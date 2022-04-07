Прямой эфир
Мир
Пентагон сообщил об отправке на Украину сотни снарядов Switchblade
Мир
Глава МИД Великобритании заявила об «окончании эпохи взаимодействия с РФ»
Мир
Макрон охарактеризовал диалог с Путиным как необходимость
Экономика
США заявили о намерении ограничить доходы РФ от энергопоставок
Экономика
Байден заявил о влиянии американских санкций на российскую экономику
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
Псаки прояснила заявление главы минфина США о бойкоте G20
Мир
Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов
Мир
Псаки отвергла возможность участия военных США в военном конфликте с РФ
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Мир
Зеленский подтвердил встречу возможных стран — гарантов безопасности Украины
Сюжет:

Солдаты ВСУ встали ногами на Знамя Победы на глазах у пенсионерки

В Интернете появилось видео, на котором украинские военные встают на Знамя Победы, с которым пенсионерка вышла на улицу
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети в четверг, 7 апреля, появилось видео, на котором украинские военные растоптали Знамя победы при встрече с пожилой женщиной, принявшей их за российских солдат.

На кадрах видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Слышно, как один из военных называет знамя «тряпочкой». Украинцы демонстративно забрали флаг из рук женщины и отдали ей пакет с продуктами питания, сказав, что «это от русского мира».

Выхода не было: Минобороны РФ готовится к полному освобождению Мариуполя
Украинские группировки отказались сложить оружие и выйти из города добровольно

Один из военных затем признается, что они из Вооруженных сил Украины (ВСУ), и встает ногами на знамя. На это пенсионерка отдала пакет с едой назад.

«За тот флаг, за который мои родители воевали. А вы ногами топчите», — сказала укоризненно она.

Ранее, 6 апреля, одна из гостиниц Польши выселила беженку из Украины после ее заявления об обстреле Харькова ВСУ. В интернете распространилось видео, на котором женщина с чемоданами в руках и рюкзаком на спине выходит из номера и направляется к лифту. Голос девушки за кадром комментирует ситуацию. Помимо этого, вслед бывшей постоялице отеля доносится, что «Европа не принимает таких людей с их «русским миром».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022