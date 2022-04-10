Опубликованы кадры с освобожденного от националистов судна в Мариуполе

Корреспондент телеканала «Известия» 10 апреля побывал на судне, освобожденном российскими военными от националистов в Мариуполе.

Для моряков судна «Азов Конкорд» была организована эвакуация.

Вместе с экипажем на судне все это время находилась кошка.

«Это талисман нашего судна Джесси — кошечка. Это услада наша. Она нас только и радовала, что есть у нас животное. Сейчас поедет с нами в Керчь. Повезем домой ее», — рассказал член экипажа.

Судно было освобождено ранее в этот день. Как сообщил второй помощник капитана Александр Коваленко, судно принадлежит турецкому владельцу, на его борту находились 12 россиян и двое граждан Азербайджана. Он поблагодарил российских военных.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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