Соблюдай и властвуй: ФАС изучит работу маркетплейсов

ФАС проверит маркетплейсы на злоупотребление властью — служба готовится к проведению анализа рынка e-commerce, в рамках которого детально изучит взаимодействие его участников и определит проблемы доступа . Об этом «Известиям» сообщили в антимонопольном органе. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что в поле зрения службы окажутся в том числе условия перехода поставщиков с одной платформы на другую. Маркетплейсы позволяют себе много злоупотреблений по отношению к партнерам , и в этой сфере давно пора наводить порядок, заявили представители бизнеса. Платформы делают ровно то, что написано в оферте , возразили маркетплейсы.

Маркетплейсы под лупой

О том, что рост цифровых маркетплейсов (таких как Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермаркет») чреват ущемлением прав их пользователей, давлением на ценовую политику поставщиков товаров и другими нарушениями, неоднократно заявлял бизнес. В частности, о таких рисках предупреждала Минэкономразвития, Минпромторг и ЦБ «Опора России» в своей концепции условий недискриминационного доступа к маркетплейсам, разработанной в октябре 2021 года.

О похожих проблемах говорили предприниматели и на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 26 октября. Они жаловались, что на фоне пандемии значимость маркетплейсов резко возросла, и те стали диктовать поставщикам свои условия акций и скидок, а также перестали давать накладные при отгрузке товара, в результате чего при его утере предприниматели часто оставались ни с чем. Тогда бизнес выступил за четкие правила игры и попросил первого вице-премьера ускорить их введение.

Соблюдай и властвуй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как выяснили «Известия», власти планируют внимательнее присмотреться к деятельности маркетплейсов. Эту работу проведет ФАС — пока что в формате анализа.

— Служба готовится к проведению анализа рынка, на котором осуществляют деятельность маркетплейсы. В его рамках ФАС детально изучит взаимодействие участников, проблемы доступа на рынок и другие вопросы, — сообщили «Известиям» в антимонопольном орган е.

Там подчеркнули, что в настоящее время основания для полноценных проверок маркетплейсов и экосистем отсутствуют.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, уточнил, что служба проанализирует в том числе условия перехода поставщика с одной платформы на другую. По его словам, сегодня эти условия не всегда учитывают интересы бизнеса, а иногда и прямо им противоречат : есть примеры, когда предпринимателю при переходе не отдавали товар по восемь месяцев.

«Известия» направили запросы в Минпромторг и Минэкономразвития с просьбой поделиться своим видением регулирования маркетплейсов. В Минпромторге рассказали, что вместе с представителями отрасли готовят кодекс добросовестных практик для рынка электронной коммерции .

Миллион проблем

В сфере e-commerce уже давно пора наводить порядок, потому что, к сожалению, «проблем миллион», отметила вице-президент ТПП Елена Дыбова . Маркетплейсы предлагают сложные договоры, выдвигают жесткие требования — например, к упаковке, и эти правила у каждой площадки свои. Большие проблемы возникают и с возвратом товара. Предприниматели жалуются, что получают от платформ уведомления такого характера: «Ваш товар уничтожен, так как он не продался в оговоренный срок, оплатите, пожалуйста, наши издержки» , заявила она.

Действительно, маркетплейсы позволяют себе много злоупотреблений по отношению к партнерам, согласился вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников . Например, они могут предупреждать об изменении тарифов на логистику за один день до их введения или навязывать участие в промоакциях. Бизнесу нужны четкие правила игры — иначе предприниматели и потребители могут попасть в цифровое рабство, констатировал он.

Соблюдай и властвуй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Количество маркетплейсов растет с каждым годом, крупные игроки пользуются своим олигополистическим положением и могут менять различные условия в одностороннем порядке, подтвердил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков . В результате у бизнеса есть только два варианта — соглашаться с этим или покидать площадку.

— На мой взгляд, первое, что нужно изменить, — это порядок, при котором маркетплейс вправе единолично изменять и расторгать договоры с поставщиками. Кроме того, стоило бы затронуть такой аспект, как время, за которое маркетплейс должен предупреждать поставщиков об изменениях, — предложил эксперт.

Недостаток грамотности

«Известия» попросили представителей отрасли прокомментировать инициативу ФАС и жалобы бизнеса. В Wildberries заявили, что правила работы с их платформой закреплены в оферте, с которой знакомятся перед подписанием все продавцы . При этом изменения доводятся до них в установленном порядке, и у бизнеса всегда есть возможность не принимать новые условия, продавая остатки на старых .

В «Яндекс.Маркете» также заявили, что их взаимодействие с поставщиками строится по прозрачным и единым правилам, указанным в оферте . Кроме того, магазины, продающие товары на «Яндекс.Маркете», самостоятельно устанавливают цены на свои товары и скидки на них. А участие продавцов в распродажах является добровольным , подчеркнули там.

«СберМаркет» работает по модели доставки с полок магазинов-партнеров , отметил GR-директор организации Павел Глухов. Компания заключает долгосрочные договоры с ритейлерами и не меняет условия сотрудничества в одностороннем порядке , заверил он.

Соблюдай и властвуй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Маркетплейсы ничем не отличаются от любых других контрагентов и делают ровно то, что написано в договоре, категоричен основатель торговой площадки Bidzaar Андрей Черногоров. Проблема продавцов в недостатке юридической грамотности и делового опыта, что часто приводит к конфликтам. Однако рынок становится всё более конкурентным, и скоро баланс сил сместится в сторону поставщиков, за которых маркетплейсы будут драться , как сегодня за курьеров. Поэтому партнерские отношения и последовательная политика — в интересах самих крупных игроков, констатировал он.