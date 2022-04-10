Российский экипаж судна у Мариуполя рассказал о мародерстве «Азова»

Боевики украинской радикальной националистической группировки «Азов» занимались мародерством на захваченном ими в Мариуполе судне «Азов Конкорд». Об этом рассказал член экипажа, боцман Александр Лейман.

«Скоты, просто скоты. Я был в столовой, только положили покушать, как мы услышали: «Мордой в пол всем». И мы легли один на одного. Ну страшно. Автоматами и в головы, и в спины. Мы пролежали часа три, потом нам разрешили уже сесть. Одному разрешили под пистолетом сходить за куртками. Они ходили и мародерничали, деньги забирали. Все документы позабирали. Они поживились нормально. Даже продукты забрали», — рассказал он корреспонденту «Известий».

По словам Леймана, даже ту еду, которую члены экипажа успели разложить в тарелки, «азовцы» съели.

Боцман добавил, что, узнав о нахождении на судне крымчан и севастопольцев, националисты угрожали направить их на берег и привязать, чтобы их обстреляли.

По мнению второго помощника капитана Александра Коваленко, ужасное отношение к экипажу у националистов было из-за того, что они являются россиянами. К иностранцам такого отношения не было, отмечает он.

«Нет, к ним лучше было отношение. Одному деньги отдали, когда узнали, что он азербайджанец», — сообщил Коваленко.

Он пояснил, что судно принадлежит турецкому владельцу, на борту находились 12 россиян и двое граждан Азербайджана.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и эвакуируются в безопасное место. По ее информации, Вооруженные силы Украины c 24 февраля удерживали экипаж судна в порту Мариуполя, а выход в море заминировали.

За день до этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%. По его словам, «остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в настоящую крепость».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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