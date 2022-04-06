Выхода не было: Минобороны РФ готовится к полному освобождению Мариуполя

Украинские военные и боевики, остающиеся в Мариуполе, проигнорировали предложения российских Вооруженных сил сложить оружие и выйти на подконтрольную киевскому режиму территорию. С учетом того, что Киев не заинтересован в сохранении жизни своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден подразделениями России и Донецкой народной республики, пообещал официальный представитель Минобороны РФ. Российские ВКС продолжают наносить удары по военной инфраструктуре. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе ожидается формирование крупного котла в Донбассе.

Освобождая Мариуполь

Российское Министерство обороны сообщило, что с 6 часов утра 5 апреля украинским военнослужащим в Мариуполе было предложено прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию. Украинские власти проигнорировали это предложение.

— С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой народной республики, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, утром 5 апреля вертолеты ВСУ вновь попытались эвакуировать из города главарей националистической группировки «Азов» (запрещена в РФ). Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

На Северодонецком направлении подразделения ЛНР прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка. Продолжаются боевые действия и на восточной окраине поселка Новотошковское.

Российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины. За день оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины, включая командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районе населенных пунктов Золочев и Чугуев.

Среди 134 пораженных объектов в ночь на 5 апреля — пусковая установка баллистических ракет «Точка-У», радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

— Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников, — заявил Игорь Конашенков.

Всего по данным российских военных с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина бои за Мариуполь вошли в завершающую стадию и на очереди теперь окружение группировки ВСУ в Донецкой и Луганской республиках.

— То, что накануне целый батальон морской пехоты сложил оружие в Мариуполе демонстрирует, насколько там отчаянная ситуация для украинских войск, — отметил эксперт. — Сосредоточенные в городе националисты все еще сопротивляются, но боевой дух даже элитных частей полностью подорван. Руководство группировки «Азов» надеется на возможность своей эвакуации вертолетами. Но, понятно, что подавляющее большинство обороняющихся так вывезти невозможно ни при каких условиях, их оставят на заклание. Из-за информационной изоляции они могут даже не знать, что у них был выбор — сохранить жизнь и выйти по коридорам, или стать живым щитом для прикрытия попытки бегства лидеров неонацистов.

Эксперт отметил, что резкое усиление ночных ударов по районам сосредоточения украинских войск может говорить о подготовке к новому крупномасштабному наступлению войск России и союзников с целью замкнуть кольцо окружения вокруг сил ВСУ в Северодонецке, Лисичанске и Краматорске. Даже Генштаб Украины накануне был вынужден признать успехи в продвижении российских войск по направлению к Славянску.

Гуманитарная ситуация

5 апреля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о срыве гуманитарной операции по эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя.

— Боевики националистических батальонов с 31 марта 2022 года ни разу не выполнили требования по соблюдению «режима тишины», а 4 и 5 апреля 2022 года увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе с применением минометов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю. Данные факты подтверждают, что киевские власти неспособны контролировать действия националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. Российская Федерация, несмотря на безразличие киевских властей к судьбам сотен тысяч соотечественников, продолжает целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов Украины, — отметил Михаил Мизинцев.

По его словам, за прошедшие сутки российские Вооруженные силы эвакуировали из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик 18 654 человека, в том числе 2 837 детей. Всего с начала операции вывезено 620 760 человек, среди которых 122 684 ребенка.

— Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти

уже 127 776 человек, в том числе за истекшие сутки — 1 681 человек. Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 501 иностранного гражданина из 16 государств, — заявил генерал.

Найти и уничтожить

5 апреля в Минобороны России рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Танковый взвод старшего лейтенанта Сергея Скородинского сыграл важную роль в бою при освобождении населенного пункта. Действуя на месте наводчика, офицер уничтожил два танка, один из которых подбил точным выстрелом под башню, что вызвало детонацию боекомплекта. В глубине обороны украинских сил танк был поврежден выстрелом из РПГ-7, но офицер, хоть и получил контузию, из боя не вышел. Убедившись в исправности своей боевой машины, экипаж уничтожил еще два танка, обеспечив захват важных позиций, сообщили в военном ведомстве.

Старший сержант Александр Солопов со своим экипажем во время тяжелых боев обеспечивал связь своей батальонно-тактической группы со штабом. В ходе одной из атак радиостанция была повреждена от близкого разрыва снаряда. Александр получил осколочное ранение, но из боя не вышел, а под огнем боевиков вместе с подчиненными сумел восстановить связь. Грамотные действия связистов позволили отразить атаку, отметили в Минобороны.

Командир инженерно-штурмового взвода лейтенант Петр Федоткин вместе со своим подразделением обнаружил диверсионную группу украинских боевиков. Незаметно для националистов российские военные инженеры заняли выгодную позицию и открыли огонь. Группа диверсантов не выдержала атаки и с большими потерями отступила, бросив оружие и боеприпасы. Действия лейтенанта помогли сорвать атаку.