Прямой эфир
Экономика
Белый дом подтвердил введение нового пакета санкций против РФ
Мир
Псаки заявила о незаинтересованности США в конфликте с РФ
Мир
Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72
Мир
Reuters сообщило о планах США объявить о новых санкциях против РФ 6 апреля
Мир
МИД Канады высказался за приостановку членства РФ в СПЧ ООН
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
В США заявили о желании поставить Россию перед сложным выбором
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
В Австрии усилили мониторинг за российскими дипломатами
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Экономика
Минфин и Центробанк заявили о поиске новых вариантов расчетов по евробондам
Сюжет:

Беженку выселили из отеля в Польше за слова об обстреле Харькова ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из гостиниц Польши выселила беженку из Украины после ее заявления об обстреле Харькова украинскими Вооруженными силами (ВСУ).

В интернете распространилось видео, на котором женщина с чемоданами в руках и рюкзаком на спине выходит из номера и направляется к лифту. Голос девушки за кадром комментирует ситуацию.

Большой бег: куда украинцы уезжают от обстрелов ВСУ
В западных областях страны проверяют познания беженцев в украинском и отправляют их рыть окопы

«Вот, как мы избавляемся от русского мира даже в Польше», — говорит она, выпроваживая украинскую беженку.

Помимо этого, вслед бывшей постоялице отеля доносится, что «Европа не принимает таких людей с их «русским миром».

«Мы помогаем людям порядочным. Мы Вас заселили сюда. Мой муж вас возил за свой счет по консульствам. Мы вам помогали, а вы всю неделю использовали Польшу и еврейскую организацию, пропагандируя в отеле Hilton русский мир. Следуйте за русским кораблем», — поясняет закадровый голос, пока женщина заходит в лифт.

Ранее, 2 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. По данным представителя военного министерства, всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 детей.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022