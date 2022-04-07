Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Минобороны РФ предупредило о подготовке очередной провокации со стороны украинских националистов, которые хотят обвинить Россию в химической катастрофе. В ООН призвали расследовать все данные о нарушениях прав человека. Западные страны объявили новые санкции, которые могут быть чувствительны для банков, но пока все еще обходят стороной энергетику. Подробнее об остановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».