«Мариупольцы видят, кто разрушал, а кто спасает»

Мариуполь с каждым днем приближается к полному освобождению. Районы, откуда силы спецоперации изгнали националистов, возвращаются к мирной жизни — коммунальщики и горожане расчищают завалы, организован регулярный подвоз воды и продовольственных наборов, готовится к запуску вышка сотовой связи, люди возвращаются на работу. О том, что что происходит в городе, «Известиям» рассказал новый глава Мариуполя Константин Иващенко.

«10% домов отстроим заново»

— По вашим оценкам, какой процент жилого фонда уничтожен? Сколько домов подлежит восстановлению?

— Разрушено в той или иной мере 60–70% жилого фонда . Из него визуально 10% не подлежит восстановлению — куда прилетали тяжелые снаряды и где разрушены несущие стены. Такие дома будем отстраивать заново. Остальное отремонтируем и реконструируем.

Мариупольцы видят Мэр Мариуполя Константин Иващенко Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

— Как обстоят дела с коммунальными объектами, обеспечивающими подачу воды, газа, электричества?

— Восстановление подачи коммунальных услуг в приоритете . На сегодняшний день их пока нет, в том числе мобильной связи. На въезде со стороны Володарского разворачиваем базовую станцию республиканского оператора «Феникс», чтобы появилось небольшое сотовое покрытие. Ведется прием на работу электриков-линейщиков и специалистов, которые быстро смогут восстановить работу подстанций. Также приглашают сотрудников «Водоканал» и газовая служба.

— Есть больницы, которые остались целыми?

— В нашем распоряжении сейчас две больницы : в 17-м микрорайоне — интенсивной терапии, а также БСМП в поселке Новоселовка. Первая поликлиника — самая крупная в городе. Вторая тоже довольно большая. Там наладили прием жителей.

Мариупольцы видят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— А что происходит с заводами и морским портом?

— Порт обязательно запустим. По металлургическим предприятиям после освобождения проведем техническую экспертизу, после чего будем делать выводы.

— В Мариуполе открылся первый магазин. Какая работа проводится по возобновлению торговли и в целом возвращению к мирной жизни?

— Да, в Орджоникидзевском районе заработал магазин, там даже можно расплатиться карточкой. Налажена выездная торговля. Лекарства уже можно купить два дня в неделю. Инвентаризируем коммунальную технику — сохранилось процентов 10–15, остальное собираем по улицам. Из двух-трех единиц делаем одну и запускаем. Очень активно проводим уборку поваленных деревьев, камней — пытаемся в освобожденных районах наводить порядок.

Мариупольцы видят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас настроение уже приподнятое. Люди радуются тому, что на регулярной основе начал осуществляться подвоз воды, проходит выдача продовольственных наборов. Горожане тоже выходят, подметают, пытаются помочь — сделать всё, что в их силах.

«Трудоустроили уже 123 тыс. человек»

— По вашим подсчетам, из города уехало около 250 тыс. человек, осталось около 300 тыс. Смогут ли они рассчитывать на скорое обеспечение рабочими местами?

— Да. Сейчас у нас наибольшая потребность в сотрудниках, которые будут выполнять общестроительные и сопутствующие работы. Как я говорил, люди откликаются всем сердцем и помогают нам добровольно. Но любую работу мы, безусловно, будем оплачивать.

Мариупольцы видят Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В центрах занятости пока принимаем по срочным договорам. Около 123 тыс. уже временно трудоустроены. Ставим задачу: как только зарегистрируем свои органы административной власти — это случится в течение максимум двух недель, — начнет функционировать полноценное оформление. Планируем только в ближайшие два месяца нанять еще 20 тыс. горожан.

— Как скоро Мариуполь перейдет на стандарты ДНР: учреждение рублевой зоны, назначение социальных выплат, запуск обновленной системы образования?

— В самом обозримом будущем появится всё вами перечисленное — и рубль, и пособия. Мариупольцы смогут получить и паспорта ДНР, и России — так же как и все остальные жители республики. Рассматриваем возможность открытия первых школ в конце апреля, это будет зависеть от обстановки. Если опасность сохранится, отложим до сентября, но планы такие есть. Система образования перейдет на стандарты Донецкой Народной Республики, которые практически полностью соответствуют российским.

— МЧС ДНР сообщает, что в разрушенных зданиях находят тела мирных жителей. По некоторым данным, погибло не менее 5 тыс. человек. Как их хоронят, будут ли организованы опознание, генетическая экспертиза?

Мариупольцы видят Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Г оворить о числе погибших преждевременно — националисты убили тысячи горожан . Морги у нас пока не функционируют, но завезли холодильники. Работают бригады судмедэкспертов совместно с прокуратурой. Эти мероприятия проходят в рамках законодательства республики: с описанием тел и захоронением. Генетическая экспертиза в случаях, когда это понадобится, будет — неизвестных много.

«Мы на своей земле и испытываем чувство гордости»

— Как мариупольцы относятся к представителям сил спецоперации?

— Отвечу вам одной фразой: все люди видели, кто разрушал наш город, а кто освобождает и спасает их жизни . При входе на очередную улицу военные отдают горожанам свою банку тушенки и бутылку воды. Наши жители ощущают поддержку и ценят ее.

Мариупольцы видят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Ваша фамилия фигурирует в списке врагов украинской власти, что грозит преследованием и уголовными делами. Насколько вас это беспокоит?

— Чувство опасности есть. При этом я руководствуюсь принципом: делай, что должно, и будь что будет. Киев инкриминирует мне что только можно, вплоть до государственной измены. Но у меня есть четкое понимание того, что своему народу изменил именно киевский режим. Я же в своем родном городе, вместе с нашими жителями. Своей родине я не изменил и никуда бежать не планирую. Депутаты, горожане тоже остаются. Мы на своей земле и испытываем чувство гордости .

— Когда Мариуполь сможет объявить о полном освобождении?

— Это вопрос к военным, но день победы точно случится. И будет праздник!

Биографическая справка: Константин Иващенко родился 6 января 1963 года в Жданове (нынешний Мариуполь). Окончил Саратовское высшее командно-инженерное училище. С 1992 года работал на машиностроительном заводе «Азовмаш» инженером. Занимал должности главного специалиста по маркетингу, начальника бюро и помощника президента. С 2020 года — генеральный директор предприятия. На местных выборах 2010 года избран депутатом Мариупольского горсовета от Партии регионов. С 2020-го представлял «Оппозиционную платформу — За жизнь». Женат. Воспитывает двоих сыновей и дочь. 6 апреля 2022 года глава ДНР Денис Пушилин назначил Иващенко главой администрации Мариуполя.

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