественные экосистемы за рубежом;

— Дополнительные меры поддержки для отечественных цифровых компаний, осуществляющих экспортную и иную внешнеэкономическую деятельность (субсидии);

— Налоговые льготы на экспорт для российских цифровых компаний;

— Закрепление функций «цифровых атташе» по обеспечению поддержки и защиты прав отечественных экосистем на зарубежных рынках.

Защита отечественных Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Как пояснил источник «Известий», близкий к АНО «Цифровая экономика», конкретные механизмы компенсации убытков при санкциях еще предстоит определить . При этом уже понятно, что большинство льгот экосистемам будет дано адресно , по схеме, похожей на специальный инвестиционный контракт, который активно применяется в промышленности.

В списке других мер, вошедших в перечень по итогам обсуждений, — установление обязанности операторов обработки персональных данных проводить регулярный аудит систем безопасности, а в случае децентрализованного хранения клиентской информации и вовсе страховать риски компрометации сведений . Вместе с тем предлагается разрешить игрокам передавать персональные данные клиентов между разными сервисами в одной экосистеме без получения дополнительного согласия от пользователя.

Другой крупный блок документа посвящен защите потребителей. В том числе предлагается закрепить право клиента отказаться от подписки в течение 14 дней, в случае если он не начал пользоваться услугами . Кроме того, необходимо, чтобы цифровые платформы в обязательном порядке уведомляли пользователей об очередном списании денег за подписку, а также всегда оставлять за клиентом право продлить подписку в ручном режиме, а не автоматическом, следует из перечня мер. Также там говорится, что необходимо установить обязанность экосистемы уведомлять ФАС о приобретении стартапов .

— Меры направлены на развитие российского цифрового бизнеса, развитие конкуренции и улучшение качества предоставляемых сервисов для граждан . Наибольший эффект, по мнению участников круглого стола, должны дать меры по стимулированию деятельности, в том числе за рубежом, и повышению эффективности обработки данных. Результатом серии круглых столов, состоявшихся на площадке АНО «Цифровая экономика», станет сводный документ с предложением мер и описанием ожидаемых эффектов . Уже сейчас понятно, что часть мер не даст однозначных положительных эффектов, потому в этой части предложения планируется скорректировать, — отметил заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Защита отечественных Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Данные и подписки

В Минэкономразвития заявили, что сейчас обсуждают механизмы регулирования экосистем с представителями бизнес-сообщества, научных кругов и заинтересованных органов власти. Рассматриваются в том числе возможные меры господдержки и случаи их применения. Задача ведомства — создать благоприятные условия для поступательного развития национальных экосистем и цифровых платформ, а также их конкурентоспособности на мировом рынке.

В Минцифры сообщили, что представители министерства не участвовали в обсуждении. В ЦБ также не прокомментировали инициативы. Участие в дискуссии на площадке АНО «Цифровая экономика» «Известиям» подтвердили в «Сбере», «Ростелекоме-ЦОД», «Страховом доме ВСК», Wildberries и «СКБ Контур» .

В «Сбере» подчеркнули, что обсуждаемые меры позволят повысить удобство и безопасность взаимодействия пользователей и поставщиков с цифровыми платформами . В то же время в VK (бывший Mail.ru Group) считают, что действующего законодательства достаточно для недопущения потенциальных недобросовестных практик. Особенно важные области обсуждения — правила оборота персональных данных и поддержка отечественных экосистем при выходе на международные рынки, считают в ВСК .

В вопросе регулирования экосистем еще предстоит найти разумный баланс между интересами государства, которому требуется поддержать конкуренцию, игроками рынка, которым необходимо беспрепятственно развиваться, и клиентами, требующими прозрачных условий обслуживания, отметил советник гендиректора «СКБ Контур» Максим Прохоров, который участвует в рабочей группе АНО «Цифровая экономика».

Хеджирование рисков геополитического характера вполне соответствует мировым практикам и наиболее актуально для компаний с госучастием, таких как «Сбер», ВТБ, «Ростелеком» , уверен директор ИНП РАН Александр Широв. При этом он отметил, что защита от санкций актуальна и для крупных частных компаний, таких как «Яндекс», которые вполне можно отнести к стратегически важным организациям.

Защита отечественных Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Нельзя строить иллюзии, что в мировой экономике всё определяет рынок. Поддержка государства тоже очень важна, особенно в чувствительных сферах, таких как IT , — заявил эксперт.

Защита отечественных игроков, безопасность персональных данных, контроль за подписками — сферы, которые регуляторы выделяют как основные с точки зрения контроля за экосистемами и цифровыми платформами, подчеркнул руководитель направления исследований финансового центра «Сколоково-РЭШ» Егор Кривошея. Он отметил, что в России экосистемы отличаются большой ролью финансовых компаний, поэтому главными акторами в регулировании будут ЦБ и Минцифры.