Масс-маркетплейс: государство научит самозанятых интернет-торговле

Государство поможет самозанятым продавать продукцию на электронных торговых площадках — таких как Avito, Wildberries, Ozon и др. Об этом говорится в рабочих материалах к нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), которые есть в распоряжении «Известий». Предполагается, что самозанятым будет доступна льготная регистрация на маркетплейсах, бесплатные услуги по сертификации продукции, помощь в оформлении товарных знаков, а также в фотосъемке изделий. Кроме того, они смогут рассчитывать на контекстную рекламу и PR в соцсетях за государственные деньги. Такие меры помогут работающим на себя масштабировать бизнес и повысить его маржинальность, полагают эксперты.

Узнать азы

Налоговый режим для самозанятых был запущен в 2019 году в порядке эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Однако в июле 2020-го его распространили на всю Россию, а в августе число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход превысило 1 млн человек.

За всё время действия эксперимента самозанятые заработали более 130 млрд рублей и заплатили налоги на 3,5 млрд, рассказывали ранее в ФНС. Однако это не предел, уверены власти. В рамках нацпроекта по поддержке МСП чиновники планируют помочь самозанятым масштабировать бизнес с помощью электронных торговых площадок. Эту информацию «Известиям» подтвердили в Минэкономразвития.

Согласно рабочей версии паспорта федпроекта по созданию благоприятных условий для работы самозанятых, их будут обучать торговле в интернете на таких ресурсах, как Avito, Wildberries и Ozon. А именно:

— расскажут, как регистрироваться на торговых площадках — на льготных условиях или бесплатно;

— окажут услуги по сертификации продукции;

— помогут зарегистрировать товарный знак;

— окажут услуги профессиональных фотографов для размещения фото товара в интернете;

— помогут с продвижением продукции (подъем в рейтинге, создание контекстной рекламы и PR в соцсетях).

Предполагается, что к 2024 году такой помощью воспользуются 12 тыс. самозанятых, а в федпроекте будет установлен целевой показатель по оценке качества оказанных услуг.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что, помимо помощи в работе на цифровых торговых площадках, в рамках федпроекта самозанятые смогут претендовать на микрозаймы до 1 млн рублей по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой, субсидированное финансирование с использованием краудфандинговых платформ, дополнительный налоговый вычет в размере одного МРОТа для налогоплательщиков в возрасте 16–18 лет. А также образовательные услуги по участию в закупках и доступ к аренде госимущества, предназначенного для МСП. Нацпроект будет окончательно сформирован к октябрю 2020 года, заявили в ведомстве.

Справка «Известий» Под самозанятыми понимаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Самозанятые регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4%, если работают с физлицами, и 6% — с юрлицами и ИП. От уплаты НДФЛ в размере 13% они освобождаются.

Частные решения

«Известия» спросили крупнейшие площадки интернет-торговли о том, как они оценивают инициативу властей помочь самозанятым в онлайн-продажах. В пресс-службе Wildberries заявили, что компания начала сотрудничать с плательщиками налога на профессиональный доход еще в октябре 2019 года.

Масс-маркетплейс Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Сейчас с Wildberries работает более 3 тыс. самозанятых граждан, которые производят самостоятельно, без привлечения наемной силы, одежду, обувь, сувениры, аксессуары, продукты питания и многое другое, — сообщили там.

Компания предлагает для работающих на себя отдельное приложение, которое позволяет бесплатно зарегистрироваться в качестве продавца, а также управлять поставками, ценообразованием, продажами, отслеживать товарные остатки, взаимодействовать со службой поддержки и даже подавать отчетность в ФНС. В Wildberries высоко оценили новые меры в рамках нацпроекта и отметили, что они помогут повысить информированность предпринимателей о ведении торговли через электронные площадки.

Сотрудничество с онлайн-платформами дает самозанятым возможность иметь стабильный заработок, поскольку объемы продаж в этом секторе только растут, уверен директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Русаков. Он отметил, что компания работает с самозанятыми прежде всего как с курьерами, так как развивает собственную логистику.

Масс-маркетплейс Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В AliExpress не рассказали, как оценивают нововведения, однако сообщили, что предоставили возможность самозанятым открывать собственные магазины на их площадке в августе 2020 года.

Сила — в интернете

Любая помощь самозанятым в работе с маркетплейсами, где они могут продавать свои товары и услуги, очень важна, уверен исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Ведь самозанятые — это, по сути, представители зарождающегося бизнеса, и они могут многое не знать о маркетинге, о том, как упаковывать товары, делать этикетки, фотографировать товар так, чтобы его захотели купить, и т.д.

В бизнесе самозанятых продвижение занимает значительную часть расходов, а также требует определенных компетенций и знаний, которых у многих нет, согласился инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. В долгосрочной перспективе такая помощь от государства поможет работающим на себя масштабировать бизнес и повысить его маржинальность, уверен он.

Если услуги по продвижению и рекламе, а также другая поддержка окажутся экономически оправданными, эффект может проявиться в росте количества самозанятых, а также в увеличении налоговых отчислений, оптимистичен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Затраты на сам проект могут варьироваться в пределах 100–500 млн рублей, добавил он.

Интернет-торговля в период пандемии интенсивно поддержала восстановление экономики России, заявил президент АКИТ Артем Соколов. Поэтому в мае организация предложила правительству компенсировать субъектам МСП, включая самозанятых, часть комиссий, которые они платят маркетплейсам, в рамках федеральной программы. Из всех российских регионов пока это делает лишь Москва, добавил он.