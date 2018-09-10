Прямой эфир

Второй на территории Китая интернет-суд заработал в Пекине

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пекине открылся второй интернет-суд на территории Китая. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщили «РИА Новости».

«Интернет-суд... открылся в Пекине... в качестве конструктивного ответа на новые потребности в сфере правосудия в эпоху интернета», — цитирует сообщение агентство.

Этот вид суда не предусматривает личного присутствия истца и ответчика. Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, можно осуществить на сайте инстанции. Слушания и объявление приговора также будут проходить онлайн посредством видеотрансляции в режиме реального времени.

В суде будут рассматриваться дела, связанные с интернетом, например, случаями мошенничества в онлайн-торговле, спорах о заключенных онлайн долговых контрактах, нарушения авторских прав и т.д.

Первый такой суд открылся в городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян в августе прошлого года.

6 сентября стало известно, что пользователи интернета могут столкнуться с перебоями в работе Сети после 11 октября из-за первого в истории обновления настроек защиты мировой системы доменных имен Всемирной паутины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Китая открыли платформу по борьбе со слухами в интернете
Интернет-пользователи помогли раскрыть убийство за пять дней

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017