В ходе военной операции России Запорожская область интенсивно освобождается от контроля украинских националистов. Под защитой ВС РФ уже больше половины региона, в том числе крупные города: Бердянск, Мелитополь и Энергодар. О восстановлении мирной жизни, подготовке к празднованию 9 Мая и продолжении борьбы с киевскими диверсиями «Известиям» рассказал член Главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов .

О сохранении инфраструктуры силами ПВО

— В Запорожскую область было затруднительно дозвониться. В регионе сложности со связью?

— Да. Это наша большая проблема. Террористы Зеленского обстреливают вышки мобильных сетей, перекрывают интернет. Это делается для того, чтобы у наших жителей не было возможности поддерживать связь со своими родными в Запорожье, Киеве... Ведь они звонят близким и рассказывают, что у нас всё хорошо и спокойно, что их не убивают и не насилуют, а, наоборот, защищают. Такая информация идет вразрез с политикой киевского режима, ее Зеленский хочет скрыть.

Фото: nfreg.ru Владимир Рогов

— Как обстоят дела с безопасностью в уже освобожденных городах?

— На сегодняшний день силы спецоперации освободили около 60% области , еще 30–35% — пока под контролем украинских националистов. Остальное — условная серая зона и населенные пункты, где пока идут боевые действия.

Города, находящиеся под российской защитой, — в нормальном состоянии. Инфраструктура сохранилась. Слава ПВО России , которая уничтожила украинские «Точки-У». Военные пресекли готовившуюся диверсию — обстрел из РСЗО атомной электростанции в Энергодаре . Сейчас мы постоянно продолжаем находить закладки взрывчатки.

При бегстве несколько коммунальщиков пытались уничтожить технику. Мужчина поджег две машины, но они не сгорели, поэтому он снял и украл самые дорогие детали. Ликвидируем последствия таких действий, восстанавливаем. Мародерство, которое поначалу распространилось, пресекли.

— Местные жители в марте сообщали нам о дороговизне продуктов и отсутствии транспортного сообщения. Эта информация актуальна?

— Подтверждаю, что так было, но цены начали стабилизироваться . Важно и то, что уже налажена регулярная выдача бесплатная продовольственных наборов. Междугородние маршруты заработали . В Запорожской области довольно крупные села, люди много перемещаются, поэтому стоимость проезда была снижена.

ВСУ и тероборона Зеленского терпят крах Обломки сбитой украинской ракеты «Точка-У» в поле, неподалеку от жилых кварталов Бердянска Фото: РИА Новости

— Поступают разноречивые данные о том, какая валюта сейчас ходит.

— Карточками расплатиться пока нельзя, наличные в дефиците. Но гражданам нужно продолжать совершать покупки. Поэтому временно в ходу украинская, российская и американская валюты. Килограмм картошки на рынке продают за 25 гривен, 50 рублей или $1.

ВСУ и тероборона Зеленского терпят крах Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: РИА Новости

— Новый урожай будет?

— Да. Сейчас проходит битва за урожай. Военные разминируют снаряды, попавшие на поля. Такая работа в числе первоочередных, потому что многие люди живут на земле, выращивают для себя и на продажу.

Справка «Известий» Запорожская область граничит на западе с Херсонской областью, на севере — с Днепропетровской, на востоке — с Донецкой, на юге омывается Азовским морем. Население: 1,6 млн чел. Климат характеризуется четко выраженной засушливостью. Среднегодовые температуры: летняя — +22 °С, зимняя — –4,5 °С. На территории области протекает 109 рек, в том числе Днепр. Действуют более 160 крупных промышленных предприятий, в том числе «Мотор Сич» — производитель авиадвигателей для самолетов, «АвтоЗАЗ-ДЭУ» — легковых автомобилей. Запорожские заводы единственные в республике производят алюминий и трансформаторы. Вырабатывается 12,1% общего объема чугуна, 14% стали, 15,6% готового проката, 11,9% кокса. В Энергодаре (под защитой России) расположены крупнейшая в Европе АЭС и самая большая на Украине ТЭС, вырабатывающая 26,5% электроэнергии страны. Бердянский морской порт может принимать и сохранять все виды грузов, кроме наливного, и обслуживать все типы судов, в том числе речные и океанские. Основа растениеводства — зерновые культуры. Запорожская область — лидер по производству семян подсолнечника.

Переход на российские учебники и празднование 9 Мая

— Учебный процесс возобновлен?

— В вузах, техникумах и училищах — да, хотя киевский режим вел подрывную деятельность. Путем угроз заставлял педагогов забирать трудовые книжки.

В школах планируем возобновить учебу, но украинскую программу невозможно назвать образовательной. Оставлять ее нельзя, это самая настоящая промывка мозгов детям .

— Планируете переходить на обучение по российский учебникам?

— Да, с 1 сентября.

— С какими пожеланиями к вам чаще всего обращаются жители?

