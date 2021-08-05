 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Туризм
Ростуризм призвал туристов из России к осторожности из-за пожаров в Греции
Авто
Российский рынок автокредитования вырос на 60%
Интернет
Минцифры с 2023 года запретит установку зарубежных станций LTE
Общество
Метеоролог предупредил москвичей о мощном всплеске тепла в выходные
Мир
Байден подписал меморандум о пребывании в США выходцев из Гонконга
Спорт
Красильников и Стояновский вышли в финал турнира ОИ по пляжному волейболу
Общество
В Тульской области сняли ряд ограничений по COVID-19
Мир
Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым
Экономика
Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать
/

Поле чудес: почему на eBay и AliExpress покупать небезопасно

Эксперты рассказали, как обезопасить себя от мошенников на популярных сетевых маркетплейсах
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Главный слайд
Начало статьи
Поле чудес: почему на eBay и AliExpress покупать небезопасно
2021-08-05 16:28:52">
2021-08-05 16:28:52
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты по информационной безопасности обнаружили сразу пять уязвимостей торговых онлайн-площадок eBay и AliExpress. Все они грозят покупателям утратой конфиденциальности и потерей денег, заявили в компании «Газинформсервис». О том, как с ними бороться, как защитить от утечки свои данные и как не потерять деньги, — в материале «Известий».

Серверное сияние: 57% приложений банков и онлайн-магазинов уязвимы для хакеров
Какие уловки пускают в ход мошенники для атак на пользователей

Когда масштабные атаки непредсказуемы

Во второй половине текущего года сохраняется пандемийный тренд повышенного интереса людей ко всевозможным торговым онлайн-площадкам. Компании, занимающиеся информационной безопасностью продолжают обновлять свою неутешительную статистику. По данным портала Purplesec.us, из-за COVID-19 в мире количество киберпреступлений выросло на 600%, а Webroot Brightcloud в своем отчете по текущему году указал, что на первом месте по количеству фишинговых атак стоит площадка для онлайн-торговли eBay. Ну а поскольку самый большой рост спроса продолжают ощущать на себе именно площадки для онлайн-торговли, аналогичные угрозы затрагивают и самый главный интернет-магазин в мире — AliExpress, подчеркивают эксперты.

— И eBay, и AliExpress — давние участники различных bug bounty программ — щедро оплачивают выявленные уязвимости, а также крайне дорожат своей репутацией, потому что альтернативы есть, — говорит технический директор компании «Газинформсервис» Николай Нашивочников. — С другой стороны, если злоумышленник обнаружит уязвимость в подобном сервисе, он совсем необязательно станет ею делиться, даже за солидное вознаграждение. Возможно, уязвимости нулевого дня прямо сейчас ждут нужного момента для проведения масштабной атаки.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Семеников напоминает, что на иностранные интернет-магазины, ориентированные на нашего потребителя, распространяются нормы российского законодательства о защите прав потребителей. Из разъяснений Роспотребнадзора следует, что российские правила применяются, если сайт переведен на русский язык или содержит описание товаров на русском языке, на нем можно оплачивать товары рублями, возможно исполнение договора (доставка товара) на территорию России, реклама размещается на русском языке.

Поле чудес
ebay
Фото: ТАСС/Zuma
Ограбление кода: количество хакерских атак в торговле выросло на 77%
Из-за пандемии продавцы в спешке создавали интернет-магазины со слабой защитой

Итак, в чем состоит опасность для пользователей eBay и AliExpress? Аналитики компании «Газинформсервис» по просьбе «Известий» выявили и разобрали целых пять наиболее агрессивных схем мошенничества на торговых онлайн-площадках.

Если продавец получил деньги и не собирается отправлять товар

Это самый простой и самый частый вид мошенничества, уверяет эксперт GIS Николай Нашивочников. Вы оплатили товар, а в ответ тишина, а через некоторое время продавец просто исчезает. Неприятно, но по идее вас должна защищать программа eBay Money Back Guarantee. С ней, к сожалению, тоже не так всё просто. Если вы купили какую-то услугу, или, например, готовый веб-сайт, или билеты на поездку, то никаких денег вы не увидите. Это особенно неприятно, если вы потратили кучу времени на изучение отзывов о продавце. Такие мошенники играют вдолгую — совершают большое количество небольших продаж, получают хорошие отзывы, а затем продают вам несуществующий товар за крупную сумму. По словам эксперта, всё, что вы можете сделать, это не рисковать своими деньгами на таких покупках, которые не покрываются программами страховки.

«В сетях обмана»: как не стать жертвой мошенников при покупках в интернете
Сетевые аферисты активизировались в России на фоне пандемии коронавируса

— Самым распространенным мотивом выбора цифровых площадок в качестве альтернативы магазинам остается цена, — говорит генеральный директор NGR Softlab Дмитрий Пудов. — Люди пытаются сэкономить, реагируя на распродажи, специальные предложения и т.п. И этим активно пользуются мошенники, предлагая уникальные условия «только сегодня и только сейчас». Популярность этой схемы весьма высока. Будьте бдительнее и поищите отзывы о продавце.

