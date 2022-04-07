Коридорное настроение: страны Балтии решили обороняться
Отношения между Москвой и балтийскими странами становятся все более напряженными. За последние несколько дней власти Литвы допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией, отозвали своего посла, а также решили выслать российского. Помимо этого появились угрозы остановки калининградского транзита. Тем временем Вильнюс при поддержке соседей готовится к обороне Сувалкского коридора. Подробности — в материале «Известий».
Стратегически важный участок
Литва готова к обороне Сувалкского коридора, в случае начала военных действий ей в этом помогут Польша, а также другие страны НАТО. Об этом заявил командующий армией Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
«Подготовлен детальный план, согласно которому установлены расположение подразделений, их маневр, огневая поддержка, противовоздушная оборона», — пояснил он. По его словам, должное внимание этому вопросу уделяют не только Литва, но и другие балтийские страны, Польша и НАТО в целом.
Этот коридор протяженностью 64 км считается стратегически важным участком литовско-польской границы. Он примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. Это единственная сухопутная связь между тремя балтийскими странами и остальными европейскими государства альянса. В случае его перекрытия они оказались бы отрезанными на суше от западных партнеров по Североатлантическому блоку.
В последнее время балтийские страны все активнее идут на обострение отношений с Москвой. «Правительство Литвы решило сократить дипломатическое представительство. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву», — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Вильнюс решил отозвать своего посла из России, закрыть российское Генконсульство в Клайпеде, а также предписал российскому послу покинуть Литву.
Вслед за Вильнюсом понизить уровень дипотношений с Москвой решила и Рига. Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс пообещал позже рассказать о конкретных мерах. До этого балтийские страны уже высылали российских дипломатов, а также вводили санкции против чиновников, бизнесменов, промышленных организаций.
В начале апреля Литва первой в Евросоюзе среди поставщиков «Газпрома» решила отказаться от закупок российского газа. В конце марта власти страны отправили запрос в Евросоюз о возможном запрете на транзит грузов через территорию республики в Калининградскую область.
Губернатор Антон Алиханов написал в своем Telegram-канале, что транзит осуществляется в обычном режиме. «Решение такое может быть принято только на уровне ЕС, желания прибалтийских стран или Польши в этом вопросе недостаточно. На паромную линию Балтийск — Усть-Луга планируется вывести еще один (четвертый) паром. Закрытие транзита для Прибалтики будет крайне болезненным, логистика формирует 20–30% (в зависимости от страны) размера ВВП. Транспортный комплекс этих стран ориентирован на рынок России или транзитные грузы, которые идут через территорию нашей страны», — отреагировал политик. При этом он отметил, что власти региона «готовы ко всем вариантам».
Помимо этого, по словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, Литва обсуждает возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией. Конкретных дат он не назвал, решения еще предстоит выработать.
Литва граничит только с одним, самым западным российским регионом — Калининградской областью. До этого о том, что балтийские страны и Польша могут приступить к процессу полной изоляции от России и Белоруссии, закрыв границы с этими государствами, говорил замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Он сообщал, что Киев просил Варшаву и Прибалтику остановить автомобильное сообщение с Россией и Белоруссией. В этом случае пассажирские и транспортные перевозки станут невозможны.
«Бутылочное горлышко» для доставки вооружений
Военные стратеги Североатлантического блока не раз заявляли, что в случае «российской агрессии против Европы» Москва может отрезать балтийские страны от остальной Европы. Для этого необходимо сделать сухопутный коридор из Белоруссии в Калининградскую область по участку литовско-польской границы.
«С точки зрения России эта территория является «брешью», с точки зрения НАТО — «коридором». Даже в мирное время Сувалкский коридор является своего рода бутылочным горлышком для доставки войск и вооружений НАТО в Прибалтику», — поясняет Юрий Зверев, главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. По словам эксперта, транспортная инфраструктура здесь развита недостаточно. «Через коридор проходят две автодороги. Они узки, и в случае массовой переброски войск и военной техники заторы на них неизбежны», — пояснил он.
В НАТО давно опасаются, что Москва и Минск могут занять Сувалкский коридор. Об этом еще в 2015 году говорил занимавший тогда пост командующего Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант БенХоджес: «За очень короткое время [белорусские и российские военные] могут объединиться и заблокировать литовско-польскую границу. И изолировать тем самым трех союзников НАТО от оставшегося альянса». В таком случае прибытие подкреплений альянса по суше было бы невозможно. Переброске в балтийские государства подкреплений по морю и по воздуху помешали бы российские ракетные системы в Калининградской области.
В 2018 году Бен Ходжес вместе с коллегами подготовили доклад для вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA). В нем они сообщили: «Сувалкский коридор — это место, где сходятся многие слабые стороны, касающиеся стратегии и расстановки сил НАТО. Коридор уязвим. НАТО обладает гораздо большей военной мощью, чем Россия. Но во многих случаях резервные войска и танки альянса базируются в сотнях или (в случае войск США) в тысячах километров от потенциальных полей сражений, таких как Сувалкский коридор. Россия, с другой стороны, сосредоточила войска и технику в своем Западном военном округе, всего в нескольких минутах езды по автотрассе или железной дороге до Сувалкского коридора».
Роль переоценена
Осенью 2019 года The Daily Beast написала: «Сувалкский коридор — это ахиллесова пята НАТО и место, где Россия может начать войну. Белорусская и российская армии еще в сентябре 2019 провели крупное военное учение с участием 12 тыс. военнослужащих и 950 единиц техники».
Издание отмечало, что если «новая холодная война перерастет в горячую», то Сувалкский коридор может стать именно тем местом, где начнутся боевые действия. «Для НАТО это проблема. На этом участке внешних границ НАТО, который некоторые эксперты называют Сувалкским коридором, военная мощь Европы наиболее уязвима. При этом он находится слишком близко к Калининградской области, где сосредоточено значительное количество российских войск», — писали авторы статьи.
«То, что Россия начнет военную кампанию лишь для того, чтобы захватить Сувалкский коридор, маловероятно. Она, несомненно, будет пытаться взять эту территорию под свой контроль, если в регионе возникнет конфликт», — отреагировала американский политолог и эксперт по России Агния Григас в интервью изданию.
Отношения Латвии, Литвы и Эстонии с Россией сейчас очень плохие, отметил в разговоре с «Известиями» профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. «Следующим шагом после отзыва посла может быть разрыв дипломатических отношений. При этом с США и Британией у нас они не прерываются. Видимо, эти действия согласованы с Вашингтоном и Лондоном. Так они хотели проверить реакцию Москвы. На сегодняшний день нет никаких оснований для военных действий в Сувалкском коридоре, нам не нужна война с НАТО. Возможность грузового транзита через территорию Литвы в Калининградскую область остается. Никаких формальных военных поводов нет. Это провокация», — пояснил эксперт.
В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что значение этого коридора и вовсе преувеличено. «Поляки постоянно говорят о Сувалкском коридоре, это стало неким брендом — местом, куда якобы ударят русские. Но это искусственно раздутая тема. Этим страны хотели бы обосновать, что якобы русские готовят нападение. Чтобы показаться логичными, решили назвать место «нанесения первого удара». США хотели бы, чтобы этот конфликт состоялся. У них есть теория, что Россию нужно специально спровоцировать. Балтийские страны и Польша действуют в согласии с США, которые пытаются создать видимость того, что якобы может возникнуть большой конфликт. Это блеф. Они также пытаются создать видимость того, что НАТО готова к крупному вооруженному противостоянию с Россией. Возможно, они и пытаются до этого довести», — отметил политолог в беседе с «Известиями».