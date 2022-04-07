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Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-07 08:04:30">
2022-04-07 08:04:30
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Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Минобороны РФ предупредило о подготовке очередной провокации со стороны украинских националистов, которые хотят обвинить Россию в химической катастрофе. В ООН призвали расследовать все данные о нарушениях прав человека. Западные страны объявили новые санкции, которые могут быть чувствительны для банков, но пока все еще обходят стороной энергетику. Подробнее об остановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 08:56
Российские морпехи и подразделения ДНР эвакуировали из мариупольской больницы более 100 человек, включая 16 детей, сообщили в Минобороны РФ. Из медучреждения их не выпускали боевики нацбатальона «Азов».
Сегодня, 08:51
Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) в 8:45, выпустив три снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 08:46
Покупательская активность в России заметно обвалилась, следует из данных Сбериндекса. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это связано с рыночной паникой на фоне санкций и обвала курса рубля. Подробнее читайте в нашем эксклюзивном материале «Проедаем нажитое: потребительский спрос в России рухнул на 10%».
Сегодня, 08:42
Порядка 653 тыс. человек прибыли в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. За сутки границу пересекли 20 тыс. человек.
Сегодня, 08:20
Сегодня, 08:16
Минобороны РФ показало кадры движения российской боевой техники по понтонной переправе, сооруженной военными инженерами через реку Северский Донец.
Сегодня, 08:11
По данным японских СМИ, Токио намерен отложить запрет на поставки российского угля, объем которого в общем импорте составляет порядка 15%. Не исключено, что власти Японии и вовсе откажутся от идеи энергоэмбарго.
Сегодня, 08:08
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс намерена объявить коллегам из стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе, что «эпоха взаимодействия с Россией закончилась». По мнению Лондона, Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года, в котором говорится от отказе сторон рассматривают друг друга как противников, потерял актуальность.
Сегодня, 08:04
Пауза в боевых действиях на земле связана с ведущейся крупной перегруппировкой российских сил, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Из последних заявлений киевских властей видно, что мирным путем вернуть ЛНР и ДНР те не намерены. Поэтому без использования силы для окружения и разгрома группировки ВСУ на Донбассе не обойтись», — сказал он «Известиям». Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Пауза натянулась: как происходит перегруппировка ВС России в Донбассе».
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