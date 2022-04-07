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Глава МИД Великобритании заявила об «окончании эпохи взаимодействия с РФ»

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена объявить коллегам из стран-членов НАТО на рабочем саммите в Брюсселе, что «эпоха взаимодействия с Россией закончилась», сообщила 6 апреля The Independent.

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«Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на стойкости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложные утешения. Россия не отступает, а перегруппировывается и меняет позиции, чтобы усилить наступление», — приводит издание выдержки из речи Трасс.

Глава британского МИД собирается также обратить внимание министров стран-членов НАТО на неактуальность Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года, в котором говорилось, что обе стороны «не рассматривают друг друга как противников» и намерены способствовать безопасности и стабильности в регионе. По ее словам, этот акт давно «умер».

Ожидается, что министр Трасс в своей речи будет настаивать на важности продолжения поставок вооружения Украине, ужесточении антироссийских санкций, призовет к поддержке таких стран, как Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия.

Ранее в этот день Великобритания объявила о новых санкциях, которые коснулись активов Сбербанка. Они также запрещают экспорт в Россию оборудования для переработки нефти, импорт российских товаров из железа и стали. Королевство полностью отказывается от импорта российского угля к концу 2022 года и запрещает новые инвестиции в Россию.

3 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Украине.

Ряд стран, в том числе Великобритания, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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