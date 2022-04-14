Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате в 2022 году

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном формате — не «онлайн». Об этом в четверг, 14 апреля, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — рассказал он журналистам на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Последние два года шествия «Бессмертного полка» проходили в онлайн-режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Так, в прошлом году москвичи провели акцию «Бессмертный полк» еще и прямо на своих балконах. С портретами родственников вышли жители Басманного района столицы. А на Ладожской улице протянули баннер с фотографиями участников войны.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные ДНР и ЛНР, а также участники спецоперации по защите Донбасса.