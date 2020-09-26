 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Масс-маркетплейс: государство научит самозанятых интернет-торговле

Им помогут в продвижении продукции на электронных площадках
Фото: Depositphotos
Главный слайд
Начало статьи
Масс-маркетплейс: государство научит самозанятых интернет-торговле
2020-09-23 13:09:09">
2020-09-23 13:09:09
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государство поможет самозанятым продавать продукцию на электронных торговых площадках — таких как Avito, Wildberries, Ozon и др. Об этом говорится в рабочих материалах к нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), которые есть в распоряжении «Известий». Предполагается, что самозанятым будет доступна льготная регистрация на маркетплейсах, бесплатные услуги по сертификации продукции, помощь в оформлении товарных знаков, а также в фотосъемке изделий. Кроме того, они смогут рассчитывать на контекстную рекламу и PR в соцсетях за государственные деньги. Такие меры помогут работающим на себя масштабировать бизнес и повысить его маржинальность, полагают эксперты.

Узнать азы

Налоговый режим для самозанятых был запущен в 2019 году в порядке эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Однако в июле 2020-го его распространили на всю Россию, а в августе число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход превысило 1 млн человек.

Детство, отрочество, бизнес: подросткам хотят разрешить самозанятость
Новый налоговый режим для 14-18-летних может дать импульс развитию молодежного предпринимательства

За всё время действия эксперимента самозанятые заработали более 130 млрд рублей и заплатили налоги на 3,5 млрд, рассказывали ранее в ФНС. Однако это не предел, уверены власти. В рамках нацпроекта по поддержке МСП чиновники планируют помочь самозанятым масштабировать бизнес с помощью электронных торговых площадок. Эту информацию «Известиям» подтвердили в Минэкономразвития.

Согласно рабочей версии паспорта федпроекта по созданию благоприятных условий для работы самозанятых, их будут обучать торговле в интернете на таких ресурсах, как Avito, Wildberries и Ozon. А именно:

— расскажут, как регистрироваться на торговых площадках — на льготных условиях или бесплатно;

— окажут услуги по сертификации продукции;

— помогут зарегистрировать товарный знак;

— окажут услуги профессиональных фотографов для размещения фото товара в интернете;

— помогут с продвижением продукции (подъем в рейтинге, создание контекстной рекламы и PR в соцсетях).

Масс-маркетплейс
украшения
Фото: Depositphotos

Предполагается, что к 2024 году такой помощью воспользуются 12 тыс. самозанятых, а в федпроекте будет установлен целевой показатель по оценке качества оказанных услуг.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что, помимо помощи в работе на цифровых торговых площадках, в рамках федпроекта самозанятые смогут претендовать на микрозаймы до 1 млн рублей по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой, субсидированное финансирование с использованием краудфандинговых платформ, дополнительный налоговый вычет в размере одного МРОТа для налогоплательщиков в возрасте 16–18 лет. А также образовательные услуги по участию в закупках и доступ к аренде госимущества, предназначенного для МСП. Нацпроект будет окончательно сформирован к октябрю 2020 года, заявили в ведомстве.

Справка «Известий»

Под самозанятыми понимаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Самозанятые регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4%, если работают с физлицами, и 6% — с юрлицами и ИП. От уплаты НДФЛ в размере 13% они освобождаются.

Частные решения

«Известия» спросили крупнейшие площадки интернет-торговли о том, как они оценивают инициативу властей помочь самозанятым в онлайн-продажах. В пресс-службе Wildberries заявили, что компания начала сотрудничать с плательщиками налога на профессиональный доход еще в октябре 2019 года.

Масс-маркетплейс
пошив масок
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Пора и режим знать: 40% фрилансеров хотят стать самозанятыми
Пока больше половины работающих на себя скрывают доходы

— Сейчас с Wildberries работает более 3 тыс. самозанятых граждан, которые производят самостоятельно, без привлечения наемной силы, одежду, обувь, сувениры, аксессуары, продукты питания и многое другое, — сообщили там.

Компания предлагает для работающих на себя отдельное приложение, которое позволяет бесплатно зарегистрироваться в качестве продавца, а также управлять поставками, ценообразованием, продажами, отслеживать товарные остатки, взаимодействовать со службой поддержки и даже подавать отчетность в ФНС. В Wildberries высоко оценили новые меры в рамках нацпроекта и отметили, что они помогут повысить информированность предпринимателей о ведении торговли через электронные площадки.

Сотрудничество с онлайн-платформами дает самозанятым возможность иметь стабильный заработок, поскольку объемы продаж в этом секторе только растут, уверен директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Русаков. Он отметил, что компания работает с самозанятыми прежде всего как с курьерами, так как развивает собственную логистику.

Масс-маркетплейс
роспись
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В AliExpress не рассказали, как оценивают нововведения, однако сообщили, что предоставили возможность самозанятым открывать собственные магазины на их площадке в августе 2020 года.

Под одну закупку: самозанятых поставщиков хотят приравнять к МСП
Минэкономразвития планирует распространить на россиян, работающих на себя, привилегии малых и средних компаний

Сила — в интернете

Любая помощь самозанятым в работе с маркетплейсами, где они могут продавать свои товары и услуги, очень важна, уверен исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Ведь самозанятые — это, по сути, представители зарождающегося бизнеса, и они могут многое не знать о маркетинге, о том, как упаковывать товары, делать этикетки, фотографировать товар так, чтобы его захотели купить, и т.д.

В бизнесе самозанятых продвижение занимает значительную часть расходов, а также требует определенных компетенций и знаний, которых у многих нет, согласился инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. В долгосрочной перспективе такая помощь от государства поможет работающим на себя масштабировать бизнес и повысить его маржинальность, уверен он.

Если услуги по продвижению и рекламе, а также другая поддержка окажутся экономически оправданными, эффект может проявиться в росте количества самозанятых, а также в увеличении налоговых отчислений, оптимистичен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Затраты на сам проект могут варьироваться в пределах 100–500 млн рублей, добавил он.

Масс-маркетплейс
курьер
Фото: Depositphotos

Интернет-торговля в период пандемии интенсивно поддержала восстановление экономики России, заявил президент АКИТ Артем Соколов. Поэтому в мае организация предложила правительству компенсировать субъектам МСП, включая самозанятых, часть комиссий, которые они платят маркетплейсам, в рамках федеральной программы. Из всех российских регионов пока это делает лишь Москва, добавил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020