Цифры и факты: в Минобороны РФ оценили потери ВСУ почти в 24 тыс. человек

Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами воздушного базирования производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве , а также цеха ремонта военной техники в Николаеве. Кроме того 16 апреля в Минобороны РФ заявили о полной зачистке городской территории Мариуполя от украинских сил и прокомментировали данные о потерях ВСУ, приведенные ранее Владимиром Зеленским . Представитель ведомства заявил, что они едва ли не на порядок больше , чем говорят в Киеве. Между тем Национальный центр управления обороной обратился к ВОЗ с просьбой дать оценку фактам использования боевиками медучреждений — в этих зданиях оборудуют огневые позиции.

В 10 раз

Российское Минобороны в субботу категорически не согласилось с приведёнными президентом Украины Владимиром Зеленским данными о потерях ВСУ с начала конфликта . Накануне в интервью американскому каналу CNN он оценил их в 2,5-3 тыс. человек .

По оценке МО РФ, за всё время спецоперации общие потери украинских сил к 16 апреля составили 23 367 человек . Ведомство пообещало начать публикацию отдельных данных из украинских документов о потерях ВСУ, раскрывающих место гибели и места захоронения.

Российской военное ведомство также раскрыло состав группировки украинских войск, оборонявшей Мариуполь . К моменту окружения там находились 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования «Азов», «Айдар», «Правый сектор» (запрещены в РФ), подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наёмники, всего порядка 8,1 тыс. человек.

Цифры и факты Подбитый танк ВСУ Украины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На 16 апреля вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от украинских сил. Сопротивление продолжает только укрывшаяся на «Азовстали» группировка численностью не более 2,5 тыс. военных . Ещё 1 464 военнослужащих сдались в плен. По данным Минобороны РФ, только в одном этом городе потери украинских сил составили около 4 тыс. человек .

— Оценки российского Минобороны — минимальные , — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Достаточно просто проанализировать состав войск. Численность бригады по полному развертыванию была не менее 3 тыс. человек, только две бригады было бы 6 тыс., не считая всего остального. По оценкам, которые я слышал от военных в Мариуполе, там находилось от 10 до 15 тыс. человек. Безусловно, потери в 4 тыс. только в Мариуполе, абсолютно объективны. Если учесть потери, которые понесли в других местах, очевидно, что Зеленский, как обычно врет . Надо понимать, что он живет только пропагандой. Соответственно, украинскому обывателю будет сказана эта цифра, и он будет в это верить. Правда будет раскрываться потом, когда солдаты начнут возвращаться домой.

По поставкам

Российские Вооруженные силы продолжают удары по объектам оборонной инфраструктуры Украины. В ночь на субботу крылатыми ракетами воздушного базирования поражены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве .

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражен ещё 31 объект Украины вблизи передовой и в тылу. Оперативно-тактическая авиация уничтожила более 130 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

В военном ведомстве 16 апреля также сообщили об уничтожении воздушного транспорта, перевозящего иностранную военную помощь.

Цифры и факты Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" ВС России на Украине Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— В районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами , — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в 15 км южнее города Изюм в воздухе сбит украинский самолет Су-25. Также в ведомстве сообщили об уничтожении средствами ПВО двух беспилотников ВСУ.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2158 единиц специальной военной автомобильной техники, — заявил Игорь Конашенков.

Продолжат службу

В субботу Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом встретились в Севастополе с экипажем ракетного крейсера «Москва» . Корабль затонул после пожара и взрыва боекомплекта 14 апреля.

На встрече Главком ВМФ сказал личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте.

— Традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте , — отметил Николай Евменов.

Цифры и факты Ракетный крейсер «Москва» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Между тем начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 837 человек, в том числе 2 659 детей . Всего с начала военной операции эвакуировали 837 157 человек, 154 396 из которых дети.

Генерал отметил, что ВОЗ все еще не дала должной оценки фактам использования неонацистами медицинских учреждений не по прямому назначению — оказание медицинской помощи, а в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий.

«В очередной раз призываем все международные организации, и в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», — заявил Михаил Мизинцев.

Прикрыл раненных бойцов

В российском Минобороны 16 апреля также рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность . Во время атаки на командный пункт артиллерийской бригады были повреждены линии связи и техника. Понимая, что это грозит потерей централизованного командования, начальник связи бригады майор Петр Точилкин под сильным артиллерийским и минометным огнем приступил к ее восстановлению .

— Благодаря смелости, отваге и профессионализму Петра Точилкина, оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить управление бригадой в бою и отразить атаку националистов, — рассказали в российском военном ведомстве.

Также там отметили, что майор Петр Точилкин по собственной инициативе обеспечил абонентов бригады терминалами спутниковой связи, что позволило снизить эффект от помех, которые выставляют украинские формирования.

Цифры и факты Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости

Батальонно-тактическая группа (БТГ) танкового полка, в составе которой действовал взвод лейтенанта Александра Бялика, с марша атаковала украинские формирования . Танк лейтенанта сумел прорваться вглубь обороны, но подорвался на мине, потерял ход и загорелся. Александр продолжил вести огонь по противнику, пока не израсходовал весь боезапас. Потом он эвакуировал раненого механика-водителя и вместе со своим экипажем пробился к основным силам, по дороге уничтожив три позиции боевиков.

Доставив раненого механика-водителя в безопасное место, экипаж Александра Бялика вернулся на поле боя, отметили в Минобороны.