Капитан Джек: почему основатель Alibaba решил отойти от дел

Джек Ма, миллиардер и самый известный предприниматель Китая, уходит на пенсию. Через год он намерен передать руководство своей империей — корпорацией Alibaba — одному из топ-менеджеров, а сам планирует заняться благотворительностью по примеру Билла Гейтса. Что заставило 54-летнего «учителя Ма» оставить бизнес и каких успехов его детище добилось за без малого 20 лет — в материале портала iz.ru.

Еще год у руля

О своем решении об уходе с поста председателя совета директоров Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма объявил 10 сентября, в свой 54-й день рождения. По словам бизнесмена, он намерен руководить компанией еще в течение одного года с тем, чтобы выйти на пенсию в 55 лет.

С датой ухода предпринимателя из-за СМИ возникла небольшая путаница. Так, The New York Times, которая еще 7 сентября сообщила об отставке Ма, неверно указала, что он оставит пост уже на этой неделе. В итоге ему пришлось пояснять, что речь идет о 10 сентября будущего года. Символично, что объявление об уходе на пенсию он сделал в отмечаемый в Китае праздник — День учителя.

джек Джек Ма Фото: REUTERS/Bobby Yip

Самого бизнесмена в КНР и за ее пределами называют «учителем Ма» — отчасти потому, что в свое время он работал преподавателем английского языка, отчасти потому, что своей жизнью и карьерой подает отличный пример для тех, кто хочет добиться успеха на деловом поприще.

Уйти ради благого дела

Говоря о причинах, по которым он решил отойти от дел, Ма заявил, что намерен посвятить себя благотворительным проектам, в том числе в сфере образования. В интервью телевизионной службе агентства Bloomberg он, в частности, заявил, что образцом для подражания считает сооснователя Microsoft Билла Гейтса, который также в последние годы сосредоточился на филантропии. По словам китайского бизнесмена, он, возможно, никогда не будет так богат, как сооснователь Microsoft, зато сможет раньше стать пенсионером (Гейтс прекратил активное участие в управлении корпорацией в 2014 году в возрасте 58 лет).

В том же 2014 году Ма и еще один из основателей Alibaba Джо Цай создали благотворительный трастовый фонд, куда они вошли своими опционами, на которые на тот момент приходилось порядка 2% капитала компании. В основном фонд занимается поддержкой проектов в области охраны окружающей среды и здравоохранения. В прошлом году Джек Ма вложил 300 млн юаней (около $45 млн) в образовательный проект для сельских районов Китая, а также учредил систему стипендий в Австралии.

До добровольной отставки Джека Ма на подобный шаг отваживался только Билл Гейтс, и «ни один из создателей бизнеса в сфере технологий не уходил вот так, на взлете», отмечает Руперт Хугеверф, основатель базирующегося в Шанхае издания Hurun Report, которое публикует ежегодный рейтинг наиболее влиятельных людей Китая. В Поднебесной фигура Ма не сравнима ни с кем, а круг его друзей варьируется от кинозвезд до магнатов, и именно основатель Alibaba «всех их объединяет», считает Хугеверф, мнение которого приводит Reuters.

джек Королева Иордании Рания в штаб-квартире Alibaba Group с соучредителем и исполнительным председателем Джеком Ма Фото: REUTERS/Stringer

В то же время NYT обращает внимание на то, что «Ма уходит в отставку в тот момент, когда условия ведения бизнеса в Китае ухудшились за счет того, что Пекин и государственные структуры начинают всё активнее вмешиваться в дела компаний». При нынешнем руководителе КНР Си Цзиньпине «интернет-индустрия Китая выросла и стала более значимой, что вынудило правительство натянуть поводок», при этом темпы развития экономики Поднебесной замедляются, долг увеличивается, а страна «всё больше втягивается в набирающую обороты торговую войну с США», отмечает газета.

В связи с уходом предпринимателя в отставку Дункан Кларк, автор книги про Alibaba и ее создателя, указывает на то, что бизнесмен «является символом здоровья частного сектора в Китае», а его уход «будет расценен как признак разочарования или обеспокоенности — нравится ему или нет».

«Ответственный и смелый»

Преемником Ма станет Дэниэл Чжан, который работает в Alibaba уже 11 лет. Какое-то время он был директором по операционной деятельности, а в 2015 году занял пост исполнительного директора организации (СЕО). На этой должности, как говорится в пресс-релизе группы, продемонстрировал отменный талант, деловую хватку и лидерские качества. Под его руководством Alibaba показала устойчивый рост в течение 13 кварталов подряд.

«Его аналитический ум не имеет себе равных, он дорожит нашей миссией и вектором развития, он со страстью принимает на себя ответственность, и у него достаточно смелости, чтобы разрабатывать и тестировать креативные бизнес-модели. В китайских новостных бизнес-изданиях в 2018 году его заслуженно назвали исполнительным директором номер один», — продолжают хвалить 46-летнего Чжана в компании.

