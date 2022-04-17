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СБУ завербовала в Херсоне группу для диверсий в тылу войск России

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Служба безопасности Украины (СБУ) через начальника полиции порта Херсона завербовала членов теробороны для диверсий в тылу войск РФ. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы в архиве СБУ.

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Отмечается, что эти документы были обнаружены в ходе работы с архивом личных дел украинских силовиков, который был найден в Херсонской детской областной больнице.

Сотрудники российских силовых ведомств рассказали, что им удалось выйти на начальника отделения полиции в порту «Херсон» Херсонского отдела главного управления национальной полиции Максима Жаркова, участника АТО (антитеррористической операции — как называли в Киеве военную операцию против ДНР и ЛНР).

«В процессе следствия выяснилось, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу российских войск. Одним из командиров террористической ячейки стал бывший сотрудник органов правопорядка Чайковский Владимир Анатольевич, остальные члены ячейки устанавливаются», — рассказал сотрудник одного из российских силовых ведомств.

Также в мобильном телефоне Жаркова есть переписка с сотрудниками Управления «К» Управления СБУ по Херсонской области. Он получал их указания через мессенджеры.

Кроме того, при обыске квартиры начальника отделения полиции российские силовики обнаружили тайник, в котором хранились секретные документы, гранаты, запалы и радиостанции. Уточняется, что найденные документы датированы 2014 годом, что свидетельствует об использовании старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп еще с того времени.

Накануне, 16 апреля, сообщалось, что в херсонском горсовете обнаружили склад 124-й бригады территориальной обороны.

Склад был оборудован в помещениях подвала. В комнатах хранятся коробки с новой, еще не распечатанной военной формой и берцами. Также были обнаружены удостоверения и шевроны.

Ранее, 13 апреля, стало известно, что сотрудники Росгвардии обнаружили еще один штаб территориальной обороны в здании Херсонской городской рады. В кабинете были обнаружены методички, украинские флаги, гильзы от снарядов, а также документы и карта «Великой Украины», в состав которой включили российские регионы.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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