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Их адрес — не дом и не улица: что стоит за модным словом «необанк»

Эксперты рассказали, чем эти структуры отличаются от обычных кредитных организаций
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Их адрес — не дом и не улица: что стоит за модным словом «необанк»
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2021-12-07 17:58:49
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В четверг, 9 декабря, на американской технологической бирже Nasdaq пройдет IPO бразильского необанка Nubank, который еще летом «благословил» инвестор с мировым именем Уоррен Баффет, вложив в него $0,5 млрд. «Известия» разобрались, чем необанки отличаются от традиционных финансово-кредитных организаций и могут ли в теории последние стать первыми.

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Бразильский финтех-проект Nubank был основан в 2013 году и с тех пор стал одним из самых крупных необанков в мире с капитализацией порядка $41,5 млрд. В ноябре клиентами платформы числились 48 млн человек из Бразилии и Колумбии, хотя всего пять лет назад ее услугами пользовались только 1,3 млн человек. Nubank покрывает довольно традиционные области банковских услуг: платежи, накопление, кредитование, страхование жизни, выпуск банковских карт, обслуживание бизнеса и так далее. Отсюда возникает вопрос — что означает приставка «нео», если, по сути, платформа оказывает те же услуги, что и существующие столетиями традиционные банки.

Всё дело — в модели взаимодействия с клиентами, которыми пользуются необанки. Как минимум стоит сказать, что своим существованием они обязаны распространению высокоскоростных телекоммуникаций и, по сути, сидят на двух стульях одновременно, представляя собой IT-компании и финансовые институты в одном лице.

Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян в беседе с «Известиями» объясняет, что, по сути, необанки — это онлайн-банки, функционирующие полностью в Глобальной сети и не имеющие физических отделений, куда клиент может прийти и пообщаться вживую.

Их адрес — не дом и не улица
Nubank
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Bruno Fernandes

— Удобство заключается в том, что в отличие от традиционных банков, отягощенных значительным количеством сотрудников, офисов и связанных с этим расходов, необанки осуществляют всю свою деятельность в пределах небольших офисов, где в основном размещают компьютерных специалистов, ответственных за поддержание стабильности функционирования цифровых платформ используемых банком для осуществления своей деятельности, и небольшого штата бэк-офиса, — говорит Хачатурян.

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Преимуществ у модели бизнеса, которую выбирают для себя необанки, сразу несколько. Во-первых, экономия на распространенной сети офисов и соответствующего числа сотрудников позволяет необанкам конкурировать с традиционными кредитными организациями, предлагая клиентам более низкие комиссии по операциям и процентные ставки по кредитам, объясняет генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков.

В России есть свои необанки, и в качестве их самых очевидных примеров можно назвать «Тинькофф» и Qiwi. Есть и специализированные необанки для бизнеса — вроде Модульбанка и «Точки». Причем, как объясняет консультант по стратегическому развитию КПК «Капитал Регионов» Григорий Пахомов, многие необанки в России и в мире могут существовать вообще без лицензии регулятора и быть образованными на основе блокчейн-платформ, что невозможно для классического банка. Причем некоторые традиционные банки дают необанкам возможность пользоваться их уже существующей банковской лицензией. Такой симбиоз облегчает для необанка возможность выхода на рынок, а для традиционного — служит определенной формой диверсификации бизнеса.

Их адрес — не дом и не улица
онлайн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Отсутствие традиций — это плюс

Конечно, для многих клиентов переход от традиционной схемы взаимодействия с банками к онлайн-общению по такой чувствительной теме, как личные финансы, бывает непростым, о чем зачастую свидетельствуют результаты различных опросов. Так, по данным совместного исследования банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах», треть россиян выступают резко против онлайн-ипотеки, ссылаясь на небезопасность дистанционной выдачи кредитов.

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Из-за этого необанки в отличие от классических организаций с живыми офисами в четырех стенах вынуждены делать особый упор на постоянное улучшение пользовательского опыта взаимодействия с финтех-платформой, что подразумевает как удобство и функциональность самого сервиса, так и непрерывную клиентскую поддержку.

