В Мариуполе рассказали о сдаче в плен тысячи солдат ВСУ

В Мариуполе в плен сдались два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал военный обозреватель Семен Пегов.

Эту информацию подтверждает и корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который сейчас находится в Мариуполе. Он в своем Telegram-канале также опубликовал видео сдачи солдат ВСУ в плен.

Сладков передает, что в плен сдались около тысячи военных ВСУ, при этом среди них есть много раненых: около 300 человек. По данным Пегова, получивших ранение более 200 человек.

Ранее, 2 апреля, в ЛНР сообщили о 170 сложивших оружие военных ВСУ. Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила, что республика неоднократно делала заявления о том, что добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие по окончании спецоперации будут отпущены домой. При условии, что на их «руках нет крови мирных жителей».

Кроме того, по словам Сердюковой, те военные Вооруженных сил Украины, которые попали в плен на территории ЛНР, поняли, что восемь лет слушали далекую от истины пропаганду. Омбудсмен добавила, что попавшие в ЛНР солдаты признали обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

29 марта Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила о том, что за минувшие сутки 12 украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно-десантной добровольно сложили оружие.

19 марта сотрудник главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) сдался российским военным. Как сообщили в Минобороны РФ, он принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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