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Alibaba опровергла создание собственной майнинговой платформы

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Китайская интернет-компания Alibaba официально опровергла создание собственной площадки для майнинга криптовалют.

Новый сервис P2P Nodes представляет собой сеть доставки контента (CDN). Эта технология привлекает неиспользуемые компьютеры и маршрутизаторы в качестве узла CDN. Alibaba при этом выдает купоны пользователям.

«Эти купоны не являются криптовалютами и не имеют никаких характеристик криптовалют», — подчеркнули в компании.

Alibaba опровергла планы выпуска собственных цифровых валют в обозримом будущем. Майнинг любых других криптовалют строго запрещен на всех сервисах компании, сообщает «РИА Новости».

Напомним, накануне со ссылкой на источники сообщалось, что сервис P2P Nodes представляет собой площадку для майнинга криптовалют.

Как писал iz.ru, президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем в России может появиться закон для регулирования рынка криптовалют. В свою очередь, премьер Дмитрий Медведев предсказал, что криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет, однако технология блокчейн имеет шансы стать повседневной реальностью.

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