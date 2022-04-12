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Склад теробороны ВСУ нашли в «домике губернатора» под Херсоном

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Склад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в «домике губернатора» в Херсонской области. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

По предварительным данным, резиденция принадлежит бывшему губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте. Отмечается, что дом пустой, в нем нет мебели, но хранятся коробки с гуманитарной помощью.

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«Я здесь никого не видел. В начале <специальной операции> меня позвали, потому как я спокойный человек, нигде не привлекался, биография хорошая… Меня начальник охранного агентства спросил: «Охранять будешь?» Я говорю: «Если надо, давайте», — рассказал охранник резиденции Валерий Николаевич.

По его словам, в народе этот дом называют «домиком губернатора». Однако мужчина подчеркнул, что он не знает, кому именно принадлежит недвижимость и где сейчас находится ее владелец.

По его словам, находящиеся в доме коробки являются гуманитарной помощью для детей, за которой приезжают волонтеры и отвозят в детские дома. Валерий Николаевич утверждает, что ничего не слышал о складе территориальной обороны ВСУ в доме.

Однако корреспондент заметил, что на некоторых коробках есть надпись «Сладости. Армия».

«В основном тут всё детское. Никто сюда, кроме волонтеров, не приезжал. Я двое суток дежурю, потом меня меняет дедушка старенький. Если кто-то приехал, то он говорил мне об этом. По его словам, приезжала «новая власть», — добавил охранник.

Накануне сообщалось, что спецназ Росгвардии нашел в лесополосе в Харьковской области Украины свыше 400 кг тротила и обезвредил его.

Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии выявила, что три ящика лишены заводской укупорки. Для их проверки применили специальную саперную «кошку». Отмечается, что каждый ящик вскрывали отдельно с соблюдением мер безопасности.

Ранее, 7 апреля, в Росгвардии рассказали об обнаружении на Украине крупного склада оружия и боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что российский спецназ обезвредил группу боевиков, охранявших склад.

До этого, 28 марта, Минобороны РФ заявило об уничтожении крупных складов с боеприпасами украинских военных в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области. Удары были нанесены при помощи высокоточных крылатых ракет «Калибр».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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