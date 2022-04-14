Лучше поздно: почему в Мариуполе произошла массовая сдача в плен

Подразделения вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики продолжают бои с остатками гарнизона Мариуполя. 13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что полностью взят морской торговый порт, освобождены все люди, которых держали заложниками на судах. Кроме того, произошла массовая сдача в плен: добровольно сложили оружие более тысячи военнослужащих 36-й бригады ВСУ. По мнению экспертов, ликвидация организованного сопротивления в городе — дело нескольких дней. Тем временем в Харькове формируются новые националистические батальоны, в которые попадают выпущенные заключенные, сидевшие за особо тяжкие преступления.

Освобождение и пленение

В среду в Минобороны России объявили о полном освобождении от боевиков нацистского формирования «Азов» морского торгового порта.

— Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова», блокированы и лишены возможности вырваться из окружения , — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В военном ведомстве объявили также о беспрецентной массовой сдаче в плен военнослужащих ВСУ. Это произошло в районе металлургического комбината имени Ильича. «В результате успешных наступательных действий подразделений России и Донецкой Народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, — отметили в Минобороны.

Среди сдавшихся оказалось 162 офицера, а также 47 военнослужащих-женщин. Раненые — 151 человек — на месте получили первичную медпомощь и были направлены в городскую больницу Мариуполя.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что оставшийся в полном окружении очаг сопротивления националистов в Мариуполе не сможет продержаться долго. Ликвидация организованного сопротивления в нём — дело считанных дней.

Лучше поздно Уничтоженное судно в морском рыбном порту в Мариуполе. Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Каждый час даже не самого интенсивного боя буквально пожирал боеприпасы, которые восполнить уже нечем, — рассказал эксперт. — А стрелять и обозначать своё присутствие необходимо, чтобы задержать наступление союзных войск. Кончались у них и гранаты — необходимейшее средство в городских боях. Умирали без квалифицированной медпомощи раненые. Поэтому большинство приняло верное, хоть и запоздавшее решение и сложили оружие. Остались националисты в «котле» — на «Азовстали». Правда еды, патронов и противотанковых средств у них не прибавляется. Конечно, при фанатичном настрое прятаться в коммуникациях и руинах разрушенных зданий можно ещё долго, но изображать, что они хоть как-то контролируют хотя бы часть города уже не получится.

Накануне сообщалось о неудачной попытке части гарнизона Мариуполя вырваться из блокированного города. Вечером 11 апреля в темное время суток окруженные на территории комбината имени Ильича остатки подразделений украинских войск численностью до 100 человек на бронетехнике пытались с боем покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии этот план был сорван.

— Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава, еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен, — отмечал генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение дня 13 апреля российские вооруженные силы высокоточным оружием уничтожили 36 объектов на территории Украины, сообщили в военном ведомстве. В населенных пунктах Врубовка и Берестовое поражены две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск. В районах Попасная и Барвенково под удары попали пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады. В Черкасском уничтожен командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. Уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-Поля.

Лучше поздно Военнослужащий НМ ДНР в кварталах, примыкающих к заводу "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: РИА Новости/Михаил Андроник

Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по десяти военным объектам Украины. Среди них — пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также шесть районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения операции, по данным военного ведомства, уничтожены 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники.

В это же день в Минобороны РФ предупредили о последствиях нанесения ударов по территории России.

— Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась , — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Гуманитарная ситуация

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил в среду, что из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской республик российские военные за сутки эвакуировали в РФ 17 852 человека, в том числе 2 986 детей.

— Кроме того, в места временного содержания выведены 1 026 украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Для них созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции и нормам международного гуманитарного права. Военнопленные обеспечиваются трехразовым питанием , им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление, а также предоставляется возможность связаться с родственниками, — сказал Мизинцев.

Генерал привел данные о фактах бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу. В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами , старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулинозависимые.

Лучше поздно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые. В обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей. Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами, — рассказал генерал.

В Запорожье и Краматорске подразделения ВСУ оборудуют позиции в школах и больницах. В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов (Слабожанщина, Харькивчина-1, Харькивчина-2 ) , рассказал Мизинцев. Их укомплектовывают выпущенными на свободу заключенными, которые сидели в колониях за тяжкие и особо тяжкие преступления .

— Основными задачами этих батальонов являются: блокирование Харькова с южной стороны и предотвращение выхода из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, в случае их отступления или попытки сдаться в плен, — заявил Михаил Мизинцев.

Ночная атака

В российском Минобороны 12 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Ефрейтор Радмир Таов доставлял боеприпасы передовым подразделениям, когда автоколонна подверглась авиаудару противника. Умело маневрируя, он вывел груженную боеприпасами машину из-под удара. Находясь на поле боя, Радмир заметил горящий грузовик с раненными бойцами. Несмотря на сильный огонь, он вынес пятерых боевых товарищей в безопасное место, сохранив им жизнь.

— Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Таова боеприпасы были вовремя доставлены на передовую, что помогло разгромить противника, — отметили в Минобороны.

Группа капитана Петра Четкина во время ожесточенного боя за аэродром уничтожила четыре автомобиля с установленными на них пулеметами и минометами, а также два самолета. Это позволило основным силам прорваться в глубь обороны украинских формирований и нанести решающий удар.

— Благодаря самоотверженности капитана Петра Четкина и его грамотному руководству российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и освободить аэродром, — отметили в военном ведомстве.

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Рядовой Шерзот Фозилов корректировал огонь артиллерийского дивизиона, когда его радиостанция была повреждена осколками снаряда. Понимая, что артдивизион, лишившись поправок корректировщика, может быть уничтожен, рядовой Фозилов под сильным огнем починил радиостанцию и продолжил свою работу.

— Мужественные и профессиональные действия Шерзота Фойзилова помогли артиллерийскому дивизиону уничтожить три укрепленных опорных пункта противника, артиллерийскую батарею и до 40 националистов, — отметили в Минобороны.

Лейтенант Сергей Романенко, находясь в ночном дозоре, обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), готовящую нападения на российские войска. Несмотря на то, что у ДРГ было значительное численное преимущество, лейтенант принял решение атаковать, не дожидаясь помощи. В ходе боя было уничтожено две машины и восемь диверсантов. Оставшиеся, понимая, что им не выстоять, сдались в плен.

У боевиков изъяли девять автоматов АК-74, четыре станковых противотанковых гранатометы СПГ-9, миномет американского производства, а также важные служебные документы. В Минобороны отметили, что обнаруженные бумаги позволили вскрыть сеть позывных подразделений противника. Потерь среди российских бойцов не было.