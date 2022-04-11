Корреспондент «Известий» рассказал о боях с националистами рядом с «Азовсталью»

Киев активно предпринимает попытки эвакуировать лидеров запрещенной на территории РФ группировки «Азов» с завода «Азовсталь», где сейчас идут бои. Об этом стало известно в понедельник, 11 апреля.

Отмечается, что завод на берегу Днепра представляет собой сложную систему коммуникаций, подвалов и тоннелей, в которых прячутся боевики «Азов». Сейчас их базу зажали в котел с правого и левого берега. По «Азовстали» стреляет артиллерия и воздушно-космические силы РФ.

Как передает корреспондент «Известий» Роман Польшаков, внутри завода сидят боевики, хотя снаружи может показаться, что «Азовсталь» вымер.

«Ведут регулярные минометные обстрелы. Здесь до позиций метров сто», — отмечает он.

Националисты регулярно обстреливают прилегающие к заводу кварталы: так, по бульвару Мотиды ведут огонь снайперы. Раньше пристань Морского рыбного порта «азовцы» использовали для переправы на завод и дальнейшей эвакуации.

Ранее, 10 апреля, член экипажа, боцман Александр Лейман рассказал, что боевики украинской радикальной националистической группировки «Азов» занимались мародерством на захваченном ими в Мариуполе судне «Азов Конкорд». По мнению второго помощника капитана Александра Коваленко, ужасное отношение к экипажу у националистов было из-за того, что они являются россиянами. К иностранцам такого отношения не было, отмечает он.

8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%. По его словам, «остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в настоящую крепость».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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