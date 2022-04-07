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Корреспондент «Известий» показала кадры мирной жизни в Энергодаре

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  • Корреспондент «Известий» Мери Бадунц 7 апреля показала кадры с обстановкой в городе Энергодар. На представленных записях видно, что мирную жизнь города ничего не нарушает.

Боевых действий в Энергодаре не было. Важно было взять город аккуратно, так как на его территории находится Запорожская атомная электростанция. Так и вышло.

«Как жили, запомните, так и будем жить!»
Специальный корреспондент «Известий» — из левобережных районов осажденного Мариуполя

С высоты птичьего полета расположенный на левом берегу Днепра город особенно красив. Широкие улицы аккуратно убраны, в скверах и парках почти распустилась зелень. На зданиях города развеваются украинские и российские флаги.

Город демилитаризован, создана военная комендатура. Полиция, сформированная в том числе из местных добровольцев, охраняет покой Энергодара: патрулирует улицы и следит за порядком. Население отмечает, что вместо старых правоохранителей в городе появились новые, молодые и некоррумпированные.

«Собирать деньги не будут», — радуются местные жители.

Запорожская атомная электростанция, главное предприятие города, функционирует в штатном режиме. Все 11 тыс. сотрудников работают как и раньше. Корреспонденту «Известий» показали, как работает атомная электростанция.

На утреннюю смену сотрудников привозят на служебных автобусах. Дальше они проходят контрольно-пропускной пункт. Пропуска у них никто не менял, всё проходит в привычном режиме. Одновременно на смену выходит порядка 2,5 тыс. человек.

На территории электростанции нет вооруженных людей и боевой техники. Единственная привлекающая внимание техника — бронированная машина радиационной, химической и биологической разведки (РХБЗ). Она курсирует около энергоблоков и измеряет радиационный фон. Показатель — 0,12 микрозиверт. Этот фон даже меньше, чем в обычном городе.

Генерал-майор Валерий Васильев, представитель войск РХБЗ ВС РФ, сообщил «Известиям», что главный инженер электростанции передает все сведения по работе предприятия регулятору, находящемуся в Киеве. Кроме того, на объекте ждут сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По регламенту приезд делегации планировался после того, как контейнеры для ядерных отходов заполнят отработанным атомным топливом. Сотрудники международной организации проверяют этот процесс и запечатывают бетонные бочки.

Сообщается, что за всё время накопилось более 170 бочек, всего же площадка может вместить до 300 контейнеров.

Запорожская атомная электростанция является самой крупной в Европе и состоит из шести энергоблоков. В данный момент функционируют блоки № 2 и № 4. Каждый из энергоблоков выдает в час около тысячи мегаватт электроэнергии. Подчеркивается, что вся эта энергия идет в единую энергосистему Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие военное содействие в том числе.

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