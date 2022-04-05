В Кремле рассказали о порядке празднования Дня Победы

Праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков 5 апреля.

«День Победы для РФ — самый святой праздник. И он будет праздноваться в этом году так же, как и всегда», — сказал он.

При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

«Это определяет Министерство обороны. Они своевременно дадут информацию», — отметил представитель Кремля.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых — фронтовики, участвовавшие в войне. Открывают парад вступительная речь президента России Владимира Путина и объезд разных родов войск министром обороны Сергеем Шойгу.

Лишь в 2020 году военный парад на Красной площади был впервые перенесен с 9 мая и состоялся 24 июня в связи с эпидемией COVID-19.