Подавленное построение: Россия активизировала удары по украинской ПВО

Провести специальную военную операцию на Украине можно было бы быстрее, заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин. Однако в приоритете, по его словам, другое — стоит задача «достичь все поставленные цели, минимизируя потери». Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по военным объектам Украины. Завершается разгром остатков группировки в Мариуполе. Как сообщили в Минобороны, накануне была предотвращена попытка украинских формирований вырваться из города. По словам экспертов, сейчас одна из главных целей российской армии — уничтожение оставшихся у противника систем ПВО.

Попытка прорыва

Во вторник, 12 апреля, Министерство обороны России сообщило о неудачной попытке части гарнизона Мариуполя вырваться из блокированного города. Вечером 11 апреля в темное время суток окруженные на территории завода Ильича остатки подразделений украинских войск численностью до 100 человек на бронетехнике пытались с боем покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии этот план был сорван.

— Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава, еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен , — сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России за сутки поражены 70 военных объектов Украины, сообщил генерал. Среди них — зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Новомихайловки, радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 у Золотаревки.

Также авиацией атакован склад боеприпасов в Тошковке Луганской области и восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области.

— В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области, — сообщил Игорь Конашенков.

Подавленное построение Подбитый танк ВСУ Украины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Министерство обороны РФ заявляет, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники.

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в среду, что из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 25 560 человек, в том числе 3482 ребенка. Всего с начала операции эвакуировали 765 779 человек, из которых 144 105 — дети.

Генерал-полковник Мизинцев указал, что в Харькове боевики продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, размещать тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах. При этом с 10 апреля запретили эвакуацию граждан из города.

В Черниговской области, по его словам, националисты продолжают проводить рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства насильно изымают у людей продукты питания, материальные ценности, а также личные автомобили.

— Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России , — заявил также генерал. — С этой целью в Ирпене с 06:00 12 апреля 2022 года до 09:00 15 апреля 2022 года вводятся комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и непонятным волонтерам. Достоверно установлено, что этот период времени будет использован Киевом для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ. Нам об этом уже известно, поэтому заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад.

Охота на ПВО

Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «Известиям», почему уже несколько дней подряд Минобороны в сводках обращает особое внимание на удары по украинским комплексам ПВО.

— На Донбасской дуге за восемь лет созданы такие укрепления, что одной только артиллерией их взять сложно — помощь авиации будет очень кстати, — считает эксперт. — И сейчас надо подавить наземное ПВО, чтобы самолеты могли действовать максимально интенсивно для поддержки наземных войск. За время переговорной передышки Киев успел перегруппировать силы противовоздушной обороны. Командование ВСУ подтянуло их ближе к Донбассу, где должно, по его мнению, состояться решающее сражение. Туда же везли и уничтоженные недавно С-300, которые передала Словакия.

Подавленное построение Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Эксперт отметил, что максимальную опасность будут представлять даже не С-300, а мобильные комплексы «Бук» и похожие системы. Заблаговременное их подавление необходимо для успеха любого наступления.

— Старые С-300, имеющиеся у ВСУ, — очень сложная система, требующая хорошей выучки и взаимодействия десятков людей, исправной матчасти. Дивизион и на марше, и на позиции хорошо виден, найти его проще, чтобы потом накрыть «Искандером» или «Смерчем». Небольшие же комплексы, такие как «Бук» и «Оса», окажутся даже опаснее для самолетов и вертолетов. Их легко спрятать и замаскировать. Отдельные машины могут действовать из засад, активируясь только на короткое время, стреляя и снова укрываясь, даже когда все С-300 уже будут подавлены, — отметил Владислав Шурыгин.

Эвакуировал из-под огня

В российском Минобороны 12 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Ефрейтор Михаил Крылов, находясь в составе досмотровой группы, обеспечивающей безопасность движения войсковой колонны, обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу. Доложив основным силам о готовящейся засаде, Михаил одним из первых вступил в бой.

Шквальным огнем боевой машины Михаил сковал действия диверсантов, позволив колонне развернуться в боевой порядок. Даже получив ранение, он не вышел из боя, продолжив вести огонь. Перегруппировавшиеся российские силы атаковали украинских диверсантов.

— Благодаря умелым действиям Михаила Крылова формирование украинских боевиков было уничтожено, а российская колонна прибыла в назначенный район в установленное время без потерь, — отметили в Минобороны РФ.

Подавленное построение Военнослужащий НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Инженерная бригада полковника Романа Брикульского на важном стратегическом направлении под сильным огнем навела переправу через реку. По строящемуся мосту украинские формирования вели огонь из минометов, зенитных установок и гранатометов РПГ-7, не способствовали работе холодная вода и непогода — поднялся шквальный ветер. Несмотря на это, к исходу дня переправа протяженностью около 100 м была готова.

— Благодаря профессиональным действиям полковника Брикульского колонны российской техники своевременно переправились на другой берег и вытеснили противника с занимаемых позиций, — отметили в Минобороны. При этом потерь среди солдат и офицеров инженерной бригады не было.

Командир отделения автомобильного взвода старший сержант Владимир Ватрусенко спас большое количество военной техники и боеприпасов. В ходе городских боев украинские формирования открыли сильный артиллерийский огонь по стоянке автомобилей. Сержант Ватрусенко первым понял, откуда ждать опасности, и вывел из-под обстрела автомобиль, загруженный боеприпасами. После этого он вернулся на автостоянку, чтобы помочь боевым товарищам. Вывозя раненых из-под огня, старший сержант Ватрусенко получил осколочное ранение, но несмотря на это, смог доставить их в безопасное место.