джек приемник Основатель и председатель Alibaba Джек Ма беседует с генеральным директором Дэниэлом Чжаном Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

После того как он займет новый пост, должность СЕО также останется за ним. Кстати, именно Чжан считается создателем ныне одного из самых грандиозных в мире событий в сфере онлайн- и офлайн-торговли — Singles Day, или День одиночек. Проводится ежегодно 11 ноября, то есть 11-го числа 11-го месяца (цифра 1 ассоциируется с одиночеством). Но эта дата стала популярной и у пар, которые именно 11 ноября начали отмечать то, что они состоят в отношениях. В этот день в Китае принято устраивать вечеринки и свидания вслепую, а компании организовывают распродажи. В 2017 году в этот день покупатели потратили примерно $25 млрд.

До прихода в Alibaba карьера Чжана складывалась менее удачно. Выпускник Шанхайского университета финансов и экономики, он устроился работать в банк Barings — правда, вскоре после его прихода тот обанкротился. Такая же незавидная судьба ждала его следующего работодателя — компанию Arthur Andersen: участник аудиторской «большой четверки» потерпел крах на фоне скандала с американской энергетической компанией Enron. Потом последовали должности в PricewaterhouseCoopers и компании Shanda, которая занимается изданием книг и онлайн-игр в Китае. Уже оттуда он наконец добрался до Alibaba — пришел на пост финансового директора во входящей в холдинг компании Taobao.

Бизнес, который построил Джек

Говорить о том, что у Alibaba дела обстоят совсем уж радужно, нельзя. В частности, компании приходится реагировать на замедление роста продаж в мегаполисах на востоке Китая. В последнем квартале, за который ритейлер публиковал свою отчетность, отражен рост продаж на 61%, однако при этом прибыль снижается на фоне масштабных инвестиций, необходимых для ведения конкурентной борьбы, указывает Reuters. Одним из заклятых соперников детища Джека Ма в Китае является корпорация Tencent, с которой Alibaba «воюет» на рынке доставки готовой еды.

Впрочем, эти трудности не мешают компании оставаться одной из крупнейших в Китае. Аналитики сервиса Thomson Reuters Eikon тоже «любят» Alibaba — подавляющее большинство рекомендует «покупать» или «обязательно покупать» его ценные бумаги.

Рыночная капитализация составляет около $420 млн, а в штате на постоянной основе работают свыше 66 тыс. человек.

джек Джек Ма Фото: Global Look Press/Huang Zongzhi

Совсем другой фирма была в 1999 году, когда ее основали Ма (его личное состояние Forbes сейчас оценивает в $36,6 млрд) и еще 17 участников. На излете ХХ века в высокотехнологичной отрасли Китая доминировали государственные компании, поэтому частное предпринимательство выглядело весьма рискованным.

Ма и его единомышленникам, однако, удалось добиться почти невозможного. Площадка, первоначально созданная для обеспечения взаимодействия между бизнесами, в итоге превратилась в крупнейшую в КНР технологичную компанию, услугами которой сейчас пользуются продавцы самых разных товаров — от предметов роскоши до продуктов питания. Востребованность услуг Alibaba и ее сервисов, в том числе маркетплейса Tmall, увеличилась на фоне развития электронной торговли.

«Для того чтобы справиться с высоким объемом сделок, Ма создал Alipay — платформу для онлайн-платежей, которая позволяет заказчикам оплачивать товары через электронный кошелек, — напоминает CNN. — Alipay, которая сейчас входит в структуру «дочки» Alibaba под названием Ant Financial, является самым популярным в Китае сервисом цифровых платежей». В 2014 году Alibaba провела публичное размещение акций на Уолл-стрит, и инвесторы вложили $25 млрд — это IPO остается крупнейшим в мире.

Поработать у северного соседа

Alibaba работает в России с 2012 года. В январе 2017 года AliExpress был самым популярным интернет-магазином в России — его аудитория превышала 22 млн человек. Объем продаж ритейлер, впрочем, не раскрывает.

Уже после объявления Ма стало известно о немаловажной договоренности между его компанией и российскими игроками — вместе с Mail.Ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) они создадут предприятие в сфере электронной коммерции. Новость о создании СП под названием AliExpress Russia появилась во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

Основным владельцем станет Alibaba (доля — 48%), у «МегаФона» будет 24%, а Mail.Ru Group и РФПИ получат по 15 и 13% соответственно. Но это еще не все условия сделки. Alibaba Group передаст в СП свой бизнес в России — AliExpress и Tmall, «МегаФон» поделится с Alibaba Group 10% акций в Mail.Ru Group в обмен на 24% акций AliExpress Russia, а сама Mail.Ru Group «пожертвует» своим маркетплейсом китайских товаров Pandao.

алиэкспресс Китайский интернет-ритейлер AliExpress Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Участники вложатся в СП не только своими ценными бумагами и долями в других компаниях, но и деньгами. РФПИ, например, в обмен на долю в предприятии инвестирует до $300 млн.

По словам двух источников РБК, близких к участникам будущего СП, «у сторон по-прежнему много вопросов для согласования». «Есть ряд принципиальных моментов, о которых стороны пока не договорились. Это и конкуренция между активами, и уровень доступа китайцев к инфраструктуре, и многое другое», — отмечают собеседники агентства. Кто будет управлять новой компанией, тоже пока неясно. Официально закрытие сделки ожидается в I квартале следующего года.