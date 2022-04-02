В МО сообщили об эвакуации с Украины более 14 тыс. человек в Россию

За сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. Об этом заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным представителя военного министерства, всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 детей.

«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек, из них — 891 ребенок», — сказал он.

Согласно словам Мизинцева, государственную границу Российской Федерации пересекли 69 367 единиц личного автотранспорта, из них за сутки — 3300 единиц.

Кроме того, передала пресс-служба МО, из-за действий представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) гумколонны 1 и 2 апреля выезжали из Запорожья с большим опозданием и не смогли вовремя прибыть в Мариуполь.

«Представители организации [МККК], декларируя международному сообществу гуманные принципы, направленные на спасение мариупольцев, на практике показали свою неспособность оказать какое-либо содействие при подготовке к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя», — заявил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода режим тишины в полном объеме не соблюдали, а, наоборот, вели интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору.

«В результате таких неорганизованных действий колонна не смогла прибыть в Мариуполь, к исходу 1 апреля дошла только до промежуточного пункта (город Бердянск)», — подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.

Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без участия украинской стороны всего вышли 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2464, уточнил он.

Также стало известно, какое количество гуманитарного груза Россия доставила на Украину.

«На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. т. продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости», — отметил Мизинцев.

Помощь была доставлена в том числе в Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую область.

Начальник Национального центра управления обороной отметил, что в субботу проводится 16 гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Населению передается 483 т предметов первой необходимости и продуктов, пояснил генерал.

Мизинцев также сообщил, что в РФ продолжают работу свыше 9,5 тыс. пунктов временного размещения. Там размещены автобусы для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения, где граждане при необходимости могут получить медицинскую помощь и горячее питание.

Ранее в субботу сообщалось об успешной доставке 45 т гуманитарной помощь жителям города Изюм Харьковской области и его окрестностей. Ранее, 30 марта, в Минобороны РФ сообщили о доставке гуманитарной помощи мирному населению Херсона. Более 1 тыс. жителей города получили продукты первой необходимости.

25 марта гуманитарную помощь получили жители Херсонской области, российские военные привезли 20 т продуктов. Раздача продуктовых наборов была организована в населенных пунктах Чернобаевка и Антоновка.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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