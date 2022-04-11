В ДНР заявили об освобождении 80% порта в Мариуполе

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин 11 апреля заявил, что порт в Мариуполе освобожден на 80%.

Ранее в этот день сообщалось, что в мариупольском порту засели украинские боевики из «Азова», которые продолжают держать в заложниках иностранных моряков и препятствовать их эвакуации.

Несмотря на все попытки украинских властей эвакуировать руководство нацистского полка, им это не удалось. Украинский сухогруз «Валетта» на подходе к Мариуполю был перехвачен ВМФ России. Поэтому боевики окопались в самом порту и заняли там оборону. Всего их осталось, по оценкам российских военных, около 3 тыс.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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