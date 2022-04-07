Солдаты ВСУ встали ногами на Знамя Победы на глазах у пенсионерки

В Сети в четверг, 7 апреля, появилось видео, на котором украинские военные растоптали Знамя победы при встрече с пожилой женщиной, принявшей их за российских солдат.

На кадрах видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Слышно, как один из военных называет знамя «тряпочкой». Украинцы демонстративно забрали флаг из рук женщины и отдали ей пакет с продуктами питания, сказав, что «это от русского мира».

Один из военных затем признается, что они из Вооруженных сил Украины (ВСУ), и встает ногами на знамя. На это пенсионерка отдала пакет с едой назад.

«За тот флаг, за который мои родители воевали. А вы ногами топчите», — сказала укоризненно она.

Ранее, 6 апреля, одна из гостиниц Польши выселила беженку из Украины после ее заявления об обстреле Харькова ВСУ. В интернете распространилось видео, на котором женщина с чемоданами в руках и рюкзаком на спине выходит из номера и направляется к лифту. Голос девушки за кадром комментирует ситуацию. Помимо этого, вслед бывшей постоялице отеля доносится, что «Европа не принимает таких людей с их «русским миром».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».