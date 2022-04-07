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Мир
Росгвардия обнаружила склад оружия и обезвредила боевиков на Украине

Росгвардия обнаружила склад оружия и обезвредила боевиков на Украине

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Спецназовцы Росгвардии обнаружили крупный склад оружия и боеприпасов на Украине, а также обезвредили группу боевиков, охранявших склад. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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Группа боевиков была обезврежена при досмотре одного из зданий.

«Росгвардейцы обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс, 10 гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, ручные гранаты, стрелковое оружие, несколько тысяч патронов различного калибра», — говорится в сообщении Росгвардии.

Также на складе хранились обмундирование, бронежилеты, запасы продовольствия и воды.

Ранее в одном из населенных пунктов военнослужащие спецназа Росгвардии досмотрели домовладение. Там обнаружили шесть единиц стрелкового оружия, гранаты РГД-5 со взрывателями, более 200 патронов различного калибра, националистическую и многое другое. При проверке близлежащих строений росгвардейцы обнаружили мужчину, у которого при себе был автомат АК-74, четыре снаряженных магазина к нему, а также удостоверение члена радикальной националистической организации Украины.

Накануне в Харьковской области Украины спецназовцы Росгвардии захватили боевую технику и оружие украинских военных. В частности, обнаружены две бронированные разведывательно-дозорные машины, одна из которых была оборудована противотанковой управляемой ракетой (ПТУР), а другая снаряжена 15 противотанковыми управляемыми ракетами.

28 марта Министерство обороны РФ заявило об уничтожении крупных складов с боеприпасами украинских военных в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области. Удары были нанесены при помощи высокоточных крылатых ракет «Калибр».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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