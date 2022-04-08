Кадыров заявил об освобождении Мариуполя на 98%

Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%. Такие данные привел в пятницу, 8 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в настоящую крепость», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что завершающая фаза спецоперации по освобождению Мариуполя обсуждалась на оперативном совещании с командирами всех отрядов по видеосвязи. На нем были подробно рассмотрены все варианты по решающему штурму нацформирований, отказавшихся покинуть город.

Во вторник, 5 апреля, Кадыров сообщал, что большая часть артиллерии и живой силы противника уничтожена. Подобная положительная динамика, подчеркивал он, наблюдается повсюду.

Так, 4 апреля, по словам главы Чечни, более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам в Мариуполе. Он отметил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности, и призвал украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

В тот же день Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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