Глава Alibaba Джек Ма продолжит управлять компанией еще год

Основатель и глава китайского гиганта интернет-коммерции Alibaba Джек Ма через год передаст свои полномочия гендиректору Дэниэлу Чжангу. Об этом он заявил газете South China Morning Post в понедельник, 10 сентября.

«Сегодня исполняется 19 лет с момента образования Alibaba. Я... хотел бы объявить всем, что, согласно решению совета директоров, ровно через год больше не буду занимать пост председателя правления компании», — цитирует его издание.

8 сентября Джек Ма, который считается самым богатым жителем Китая — его состояние оценивается в $49 млрд — заявил, что хочет уйти в отставку уже в этом году.

В конце июня стало известно, что Alibaba Group начнет продавать в России китайские продукты питания. Преимущественно в интернет-магазине будет доступна категория морепродуктов.