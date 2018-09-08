Глава Alibaba Джек Ма намерен уйти в отставку

Основатель и глава компании Alibaba Джек Ма заявил, что 10 сентября –– в день своего 54-летия –– уйдет в отставку.

Как сообщила в пятницу газета газета The New York Times, китайский предприниматель, который до основания своего многомиллиардного бизнеса был учителем английского, снова хочет преподавать.

«Выход на пенсию вовсе не означает окончание «эры» компании, а напротив — ее начало», –– заявил изданию Джек Ма.

Он отметил, что останется в составе совета директоров и продолжит следить за управлением компании. Все полномочия Ма передаст действующему гендиректору Дэниэлу Чжангу.

10 сентября в Китае также празднуется День учителя, добавляет газета.

Ма основал Alibaba в 1999 году и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Бизнесмен является самым богатым жителем Китая, его состояние оценивается в $40 млрд.

В июле сообщалось, что AliExpress запустил в России бесплатную доставку товаров день в день.