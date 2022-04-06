Великобритания внесла в санкционный список еще восьмерых россиян

В санкционный список Великобритании внесены еще восемь россиян. Об этом 6 апреля сообщили в министерстве иностранных дел королевства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, затронули гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова, гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, гендиректора «Алросы» Сергея Иванова, председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова и футболиста московского «Локомотива» Бориса Ротенберга.

Меры в отношении основателя «Фосагро» Андрея Гурьева и главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона также предполагают запрет на вход в британское воздушное пространство для их частных самолетов и яхт.

Санкции против владельца контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслава Кантора, у которого, по данным журнала Forbes, есть гражданство Великобритании, заключаются только в заморозке его активов.

Кроме того, Великобритания запрещает экспорт в Россию оборудования для переработки нефти, импорт российских товаров из железа и стали, полностью отказывается от импорта российского угля к концу 2022 года и запрещает новые инвестиции в Россию.

Также в МИД Британии сообщили о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка.

Ранее, 3 апреля, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку, которая оказывается Киеву. Он также обвинил российских военных в совершении «нападений на ни в чем не повинных гражданских лиц в Ирпене и Буче».

За день до этого канцелярия Джонсона подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Ряд стран, в том числе Великобритания, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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