Из кольца в конец: украинские боевики используют любые средства, чтобы спастись
Украинские вооруженные формирования в Мариуполе продолжают упорно сопротивляться. Но российские войска и силы ДНР уверенно продавливают их оборону и методично зачищают местность. 12 апреля бронеколонна с украинскими морпехами и боевиками «Азова» (организация запрещена в России) пошла на прорыв. Но в результате скоротечного боя отряд был рассеян, а техника частично уничтожена. Понимая неминуемость поражения, «азовцы» обвинили российские войска в применении химического оружия. Минобороны России эту информацию опровергло. Между тем в руинах драматического театра Мариуполя были обнаружены украинское оружие, огневые позиции, полевая форма и даже документы. О том, как идет освобождение Мариуполя от украинских боевиков, — в репортаже военного обозревателя «Известий» Алексея Рамма.
Разорванный фронт
— Сегодня сильно неспокойно, — говорит мой сопровождающий из народной милиции.
С ним трудно спорить. Мы стоим в центре Мариуполя, рядом с драматическим театром. Еще в воскресенье тут было относительно тихо. Ходили люди, ездили машины, и только вдали громыхали раскаты редких выстрелов.
Сейчас ситуация изменилась. Непрерывной канонадой звучат выстрелы артиллерийских орудий и минометов, слышны длинные очереди стрелкового оружия. Судя по звукам, тяжелый бой идет в Приморском районе города, где небольшой участок местности связывал позиции украинских боевиков на заводе «Азовсталь» и в порту Мариуполя. Хотя этот коридор находился под непрерывным огнем ВС РФ и НМ ДНР, противник использовал его для маневра силами и средствами.
Остатки подразделений ВСУ, морской пехоты и боевики «Азова» оказывали отчаянное сопротивление, активно применяли артиллерию, чтобы затруднить продвижение российским войскам и народной милиции ДНР. Но всё оказалось напрасно. К исходу 12 апреля им нанесли поражение и полностью вытеснили с «перешейка», который соединяет Приморский район и завод «Азовсталь».
11 апреля, в понедельник, украинские вооруженные формирования, которые держат оборону на металлургическом заводе имени Ильича, попытались вырваться из города. Правда, это была не классическая операция по выходу из окружения. Замысел украинских боевиков был прост.
— Первыми шли танк и самоходные артустановки. На них они нарисовали наши тактические знаки. Бой вести они не планировали, — рассказывает офицер народной милиции. — Рассчитывали, что первые посты они пройдут, а дальше спешатся и начнут уходить маленькими группами, просачиваясь через наши позиции.
Но бойцы НМ ДНР проявили бдительность. Противника опознали и открыли по нему огонь. Сразу за бронетехникой ехали грузовики и машины с украинскими военными. По ним и пришелся основной удар. Украинские силы понесли большие потери и были вынуждены отступить к заводу имени Ильича.
Утром 12 апреля в Telegram-канале формирования «Азов» появилось сообщение о том, что российские войска применили в Мариуполе химическое оружие. Якобы баллончики с газами разбрасывались с беспилотников. Чуть позже на этом же ресурсе было выложено несколько видео с боевиками «Азова», которые рассказывали, как они чудом выжили в этой «бесчеловечной химатаке».
Мы проходим недалеко от Приморского района. Спрашиваем местных жителей об их самочувствии. Также задаем вопросы: чувствовали ли они странные запахи, появлялась ли сильная головная боль и другие симптомы отравления? Видели ли они упавшие с неба баллончики с некими химическими веществами? Все однозначно говорят, что ничего такого не было и ни у кого нет признаков отравления.
Театр лжи
Обвинение в применении химического оружия — это не первая провокация украинской стороны в ходе операции в Мариуполе. Ранее Киев уже заявил, что именно Россия уничтожила драматический театр и убила там сотни мирных жителей. Но сейчас, когда этот район уже освобожден союзными силами, стало понятно, что трагедия в драмтеатре — это дело рук украинских боевиков.
— Вот это тела мирных жителей. Похоже, это женщина и ребенок, — показывает мне боец народной милиции ДНР на обгоревшие останки, которые лежат в коридоре драмтеатра. — К сожалению, мы пока их не можем вытащить. Здание театра разрушено, и подойти к ним очень тяжело. Также надо всё проверить на наличие мин и неразорвавшихся снарядов..
Мариупольский драматический театр расположен в самом центре города. Сейчас о его репертуаре напоминают только чудом сохранившиеся афиши. Здание полностью разрушено и выгорело.
Чудом уцелела только небольшая часть холла. Именно там при тщательном осмотре союзные подразделения нашли украинскую полевую форму, а также различную служебную переписку. В том числе и документы, принадлежащие штабу «Азова».
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
— Скорее всего, боевики здесь переоделись в гражданскую одежду, а форму свою бросили. Они так делают постоянно, — поясняет мне сопровождающий боец народной милиции.
Поднимаю один из листков бумаги. Это служебная переписка офицеров «Азова». Командир взвода просит вышестоящее командование назначить на должность водителя 1-й роты Липовецкого Александра Игоревича с позывным «Немо».
На лестничном пролете между первым и вторым этажом украинские формирования оборудовали огневую позицию. В стене пробита дырка, рядом лежат сгоревшие, но вполне узнаваемые остатки автоматов Ак-74 и пулемета РПК. Еще несколько позиций найдено на втором этаже театра. В частности, там было пулеметное гнездо, о чем говорят остатки пулемета ПК. В конце второго этажа у украинских боевиков размещались локальный штаб и комната для хранения оружия. В небольшой комнатушке валяются сгоревшие остатки оружия и документов.
— За сценой украинские боевики разместили запасы боеприпасов и взрывчатки. При отступлении они ее взорвали, — поясняет с горечью мой сопровождающий.
Бои в Мариуполе продолжаются. Но противник понимает, что время для него идет уже не на дни, а на часы и минуты. И вряд ли ему помогут инсценировки о применении химического оружия российскими войсками.