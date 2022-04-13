Прямой эфир
Сюжет:

В Мариуполе рассказали о сдаче в плен тысячи солдат ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мариуполе в плен сдались два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал военный обозреватель Семен Пегов.

Эту информацию подтверждает и корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который сейчас находится в Мариуполе. Он в своем Telegram-канале также опубликовал видео сдачи солдат ВСУ в плен.

Сладков передает, что в плен сдались около тысячи военных ВСУ, при этом среди них есть много раненых: около 300 человек. По данным Пегова, получивших ранение более 200 человек.

Ранее, 2 апреля, в ЛНР сообщили о 170 сложивших оружие военных ВСУ. Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила, что республика неоднократно делала заявления о том, что добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие по окончании спецоперации будут отпущены домой. При условии, что на их «руках нет крови мирных жителей».

Кроме того, по словам Сердюковой, те военные Вооруженных сил Украины, которые попали в плен на территории ЛНР, поняли, что восемь лет слушали далекую от истины пропаганду. Омбудсмен добавила, что попавшие в ЛНР солдаты признали обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

29 марта Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила о том, что за минувшие сутки 12 украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно-десантной добровольно сложили оружие.

19 марта сотрудник главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) сдался российским военным. Как сообщили в Минобороны РФ, он принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022