ВСУ и тероборона Зеленского терпят крах Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— С разными, в том числе бытовыми. Если кому-то что-то нужно, оформляем заявку и стараемся доставить адресную гуманитарную помощь.

Существует проблема с выдачей документов. Украинского образца можно оформить только свидетельство о смерти. Допустим, если без свидетельства о браке какое-то время можно прожить, то без свидетельства о рождении — нет. Поэтому мы обратились к Владимиру Путину с просьбой разрешить выдачу российских документов новорожденным.

Ветераны спрашивают о том, можно ли к 9 Мая вывесить Знамя Победы (на Украине советская символика запрещена, ее использование уголовно наказуемо. — Ред.) Очень много просьб организовать акцию «Бессмертный полк». Люди знают, какие грандиозные торжества проходят в России, республиках Донбасса. Украинцам же не разрешали пройти по городу с портретами своих родных, освобождавших от немецко-фашистских захватчиков, возложить цветы. Они очень этого хотят.

— Выходит, впервые за последние годы будет отпразднован День Победы?

— Обязательно. Уже на больших экранах транслируем ролики «Мы помним», где рассказывается о наших ветеранах Великой Отечественной. К празднику ведем подготовительные работы: проводим уборку, восстанавливаем оскверненные монументы. В Мелитополе на ротонду площади Победы вернется надпись «Слава победителям!». Ее зарисовали националисты, у которых, как известно, другие «герои».

Ход демилитаризации, денацификации и деолигархизации

— Как в остальном реализуется поставленная президентом задача по денацификации и демилитаризации?

— В рамках закона. Против тех, кто совершал преступления, будут возбуждены дела. С теми, кто из-за массированной пропаганды киевского режима поменял свои идейные предпочтения, работаем. Приведу пример. Местный националист сотрудничает с нами. Рассказывает, где нарисована свастика, сам вызывается закрашивать. Сдает контакты других. Сознание меняется.

О демилитаризации детально расскажут военные. Со своей стороны отмечу несколько моментов.

ВСУ и тероборона Зеленского терпят крах. Не только массово в Мариуполе, но и у нас тоже складывают оружие, переходят на мирную сторону ежедневно. По 3–5–10 человек — так часто, что мы не успеваем это освещать. Сообщаем о крупных группах по 100–200–1200 человек.

Освобожденный порт в Бердянске — важнейший инфраструктурный объект. Через него из-за границы шел наркотрафик на Украину, теперь он остановлен. Сюда прибывал уголь, с помощью которого киевский режим с приспешниками наживались на гражданах.

Помимо демилитаризации и денацификации, реализуем и деолигархизацию.

ВСУ и тероборона Зеленского терпят крах База Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими Фото: РИА Новости

— Как проводится деолигархизация в Запорожской области?

— Мы приняли решение обнулить все украинские долги жителей — как по коммунальным платежам, так и кредитам: потребительским, автомобильным, ипотечным.

Банки принадлежат украинским олигархам или аффилированным с ними структурам. Они предлагали грабительские проценты, а люди, доведенные до нищеты, были вынуждены идти на их условия. За последние годы финансово-промышленные группы совместно с властью и так слишком много украли у граждан. У Зеленского же сейчас заработки только возросли.

— Вашим источникам известна структура неофициального дохода Зеленского?

— Первое. Государство якобы выделяет деньги на содержание ВСУ и теробороны, но часть денег уходит ему в карман. Способствует то, что с украинцев собирают деньги на «нужды армии».

Второе. Власти сами закрыли выезд из страны мужчинам, начали всеобщую мобилизацию. Теперь собирают взятки за то, чтобы человек «потерялся».

Третье. Госзакупки по законам военного времени проводятся без тендеров. В результате подрядчиками становятся нужные Зеленскому люди, которые отдают ему откат в виде моря зеленых фантиков.

Еще один элемент заработка — в Запорожской области орудовали банды запрещенного в России «Правого сектора» и других. Они незаконно собирали деньги с наших местных предпринимателей. Кураторами выступали мэры, которые сбежали, — оставшись, они бы пошли под суд.

— Поделитесь планами на ближайшее будущее.

— Нужно выполнить все задачи спецоперации, полностью наладить мирную жизнь. Знаете, что чаще всего нам говорят люди? «Вы точно никуда не уйдете?»

— А вы не уйдете?

— Нет.

Справка «Известий» После татаро-монгольского нашествия 1237–1240 годов край на два столетия вошел в состав Золотой Орды. С 1445 года запорожские степи оказались под контролем Крымского ханства. В XV–XVI веках земли стали одним из центров русского казачества. Здесь была сформирована Запорожская Сечь. По итогам русско-турецких войн XVIII века территории вошли в состав Российской империи: сначала в Новороссийскую, а затем Екатеринославскую и Таврическую губернии. Как административная единица на территории УССР была выделена в 1939 году из юго-восточных районов Днепропетровской области.

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