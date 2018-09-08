Прямой эфир

Глава Alibaba Джек Ма намерен уйти в отставку

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель и глава компании Alibaba Джек Ма заявил, что 10 сентября –– в день своего 54-летия –– уйдет в отставку.

Как сообщила в пятницу газета газета The New York Times, китайский предприниматель, который до основания своего многомиллиардного бизнеса был учителем английского, снова хочет преподавать.

«Выход на пенсию вовсе не означает окончание «эры» компании, а напротив — ее начало», –– заявил изданию Джек Ма.

Он отметил, что останется в составе совета директоров и продолжит следить за управлением компании. Все полномочия Ма передаст действующему гендиректору Дэниэлу Чжангу.

10 сентября в Китае также празднуется День учителя, добавляет газета.

Ма основал Alibaba в 1999 году и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Бизнесмен является самым богатым жителем Китая, его состояние оценивается в $40 млрд.

В июле сообщалось, что AliExpress запустил в России бесплатную доставку товаров день в день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Alibaba откроет в России интернет-магазин продуктов из Китая
Глава российской «дочки» Alibaba покинет компанию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017