В этом плане, как говорят собеседники «Известий», ситуация в России и в Бразилии очень похожа: в обеих странах финансовая грамотность населения довольно низка, и большинство людей привыкли пользоваться традиционными банковскими услугами только в офлайн-формате. Но в целом бразильскому банку было проще развиваться на местном рынке, поскольку конкуренция там тоже ниже.

«Если сравнивать бразильский Nubank и отечественный «Тинькофф», то можно заметить много общих черт. К примеру, большая часть их доходов идет за счет комиссий, — объясняет эксперт в области банковского дела из университета «Синергия» Антон Рогачевский. — Однако в плане входа в рынок бразильскому банку пришлось легче. Уровень цифровизации Латинской Америки оставляет желать лучшего, поэтому при отсутствии естественных конкурентов Nubank было проще закрепиться на рынке».

Их адрес — не дом и не улица
оплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

С другой стороны, в России есть собственный исторический фундамент, который позволяет необанкам и прочим финтех-проектам развиваться быстрее, чем во многих других странах мира. Денис Бурлаков из RBK.money объясняет это тем, что российский рынок очень восприимчив к новым технологиям, так как в Европе и США принципы ведения банковского бизнеса формировались веками, а в России после краха СССР банковская система строилась практически с нуля, и у нее нет такого тяжелого бэкграунда и традиций.

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«Например, когда появились Pay-сервисы и оплата с помощью мобильного, часов или других девайсов, проникновение таких методов оплаты в России произошло гораздо быстрее, чем за рубежом, — говорит Рогачевский. — Сегодня у нас возможность расплатиться смартфоном не является чем-то необычным, в то время как в Европе такой способ оплаты поддерживает далеко не каждая торговая точка. Оплата банковскими картами с магнитной полосой в нашей стране уже ушла в прошлое, а в США это до сих пор востребовано».

Когда пойдем на Nasdaq

Отвечая на вопрос о перспективах российских необанков на международном рынке, собеседники «Известий» отметили, что тот же «Тинькофф» успешно провел первичное размещение на Лондонской бирже, ставшее по версии Forbes одной из 15 крупнейших российских бизнес-сделок того года. В том же году на Nasdaq разместился и Qiwi.

Появятся ли в ближайшем будущем еще такие проекты и будут ли они востребованы именно зарубежными клиентами — вопрос дискуссионный. Григорий Пахомов из КПК «Капитал Регионов» отмечает, что российское законодательство пока не приспособлено в полной мере для удовлетворения интересов внутри страны, не говоря уже об интересе зарубежных клиентов.

Их адрес — не дом и не улица
нашдаг
Фото: Global Look Press/Xinhua/Courtney Crow

— Если пользователи не из РФ захотят вести деятельность на территории нашей страны, то они смогут воспользоваться этими сервисами, в ином случае наши необанки им пока мало интересны, — говорит он.

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Вместе с тем эксперт подчеркивает, что определенным образом развитие необанков в России должен был подтолкнуть еще 1 января вступивший в силу закон об использовании биометрических данных в банках. Но население страны в большинстве своем пока не доверяет этому институту и не собирается добровольно предоставлять юридическим лицам свою биометрию. А из-за сложностей с внедрением дистанционных методов подписания документов необанки не могут полностью раскрывать свой потенциал.

Еще один аспект — развитие рынка криптовалют, на которых за рубежом как раз и специализируются многие необанки. Тот же Nubank летом этого года купил две компании, специализирующиеся на инвестициях в криптоактивы и биржевые фонды, основанные на криптовалюте.

В России эта сторона деятельности необанков пока не реализуется ввиду правового статуса цифровых активов и крайне осторожного отношения Банка России к криптовалюте. Но некоторые собеседники «Известий» уверены, что как только регулятор запустит цифровой рубль, отечественные необанки выпустят на рынок множество конкурентоспособных продуктов, связанных с его использованием.

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