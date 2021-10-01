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ПО возможности: предустановка маркетплейса не прошла «регуляторную гильотину»

Какие риски специалисты увидели в дополнении списка обязательных программ для смартфонов
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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ПО возможности: предустановка маркетплейса не прошла «регуляторную гильотину»
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2021-09-30 15:36:26
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Отечественные маркетплейсы могут не попасть в список программного обеспечения (ПО), которое надо будет обязательно устанавливать на гаджеты. Рабочие группы по «регуляторной гильотине» в сфере торговли и по связи выступили против нормы, которую раньше предложили в Минцфиры. Об этом «Известиям» рассказали их участники. Такую предустановку можно оценить как продвижение площадок, а не выравнивание конкуренции между иностранными и российскими игроками, считают специалисты. На импортных смартфонах нет бесплатно установленных маркетплейсов, поэтому неясно, почему на аппаратах должны появится отечественные площадки, подчеркнули онлайн-продавцы.

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О том, что рабочая группа по «регуляторной гильотине» в сфере торговли выступила против предустановки отечественных маркетплейсов на гаджеты, «Известиям» рассказал ее сопредседатель Сергей Беляков. Он отметил, что протокол с решением вскоре направят в департамент регуляторной политики аппарата правительства. Также бумаги получит Минцифры, где разработали проект, в котором предложено предустанавливать на электронику программы для приобретения товаров дистанционным способом. Окончательное решение по инициативе министерства цифрового развития могут принять на базе правительства либо разработчик сам внесет поправки в проект, добавил эксперт.

Сергей Беляков пояснил: по мнению участников рабочей группы, это предложение Минцифры создает преференции для одного или нескольких игроков на рынке с высокой конкуренцией. Предустановка маркетплейса — искусственное преимущество для компании, чьи конкуренты будут сдержаны, если их приложения не попадут на гаджеты, сказал специалист. Очевидно, что такой подход не выглядит справедливым, подытожил Сергей Беляков.

ПО возможности:
девушка с телефоном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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— Мы оценили и международный опыт: маркетплейсы могут устанавливать свои приложения на гаджеты, но делают это на коммерческой основе, — сказал эксперт. — Сейчас у пользователей не возникает проблем с установкой приложений маркетплейсов на смартфоны, люди сами выбирают те сервисы, которые им удобны.

Против обязательной предустановки приложений маркетплейсов на гаджеты выступила и рабочая группа в сфере связи и информационных технологий, рассказал «Известиям» ее участник, вице-президент Ассоциации кабельного телевидения РФ Михаил Силин.

Изначально закон о предустановке преследовал цель сделать приложения российских разработчиков более конкурентоспособными по сравнению с продуктами и сервисами зарубежных компаний, — отметил он. — Однако, как сочло большинство участников группы, в случае с маркетплейсами об усилении конкуренции речи не идет. Такое новшество, наоборот, может дать неоправданные преференции одному.

Против духа и смысла закона

Проект постановления, который обсуждается сейчас с представителями бизнеса и экспертным сообществом, предусматривает добавление новых категорий российских программ для предварительной установки на электронных устройствах. Среди них — электронные книги, музыкальные сервисы, системы видео-конференц-связи, площадки для электронной торговли (маркетплейсы), напомнили «Известиям» в Минцифры.

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Предустановка российского маркетплейса — это поддержка отечественных производителей, в том числе малого и среднего бизнеса, — считают в ведомстве.

Роль электронной торговли особенно возросла в период пандемии, отметили в Минцифры. Там добавили, что приложение для предустановки маркетплейса могут выбрать по таким критериям: популярность у российских пользователей, объем продаж, доля товаров российского производства, доля производителей из числа малого бизнеса и самозанятых.

— Инициатива предустановки приложения маркетплейса противоречит самому духу и смыслу закона о предустановке отечественного ПО. Идея была в том, чтобы поддержать российских IT-разработчиков и выравнять условия между ними и зарубежными транснациональными IT-компаниями, — напомнили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). — Но бесплатно предустановленных зарубежных маркетплейсов на гаджетах нет. Кроме того, доля трансграничной торговли в российском e-commerce сейчас не превышает 14%.

ПО возможности:
интернет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Предложение предустанавливать маркетплейс похоже на недобросовестную попытку добиться конкурентного преимущества, сказал «Известиям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.

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— Предустановка — это важнейший канал распространения приложений, — подчеркнули «Известиям» в антимонопольной службе. — Предоставление такой возможности обеспечивает участнику или нескольким участникам рынка существенное конкурентное преимущество. Поэтому ФАС считает необходимым проработать проект постановления с учетом предложений и замечаний всех органов исполнительной власти.

В Минпромторге также ждут документ на согласование, сказали «Известиям» в ведомстве. Там согласны, что предустановка маркетплейсов влияет на рынок.

На смартфонах есть предустановленные иностранные аналоги, сказали «Известиям» в Wildberries (компанию называют главным претендентом на предустановку ПО). Например, Aliexpress установлен на популярных моделях смартфонов, уточнил представитель ритейлера. В компании уверены, что в предустановке должен быть представлен весь перечень приложений: от мессенджеров и поисковиков до онлайн-магазинов, так как последние не только пользуются широкой популярностью у потребителей, но и вносят значительный вклад в экономику страны.

Речь идет о русскоязычном приложении AliExpress на гаджетах Huawei, Honor, Xiaomi и Vivo. Оно установлено на них на коммерческой основе, сказал «Известиям» вице-президент по связям с госорганами российского офиса компании Сергей Лебедев. По его словам, любое приложение может быть предустановлено в телефон, стоимость варьируется от 60 до 80 центов за одно устройство. У ритейлера были договоры с Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi на установку глобального приложения, но в ноябре 2020 года их расторгли, добавил представитель AliExpress Россия.

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