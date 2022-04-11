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Украинские националисты заминировали подступы к порту Мариуполя

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В Мариуполе по-прежнему идут бои за освобождение порта. В нем засели украинские боевики из «Азова» (запрещенная в РФ организация), которые продолжают держать в заложниках иностранных моряков и препятствовать их эвакуации.

Несмотря на все попытки украинских властей эвакуировать руководство нацистского полка, им это не удалось. Украинский сухогруз «Валетта» на подходе к Мариуполю был перехвачен ВМФ России. Поэтому боевики окопались в самом порту и заняли там оборону. Всего их осталось, по оценкам российских военных, около 3 тыс.

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Морские подступы к порту заминированы и забаррикадированы: в воде видны старые цепные мины, а фарватер перегорожен тральщиком и двумя плавкранами, которые взорвали на входе.

Моряки иностранных судов тоже стали жертвами националистов. В частности, пострадал от их действий экипаж турецкого корабля «Азов Конкорд». Экипаж три часа держали лицом вниз на палубе, нацисты ограбили их каюты, издевались.

«Узнали, что здесь экипаж крымский, севастопольские — сказали: «Готовьтесь, щас на завод вывезем, на гору привяжем, пусть вас ваши же и бомбят», — рассказал боцман Александр Лейман.

Российские военные делают всё для того, чтобы эвакуировать гражданских из зоны порта и завода «Азовсталь». Сегодня удалось эвакуировать около 50 человек из четырех стран. Ведутся работы по спасению остальных.

Как говорят донецкие военные, сражающиеся с нацистами плечом к плечу с Вооруженными Силами РФ, всё это не поможет боевикам продержаться долго.

«Я думаю, максимум еще, может, неделя, и порт мы зачистим», — заявил боец Народной милиции ДНР с позывным «Снег».

10 апреля корреспондент «Известий» побывал на палубе корабля «Азов Конкорд», освобожденном российскими военными от националистов в порту Мариуполя. Для моряков судна «Азов Конкорд» была организована эвакуация.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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