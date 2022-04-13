Из кольца в конец: украинские боевики используют любые средства, чтобы спастись

Украинские вооруженные формирования в Мариуполе продолжают упорно сопротивляться. Но российские войска и силы ДНР уверенно продавливают их оборону и методично зачищают местность. 12 апреля бронеколонна с украинскими морпехами и боевиками «Азова» (организация запрещена в России) пошла на прорыв. Но в результате скоротечного боя отряд был рассеян, а техника частично уничтожена. Понимая неминуемость поражения, «азовцы» обвинили российские войска в применении химического оружия. Минобороны России эту информацию опровергло. Между тем в руинах драматического театра Мариуполя были обнаружены украинское оружие, огневые позиции, полевая форма и даже документы. О том, как идет освобождение Мариуполя от украинских боевиков, — в репортаже военного обозревателя «Известий» Алексея Рамма.

Разорванный фронт

— Сегодня сильно неспокойно, — говорит мой сопровождающий из народной милиции.

С ним трудно спорить. Мы стоим в центре Мариуполя, рядом с драматическим театром. Еще в воскресенье тут было относительно тихо. Ходили люди, ездили машины, и только вдали громыхали раскаты редких выстрелов.

Сейчас ситуация изменилась. Непрерывной канонадой звучат выстрелы артиллерийских орудий и минометов, слышны длинные очереди стрелкового оружия. Судя по звукам, тяжелый бой идет в Приморском районе города, где небольшой участок местности связывал позиции украинских боевиков на заводе «Азовсталь» и в порту Мариуполя. Хотя этот коридор находился под непрерывным огнем ВС РФ и НМ ДНР, противник использовал его для маневра силами и средствами.

Остатки подразделений ВСУ, морской пехоты и боевики «Азова» оказывали отчаянное сопротивление, активно применяли артиллерию, чтобы затруднить продвижение российским войскам и народной милиции ДНР. Но всё оказалось напрасно. К исходу 12 апреля им нанесли поражение и полностью вытеснили с «перешейка», который соединяет Приморский район и завод «Азовсталь».

11 апреля, в понедельник, украинские вооруженные формирования, которые держат оборону на металлургическом заводе имени Ильича, попытались вырваться из города. Правда, это была не классическая операция по выходу из окружения. Замысел украинских боевиков был прост.

Из кольца в конец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Первыми шли танк и самоходные артустановки. На них они нарисовали наши тактические знаки. Бой вести они не планировали, — рассказывает офицер народной милиции. — Рассчитывали, что первые посты они пройдут, а дальше спешатся и начнут уходить маленькими группами, просачиваясь через наши позиции.

Но бойцы НМ ДНР проявили бдительность. Противника опознали и открыли по нему огонь. Сразу за бронетехникой ехали грузовики и машины с украинскими военными. По ним и пришелся основной удар. Украинские силы понесли большие потери и были вынуждены отступить к заводу имени Ильича.

Утром 12 апреля в Telegram-канале формирования «Азов» появилось сообщение о том, что российские войска применили в Мариуполе химическое оружие. Якобы баллончики с газами разбрасывались с беспилотников. Чуть позже на этом же ресурсе было выложено несколько видео с боевиками «Азова», которые рассказывали, как они чудом выжили в этой «бесчеловечной химатаке».

Мы проходим недалеко от Приморского района. Спрашиваем местных жителей об их самочувствии. Также задаем вопросы: чувствовали ли они странные запахи, появлялась ли сильная головная боль и другие симптомы отравления? Видели ли они упавшие с неба баллончики с некими химическими веществами? Все однозначно говорят, что ничего такого не было и ни у кого нет признаков отравления.

Театр лжи

Обвинение в применении химического оружия — это не первая провокация украинской стороны в ходе операции в Мариуполе. Ранее Киев уже заявил, что именно Россия уничтожила драматический театр и убила там сотни мирных жителей. Но сейчас, когда этот район уже освобожден союзными силами, стало понятно, что трагедия в драмтеатре — это дело рук украинских боевиков.

— Вот это тела мирных жителей. Похоже, это женщина и ребенок, — показывает мне боец народной милиции ДНР на обгоревшие останки, которые лежат в коридоре драмтеатра. — К сожалению, мы пока их не можем вытащить. Здание театра разрушено, и подойти к ним очень тяжело. Также надо всё проверить на наличие мин и неразорвавшихся снарядов..

Мариупольский драматический театр расположен в самом центре города. Сейчас о его репертуаре напоминают только чудом сохранившиеся афиши. Здание полностью разрушено и выгорело.

Чудом уцелела только небольшая часть холла. Именно там при тщательном осмотре союзные подразделения нашли украинскую полевую форму, а также различную служебную переписку. В том числе и документы, принадлежащие штабу «Азова».

Из кольца в конец Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Скорее всего, боевики здесь переоделись в гражданскую одежду, а форму свою бросили. Они так делают постоянно, — поясняет мне сопровождающий боец народной милиции.

Поднимаю один из листков бумаги. Это служебная переписка офицеров «Азова». Командир взвода просит вышестоящее командование назначить на должность водителя 1-й роты Липовецкого Александра Игоревича с позывным «Немо».

На лестничном пролете между первым и вторым этажом украинские формирования оборудовали огневую позицию. В стене пробита дырка, рядом лежат сгоревшие, но вполне узнаваемые остатки автоматов Ак-74 и пулемета РПК. Еще несколько позиций найдено на втором этаже театра. В частности, там было пулеметное гнездо, о чем говорят остатки пулемета ПК. В конце второго этажа у украинских боевиков размещались локальный штаб и комната для хранения оружия. В небольшой комнатушке валяются сгоревшие остатки оружия и документов.

— За сценой украинские боевики разместили запасы боеприпасов и взрывчатки. При отступлении они ее взорвали, — поясняет с горечью мой сопровождающий.

Бои в Мариуполе продолжаются. Но противник понимает, что время для него идет уже не на дни, а на часы и минуты. И вряд ли ему помогут инсценировки о применении химического оружия российскими войсками.