Беженку выселили из отеля в Польше за слова об обстреле Харькова ВСУ

Одна из гостиниц Польши выселила беженку из Украины после ее заявления об обстреле Харькова украинскими Вооруженными силами (ВСУ).

В интернете распространилось видео, на котором женщина с чемоданами в руках и рюкзаком на спине выходит из номера и направляется к лифту. Голос девушки за кадром комментирует ситуацию.

«Вот, как мы избавляемся от русского мира даже в Польше», — говорит она, выпроваживая украинскую беженку.

Помимо этого, вслед бывшей постоялице отеля доносится, что «Европа не принимает таких людей с их «русским миром».

«Мы помогаем людям порядочным. Мы Вас заселили сюда. Мой муж вас возил за свой счет по консульствам. Мы вам помогали, а вы всю неделю использовали Польшу и еврейскую организацию, пропагандируя в отеле Hilton русский мир. Следуйте за русским кораблем», — поясняет закадровый голос, пока женщина заходит в лифт.

Ранее, 2 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. По данным представителя военного министерства, всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 детей.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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