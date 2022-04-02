В ЛНР сообщили о 170 сложивших оружие военных ВСУ

Оружие в Луганской Народной Республике (ЛНР) сложили 170 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об это сообщила в субботу, 2 апреля, уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской народной республики», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Она подчеркнула, что республика неоднократно делала заявления о том, что добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие по окончании спецоперации будут отпущены домой. При условии, что на их «руках нет крови мирных жителей».

29 марта «Известия» опубликовали видеоролик с рассказом сдавшегося в плен украинского военнослужащего о том, что после получения им ранения, сослуживцы бросили его. Как уточнил мужчина, после того, как он получил ранение, ВСУ пообещали эвакуацию за два дня она так и не произошла, и мужчина решил сдаться в плен.

Днем ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила о том, что за минувшие сутки 12 украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять 25-й воздушно-десантной добровольно сложили оружие.

26 марта сдавшийся военный ВСУ Александр Пападюк рассказал, что командиры военных подразделений Украины отправляют военнослужащих на убой. Как он продолжил, украинский лидер Владимир Зеленский, если бы отвечал за людей, не допустил бы подобной ситуации.

24 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за сутки пятеро солдат Вооруженных сил Украины перешли на сторону ДНР. Также он отметил, что с начала текущих суток военнослужащие ДНР уничтожили 32 украинских оккупанта, две огневые позиции гаубиц Д-30, одну зенитную установку ЗУ-30 и две бронированные машины. Также захвачены один танк и одна БМП.

19 марта сотрудник главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) сдался российским военным. Как сообщили в Минобороны РФ, он принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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