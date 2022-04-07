Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция

Российские морпехи и подразделения ДНР эвакуировали из мариупольской больницы более 100 человек, включая 16 детей, сообщили в Минобороны РФ. Из медучреждения их не выпускали боевики нацбатальона «Азов».
Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) в 8:45, выпустив три снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Покупательская активность в России заметно обвалилась, следует из данных Сбериндекса. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это связано с рыночной паникой на фоне санкций и обвала курса рубля. Подробнее читайте в нашем эксклюзивном материале «Проедаем нажитое: потребительский спрос в России рухнул на 10%»
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Порядка 653 тыс. человек прибыли в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. За сутки границу пересекли 20 тыс. человек.
Минобороны РФ показало кадры движения российской боевой техники по понтонной переправе, сооруженной военными инженерами через реку Северский Донец.
По данным японских СМИ, Токио намерен отложить запрет на поставки российского угля, объем которого в общем импорте составляет порядка 15%. Не исключено, что власти Японии и вовсе откажутся от идеи энергоэмбарго.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс намерена объявить коллегам из стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе, что «эпоха взаимодействия с Россией закончилась». По мнению Лондона, Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года, в котором говорится от отказе сторон рассматривают друг друга как противников, потерял
актуальность.
Пауза в боевых действиях на земле связана с ведущейся крупной перегруппировкой российских сил, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Из последних заявлений киевских властей видно, что мирным путем вернуть ЛНР и ДНР те не намерены. Поэтому без использования силы для окружения и разгрома группировки ВСУ на Донбассе не обойтись», — сказал он «Известиям».
Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Пауза натянулась: как происходит перегруппировка ВС России в Донбассе»
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