Опубликованы кадры эвакуации экипажа РФ с захваченного судна в Мариуполе

«Известия» 10 апреля запечатлели кадры эвакуации российского экипажа с освобожденного от украинских националистов в Мариуполе судна «Азов Конкорд».

«Азов Конкорд» находился в порту Мариуполя с 21 февраля. Сегодня экипаж был эвакуирован.

Как сообщил второй помощник капитана Александр Коваленко, судно принадлежит турецкому владельцу, на его борту находилось 12 россиян и двое граждан Азербайджана. Члены команды поблагодарили российских военных

«Мы были готовы обнять наших парней, расцеловать», — сказал Александр.

Он добавил, что экипажу уже удалось связаться по телефону со своими близкими, которые ждут их дома.

«Заждались, все плачут, ждут, когда домой», — отметил второй помощник капитана.

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