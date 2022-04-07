Коридорное настроение: страны Балтии решили обороняться

Отношения между Москвой и балтийскими странами становятся все более напряженными. За последние несколько дней власти Литвы допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией, отозвали своего посла, а также решили выслать российского. Помимо этого появились угрозы остановки калининградского транзита. Тем временем Вильнюс при поддержке соседей готовится к обороне Сувалкского коридора. Подробности — в материале «Известий».

Стратегически важный участок

Литва готова к обороне Сувалкского коридора, в случае начала военных действий ей в этом помогут Польша, а также другие страны НАТО. Об этом заявил командующий армией Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Подготовлен детальный план, согласно которому установлены расположение подразделений, их маневр, огневая поддержка, противовоздушная оборона» , — пояснил он. По его словам, должное внимание этому вопросу уделяют не только Литва, но и другие балтийские страны, Польша и НАТО в целом.

Коридорное настроение Фото: ТАСС/Виталий Невар

Этот коридор протяженностью 64 км считается стратегически важным участком литовско-польской границы. Он примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. Это единственная сухопутная связь между тремя балтийскими странами и остальными европейскими государства альянса. В случае его перекрытия они оказались бы отрезанными на суше от западных партнеров по Североатлантическому блоку.

В последнее время балтийские страны все активнее идут на обострение отношений с Москвой. «Правительство Литвы решило сократить дипломатическое представительство. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву» , — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Вильнюс решил отозвать своего посла из России, закрыть российское Генконсульство в Клайпеде, а также предписал российскому послу покинуть Литву.

Вслед за Вильнюсом понизить уровень дипотношений с Москвой решила и Рига. Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс пообещал позже рассказать о конкретных мерах. До этого балтийские страны уже высылали российских дипломатов, а также вводили санкции против чиновников, бизнесменов, промышленных организаций.

В начале апреля Литва первой в Евросоюзе среди поставщиков «Газпрома» решила отказаться от закупок российского газа. В конце марта власти страны отправили запрос в Евросоюз о возможном запрете на транзит грузов через территорию республики в Калининградскую область.

Губернатор Антон Алиханов написал в своем Telegram-канале, что транзит осуществляется в обычном режиме. « Решение такое может быть принято только на уровне ЕС, желания прибалтийских стран или Польши в этом вопросе недостаточно. На паромную линию Балтийск — Усть-Луга планируется вывести еще один (четвертый) паром. Закрытие транзита для Прибалтики будет крайне болезненным, логистика формирует 20 – 30% (в зависимости от страны) размера ВВП. Транспортный комплекс этих стран ориентирован на рынок России или транзитные грузы, которые идут через территорию нашей страны », — отреагировал политик. При этом он отметил, что власти региона «готовы ко всем вариантам».

Коридорное настроение Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Помимо этого, по словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, Литва обсуждает возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией. Конкретных дат он не назвал, решения еще предстоит выработать.

Литва граничит только с одним, самым западным российским регионом — Калининградской областью. До этого о том, что балтийские страны и Польша могут приступить к процессу полной изоляции от России и Белоруссии, закрыв границы с этими государствами, говорил замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Он сообщал, что Киев просил Варшаву и Прибалтику остановить автомобильное сообщение с Россией и Белоруссией. В этом случае пассажирские и транспортные перевозки станут невозможны.

«Бутылочное горлышко» для доставки вооружений

Военные стратеги Североатлантического блока не раз заявляли, что в случае «российской агрессии против Европы» Москва может отрезать балтийские страны от остальной Европы. Для этого необходимо сделать сухопутный коридор из Белоруссии в Калининградскую область по участку литовско-польской границы.

« С точки зрения России эта территория является «брешью», с точки зрения НАТО — «коридором». Даже в мирное время Сувалкский коридор является своего рода бутылочным горлышком для доставки войск и вооружений НАТО в Прибалтику », — поясняет Юрий Зверев, главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. По словам эксперта, транспортная инфраструктура здесь развита недостаточно. « Через коридор проходят две автодороги. Они узки, и в случае массовой переброски войск и военной техники заторы на них неизбежны », — пояснил он.

Коридорное настроение Фото: Global Look Press/imago/Damian Burzykowski

В НАТО давно опасаются, что Москва и Минск могут занять Сувалкский коридор. Об этом еще в 2015 году говорил занимавший тогда пост командующего Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант БенХоджес: « За очень короткое время [белорусские и российские военные] могут объединиться и заблокировать литовско-польскую границу. И изолировать тем самым трех союзников НАТО от оставшегося альянса ». В таком случае прибытие подкреплений альянса по суше было бы невозможно. Переброске в балтийские государства подкреплений по морю и по воздуху помешали бы российские ракетные системы в Калининградской области.

В 2018 году Бен Ходжес вместе с коллегами подготовили доклад для вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA). В нем они сообщили: « Сувалкский коридор — это место, где сходятся многие слабые стороны, касающиеся стратегии и расстановки сил НАТО. Коридор уязвим. НАТО обладает гораздо большей военной мощью, чем Россия. Но во многих случаях резервные войска и танки альянса базируются в сотнях или (в случае войск США) в тысячах километров от потенциальных полей сражений, таких как Сувалкский коридор. Россия, с другой стороны, сосредоточила войска и технику в своем Западном военном округе, всего в нескольких минутах езды по автотрассе или железной дороге до Сувалкского коридора ».

Роль переоценена

Осенью 2019 года The Daily Beast написала: «Сувалкский коридор — это ахиллесова пята НАТО и место, где Россия может начать войну. Белорусская и российская армии еще в сентябре 2019 провели крупное военное учение с участием 12 тыс. военнослужащих и 950 единиц техники».

Издание отмечало, что если «новая холодная война перерастет в горячую», то Сувалкский коридор может стать именно тем местом, где начнутся боевые действия. « Для НАТО это проблема. На этом участке внешних границ НАТО, который некоторые эксперты называют Сувалкским коридором, военная мощь Европы наиболее уязвима. При этом он находится слишком близко к Калининградской области, где сосредоточено значительное количество российских войск », — писали авторы статьи.

« То, что Россия начнет военную кампанию лишь для того, чтобы захватить Сувалкский коридор, маловероятно. Она, несомненно, будет пытаться взять эту территорию под свой контроль, если в регионе возникнет конфликт », — отреагировала американский политолог и эксперт по России Агния Григас в интервью изданию.

Коридорное настроение Фото: ТАСС/Виталий Невар

Отношения Латвии, Литвы и Эстонии с Россией сейчас очень плохие, отметил в разговоре с «Известиями» профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. « Следующим шагом после отзыва посла может быть разрыв дипломатических отношений. При этом с США и Британией у нас они не прерываются. Видимо, эти действия согласованы с Вашингтоном и Лондоном. Так они хотели проверить реакцию Москвы. На сегодняшний день нет никаких оснований для военных действий в Сувалкском коридоре, нам не нужна война с НАТО. Возможность грузового транзита через территорию Литвы в Калининградскую область остается. Никаких формальных военных поводов нет. Это провокация », — пояснил эксперт.