В чем опасность поддельных сайтов

Злоумышленники могут создавать поддельные сайты, копирующие внешний вид популярных интернет-магазинов, а затем оставлять ссылки на товары в соцсетях и на форумах. Например, в группе в соцсети люди обсуждают покупку новой игровой консоли, злоумышленник оставляет сообщение со ссылкой на поддельный сайт AliExpress, где, как он утверждает, купил эту консоль за копейки. Покупатель переходит по ссылке, делает покупку и просто теряет деньги.

Поле чудес
строка
Фото: Depositphotos/jamdesign
Попался в сети: МУР задержал владельца поддельных интернет-магазинов
Столичные сыщики успешно борются с киберпреступностью

— Если вы используете мобильный телефон, то, скорее всего, пользуетесь официальным мобильным приложением, — говорит руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков. — Скорее всего, вы замечали, что при переходе из браузера по ссылке, сразу открывается отдельное мобильное приложение для дальнейшей работы с товаром. У злоумышленников же все действия будут происходить внутри мобильного браузера. Так что если вы замечаете, что при переходе по ссылке вы остались в браузере и приложение не открылось, то, скорее всего, это мошенники. Иногда поддельный сайт виден сразу, так как часть злоумышленников нацелена только на пользователей компьютера и при отображении сайта на мобильном устройстве можно заметить, что сайтом совершенно невозможно пользоваться и он разительно отличается от официального.

Если невозможен возврат денег после закрытия спора

С распростертыми понятиями: зачем Пекин добивается продажи медиаактивов Alibaba
И почему компании грозит рекордный штраф, который, впрочем, вряд ли ее разорит

Это немного более сложная схема. Вы покупаете товар, оплачиваете его, но так и не получаете долгожданную посылку. Вы пишете продавцу, а тот соглашается, что ситуация вышла некрасивая, обещает всё перевести на ваш PayPal, но очень просит закрыть спор, чтобы не портить статистику. Вы соглашаетесь и даете реквизиты вашего PayPal-аккаунта, а затем получаете свои деньги назад. Казалось бы, всё решено, но нет. Далее продавец ждет истечения времени работы программы защиты покупателя и делает возврат средств с вашего PayPal с комментарием non delivery of goods or service. И с точки зрения PayPal это не возврат денег вам от продавца, а просто оплата услуги или товара, которые не были получены от вас продавцом.

— В такой ситуации нужно всегда помнить, что ни при каких условиях нельзя закрывать спор с продавцом до получения денег на то платежное средство, которое вы использовали при покупке, — говорит Николай Нашивочников. — Спор закрывается автоматически при возврате денег от продавца.

В чем вредоносность сторонних приложений

Зачастую мы используем сторонние приложения для отслеживания наших покупок. Это удобно — вот наша посылка пересекла границу, вот она путешествует по бесконечным сортировочным центрам, а вот и прибыла в наше почтовое отделение. Злоумышленники могут воспользоваться этим, прислав SMS-сообщение или сообщение в WhatsApp, которое будет крайне похоже на те, что вы получаете от почтовой службы.

Поле чудес
алиэкспресс
Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Чтобы избежать проблем, достаточно просто в отдельном окне открыть основной сайт и зайти под своими учетными данными, далее обновить интересующую вас страницу, — говорит Максим Костиков. — В случае если это легитимный сайт, вам покажут, что вы авторизовались, а в случае с мошенническим сайт так и продолжит показывать, что ждет от вас ввода логина и пароля.

«Копеечка» водится: как обманывают покупателей автомобилей
Россияне стали чаще проверять, находится ли продаваемая машина в залоге

Как быть с недобросовестными объявлениями

К сожалению, это реальная ситуация, когда вместо клавиатуры вы получаете только накладки на кнопки, вместо игры только инструкцию к ней, а вместо новенького ноутбука только упаковку. eBay даже выпустила заявление по этому поводу и пообещала очистить площадку от подобных объявлений. Стоит ли говорить, что объявления так никуда и не делись.

Обычно это происходит, когда какой-то товар очень популярен и редок, цена на него взлетает, а отдельные недобросовестные продавцы начинают выставлять стоимость товара ниже рынка, надеясь, что в порыве ажиотажа покупатель не будет внимательно читать описание товара. К сожалению, как правило, в описании всё-таки указано, что конкретно вы покупаете. На изображении может быть нарисован красивый макбук, но вот в тексте явно указано — коробка от макбука в хорошем состоянии.

— Как избежать? Никогда не делайте покупок в спешке, — советует Николай Нашивочников. — Внимательно читайте описание товара перед покупкой. Подозрения должны сразу вызывать неадекватная цена и количество товара в наличии. Доказать, что вы хотели купить ноутбук, потом будет просто невозможно. Внутренние службы безопасности интернет-магазинов редко отслеживают подобные нарушения, потому что формально никакого нарушения просто нет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021