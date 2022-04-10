Опубликованы кадры эвакуации экипажа РФ с захваченного судна в Мариуполе
«Известия» 10 апреля запечатлели кадры эвакуации российского экипажа с освобожденного от украинских националистов в Мариуполе судна «Азов Конкорд».
«Азов Конкорд» находился в порту Мариуполя с 21 февраля. Сегодня экипаж был эвакуирован.
Как сообщил второй помощник капитана Александр Коваленко, судно принадлежит турецкому владельцу, на его борту находилось 12 россиян и двое граждан Азербайджана. Члены команды поблагодарили российских военных
«Мы были готовы обнять наших парней, расцеловать», — сказал Александр.
Он добавил, что экипажу уже удалось связаться по телефону со своими близкими, которые ждут их дома.
«Заждались, все плачут, ждут, когда домой», — отметил второй помощник капитана.
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