Второй на территории Китая интернет-суд заработал в Пекине

В Пекине открылся второй интернет-суд на территории Китая. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщили «РИА Новости».

«Интернет-суд... открылся в Пекине... в качестве конструктивного ответа на новые потребности в сфере правосудия в эпоху интернета», — цитирует сообщение агентство.

Этот вид суда не предусматривает личного присутствия истца и ответчика. Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, можно осуществить на сайте инстанции. Слушания и объявление приговора также будут проходить онлайн посредством видеотрансляции в режиме реального времени.

В суде будут рассматриваться дела, связанные с интернетом, например, случаями мошенничества в онлайн-торговле, спорах о заключенных онлайн долговых контрактах, нарушения авторских прав и т.д.

Первый такой суд открылся в городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян в августе прошлого года.

6 сентября стало известно, что пользователи интернета могут столкнуться с перебоями в работе Сети после 11 октября из-за первого в истории обновления настроек защиты мировой системы доменных имен Всемирной паутины.