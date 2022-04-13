Корреспондент «Известий» побывал в штабе теробороны в здании Херсонской рады

Сотрудники Росгвардии обнаружили штаб территориальной обороны в здании Херсонской городской рады. Вместе с бойцами ознакомился с обстановкой в бывшем штабе корреспондент «Известий» Иван Литомин.

В кабинете были обнаружены методички, украинские флаги, гильзы от снарядов, а также документы и карта «Великой Украины», в состав которой включили российские регионы.

В документах есть данные о финансировании АТО (антитеррористической операции — как называли в Киеве военную операцию против ДНР и ЛНР).

Ранее склад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в «домике губернатора» в Херсонской области. По предварительным данным, резиденция принадлежит бывшему губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте. Отмечается, что дом пустой, в нем нет мебели, но хранятся коробки с гуманитарной помощью.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.