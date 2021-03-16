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С распростертыми понятиями: зачем Пекин добивается продажи медиаактивов Alibaba

И почему компании грозит рекордный штраф, который, впрочем, вряд ли ее разорит
Фото: Global Look Press/imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de
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С распростертыми понятиями: зачем Пекин добивается продажи медиаактивов Alibaba
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2021-03-15 21:38:33
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Требования китайских властей продать медийные активы Alibabа Group могут быть продолжением противостояния основателя интернет-компании Джека Ма и руководства страны, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Оно началось несколько месяцев назад, когда бизнесмен раскритиковал финансовую политику властей, и с тех пор набирает обороты. Китайское правительство потребовало продать принадлежащую Alibabа 30-процентную долю в сервисе микроблогов Weibo, гонконгскую англоязычную газету South China Morning Post, а также доли в крупной медиакорпорации Yicai Media Group и рекламной компании Focus Media. А чуть ранее власти не исключили наложения на Alibabа рекордного штрафа свыше $975 млн за нарушения антимонопольного законодательства. Эксперты считают, что при любом исходе влияние этой ситуации на российский рынок маловероятно.

Продать нельзя оставить

Правительство Китая попросило руководство Alibaba Group продать имеющиеся у корпорации медиаактивы, сообщила со ссылкой на собственные источники газета The Wall Street Journal. Речь о продаже в том числе ведущей англоязычной газеты Гонконга South China Morning Post, 30-процентной доле в сервисе Weibo (китайском аналоге Twitter), а также ряде местных телеканалов и рекламных активов.

С распростертыми понятиями
флаг китай
Фото: Global Look Press/Paul Zinken/ZB

Чуть ранее, 11 марта, СМИ сообщили, что власти КНР могут наложить рекордный штраф свыше $975 млн на онлайн-ритейлера Alibaba из-за нарушения антимонопольного законодательства. Государственные структуры хотят, чтобы Alibaba прекратила заключать эксклюзивные договоры с поставщиками, которым было запрещено продавать свои товары на платформах конкурентов. По данным The Wall Street Journal, именно $975 млн в 2015 году заплатил властям Китая американский производитель микросхем Qualcomm. Между тем, несмотря на в перспективе рекордный штраф, власти Китая не намерены уничтожать торговую площадку, которая популярна не только в стране, но и в мире, а также является аналогом Amazon.

Конечно, $975 — млн немалая сумма, но выбора у компании нет, заметил гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Сумма для Alibaba Group подъемная, и с учетом желания работать дальше можно ожидать, что штраф будет выплачен, считает он. Эксперт полагает, что сложившаяся ситуация не скажется не скажется на бизнесе группы в России. В основном нашу страну связывает с ними маркетплейс Alibaba, уточнил он.

AliExpress — самая популярная торговая площадка в Рунете, свидетельствуют измерения исследовательской компании Mediascope. В декабре 2020 года ежедневная аудитория этого маркетплейса на мобильных устройствах и десктопах составляла 9,7 млн россиян старше 12 лет, аналогичный показатель Wildberries был 7,1 млн, Ozon — 4,8 млн человек.

С распростертыми понятиями
Офис компании “Алиэкспресс Россия”

Офис компании «AliExpress Россия»

Фото: ТАСС/Ведомости

Проблемы Alibaba Group начались после критики основателем корпорации Джеком Ма финансовой политики китайских властей, пояснил генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров. В начале ноября 2020 года было приостановлено IPO «дочки» Alibaba — Ant Group, которое должно было стать рекордным по своему объему. Потом власти Китая инициировали антимонопольное расследование, поскольку Пекин встревожен возможностями Alibaba в медиасфере, объяснил эксперт.

Джек Ма после критики финансовой политики китайских властей почти на три месяца, до начала года, пропал из поля зрения бизнеса, СМИ и деловых партнеров, напомнил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Власти КНР рассматривают бизнесмена как не самого благонадежного контрагента, поэтому им крайне невыгодно оставлять под его контролем медиаресурсы, предположил эксперт.

Публичное требование об их продаже в китайских реалиях «означает фактически отъем актива», предупредил владелец «Катков и партнеры» Павел Катков. Более того, это не гарантирует, что Джеку Ма дадут выбрать, каким структурам продавать медиаактивы, и по какой цене. По мнению эксперта, более вероятен как раз сценарий без выбора покупателя. Юрист опасается, что принуждение к продаже медиаактивов плохо скажется как на публичной стоимости Alibaba, так и на инвестиционном климате Китая в целом.

С ним согласен председатель московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев. Пока непонятно, кто станет конечным покупателем медиаактивов, указал эксперт. По его мнению, это могут быть как структуры правительства страны, так инвесторы на рынке. Но так или иначе продажа медиаактивов приведет к значительному снижению влияния Alibaba в информационном пространстве страны.

С распростертыми понятиями
Alibaba
Фото: TASS/Zuma

По мнению Дмитрия Захарова, для компартии Китая критически важно сохранить в своих руках контроль над информационным пространством. Не исключено, что в конечном счете эти активы перейдут под контроль государства. Скорее всего он будет не прямым, а косвенным — например, через владение близких компартии компаний, сказал эксперт.

СМИ как оружие

Раз китайские власти страны пошли на такие шаги, то считают влияние основателя Джека Ма и медиаструктур Alibaba опасными для политической и экономической жизни страны, подчеркнул эксперт.

— Я думаю, что каждая структура, обладающая крупным капиталом и крупными медиаактивами, обязательно использует свои медиаресурсы в конкурентной борьбе, в бизнесе, а также чтобы решать различные вопросы, — отметил Павел Гусев.

Аналогичной точки зрения придерживается медиаменеджер Виктор Шкулев, президент и основной владелец издательского дома Hearst Shkulev Group, в который входит пул глянцевых журналов, в том числе Elle и Maxim. По его мнению, российский медийный рынок будет развиваться по своему сценарию.

С распростертыми понятиями
компьютер
Фото: Depositphotos

— Если в 1990-е кто-то искал себе место в политике, и для этого приобретал себе медиаактивы, то теперь российский рынок стабилизировался по принципу специализации — на нем работают те, кто решил для себя заниматься медиабизнесом, — отметил Виктор Шкулев.

В России трудно себе представить, что к медийному бизнесу предъявят подобное требование, считает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. С одной стороны, представлено большое число игроков различного масштаба, с другой стороны, среди крупнейших — структуры, принадлежащие государству.

Справка «Известий»

В России Alibaba принадлежит 47,85% в образованном в 2019 году совместном предприятии Aliexpress. Помимо китайской компании, совладельцами СП являются РФПИ, Mail.ru Group и «Мегафон». По условиям заключенной тогда сделки Alibaba внесла около $100 млн. Помимо этого Ant Group (дочерняя компания Alibaba) совместно с Mail.ru Group, «Мегафоном», холдингом USM и РФПИ в феврале 2021 года подписали обязывающие документы о создании двух СП в сфере платежей и финансов.

В 2020 году выручка «AliExpress Россия» превысила 25,8 млрд рублей, чистый убыток составил 13,3 млрд рублей.

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