Российские военные впервые доставили гумпомощь в город Изюм

В сопровождении военной полиции Вооруженных сил РФ впервые доставлена гуманитарная помощь жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей. Об этом сообщили в субботу, 2 апреля, в Минобороны России.

Отмечается, что общий объем груза составил более 45 т.

«В первую очередь, необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми. Населению переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты», — рассказали в оборонном ведомстве.

Гуманитарную помощь людям пришлось ждать несколько дней. Как рассказал отец Сергий, в один из таких дней ВСУ начали обстрелы. ударов было несколько, обошлось без пострадавших.

«Люди не ожидали, что отсюда могут они (ВСУ. — Ред.) стрелять. И даже те, которые у нас (в церкви. — Ред.) в подвале сидят, тоже выходили, потому что всем хочется кушать, какие-то продукты получить любую помощь, ходили, как на работу. Здесь люди просто панически боятся, даже есть люди, которые вообще не выходят на свежий воздух», — сказал он.

Отец Сергий добавил, что во время проведения службы в Вознесенском соборе 122-миллиметровые мины пробили кладку купала, пострадали несколько местных жителей.

Обстрелы ВСУ в городе ведутся постоянно, в связи с этим горожане вынуждены прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях.

В результате обстрелов в городе были ранены мирные жители, уничтожены и повреждены несколько жилых домов, гражданские автомобили, добавили в ведомстве.

Кроме того российские военные эвакуировали жителей одного из городских районов, по которому ночью украинские военные и националистические формирования открыли вели обстрелы. Сообщается о пострадавших, им уже оказана медицинская помощь.

Ранее, 30 марта, в Минобороны РФ сообщили о доставке гуманитарной помощи мирному населению Херсона. Более 1 тыс. жителей города получили продукты первой необходимости.

Помимо хлеба, круп, сахара и консервов, всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости, добавили в ведомстве.

25 марта гуманитарную помощь получили жители Херсонской области, российские военные привезли 20 т продуктов. Раздача продуктовых наборов была организована в населенных пунктах Чернобаевка и Антоновка.

В феврале 2022 года Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских Вооруженных сил. В этой связи 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующая мера направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на причинение ущерба мирному населению. Так, Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России выводят из строя военные объекты Украины высокоточными средствами поражения.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.